特朗普取消對紐約的安全撥款削減　州長：將恢復1.87億美元資金

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月3日在社交平台Truth Social上表示，他已經撤銷了針對紐約市和紐約州的國土安全和反恐資金削減。民主黨籍紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）對此表示歡迎，並稱這意味着將有1.87億美元（約14.5億港元）用於紐約市警察局、市消防局以及全州的急救人員，以確保紐約居民的安全。



特朗普在Truth Social表示：「我很高興地宣布，我撤銷了針對紐約的資金削減。這是我的榮幸，感謝你們對此事的關心！」

特朗普政府周三宣布，已凍結了約180億用於紐約市的基礎設施項目資金，以及80億用於紐約州和其他15個州的氣候議程資金。

霍楚爾周四在X（舊稱Twitter）上表示：「自從國土安全部長諾姆（Kristi Noem）試圖撤銷紐約的警察和反恐計劃的資金，我們就站起來反擊了。很高興特朗普總統聽到了我們要求撤銷這些削減的呼聲。」

《國會山報》報道，紐約州周二起訴國土安全部（DHS）和聯邦緊急措施署（FEMA），表示該州近3400萬美元的聯邦交通安全撥款被切斷。訴訟文件表示，特朗普政府想以此懲罰該州不配合其大規模驅逐移民的執法。

紐約州指出，2001年9月11日的恐怖攻擊（911事件）促使其製定鐵路和交通安全補助計劃，以保護交通系統免受化學、生物、放射性和爆炸物的威脅。

聯邦法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）周三認同了紐約州的憂慮，並裁定阻止聯邦政府挪用或撤回這3400萬美元資金。