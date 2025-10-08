爆東歐四國阻俄歐對話　默克爾被罵慘了！

歷史對政治人物的評價，往往不是根據其功過，而是根據後人的需要。默克爾（Angela Merkel）肯定就萬萬沒想到，有朝一日，她會被自己人罵到這個地步。

我看了一下，簡直是：十惡不赦，惡貫滿盈，不殺不足以平民憤。罵她的不是俄羅斯人，更與中國人沒半毛錢關係，都是西方人，尤其是東歐人。默克爾犯了什麼罪呢？

在一些西方人眼裏，這位德國前總理，將歐洲推入了深淵，或者說，她才是俄烏衝突爆發的罪魁禍首。

比如，我看到，有人就痛罵：「在默克爾的領導下，整個歐盟依賴俄羅斯的油氣，這是驚人的無恥，這位來自史塔西（Stasi）的女士依然忠於自我。」還有，「只要默克爾擔任總理，她就一直服務於俄羅斯的國家利益，她引發了歐洲所有重大危機，怪不得她俄語說得那麼好！」

烏克蘭總統澤連斯基2019年5月上台後，曾在同年12月在巴黎與法國總統馬克龍、時任德國總理默克爾、俄羅斯總統普京舉行四方會談，討論烏克蘭東部局勢。（Getty Images）

網友判案，死刑起步。

很不幸地，默克爾就適用這一條。

更讓人唏噓的是，當年她離職，網絡上還滿是惋惜讚歎之聲，感謝她帶領德國和歐洲渡過一次次危機；幾年後，她的聲望卻斷崖式下跌，她成了歐洲罪大惡極第一人。歷史評價如同潮汐，漲落之間，映照的是當下而非過去的真相。

最近的風波，源自默克爾日前接受匈牙利《遊擊報》採訪。在這次訪談中，默克爾反思：波羅的海三國（即立陶宛、愛沙尼亞、拉脱維亞）和波蘭，要對俄烏衝突爆發負有部分責任。

默克爾說：「2021年6月，我感覺普京不再認真對待《明斯克協議》，因此我希望建立一種新的形式，讓我們能夠以歐盟的名義直接與普京對話。」烏克蘭「顏色革命」後，俄烏隨即爆發頓巴斯戰爭；在德國和法國協調下，俄烏最終達成《明斯克協議》，雙方同意停火。

2019年8月18日，默克爾在梅澤貝格宮與時任俄羅斯總統普京見面，就如何解決敘利亞危機和烏克蘭衝突會談了三個多小時。（Steffen Kugler／德國聯邦政府 via Getty Images）

但默克爾看到了隱患。她說，在2021年6月舉行的歐洲理事會會議上，她和法國總統馬克龍提議，與普京直接談判，以應對俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事集結。但是，「並非所有人都支持這一舉措，尤其是波羅的海國家，波蘭也反對。」默克爾說，這些國家「擔心」，「我們不會制定共同的對俄政策……無論如何，（與普京的對話）並沒有發生。後來我卸任了，普京的侵略開始了。」

她還暗示，新冠疫情也是普京決定發動軍事進攻的原因之一。因為封鎖意味着歐盟和普京之間，無法實現面對面的談判，「如果不能會面，如果不能面對面討論分歧，就無法找到新的妥協方案。」

俄羅斯總統普京2024年8月7日召集聯邦安全局長、安全會議秘書和國防部長討論烏克蘭進攻庫爾斯克地區的情況。（Reuters）

什麼意思？默克爾的意思，也是很明確的。

1，她當時就看到了危機，想採取外交行動，阻止戰爭爆發。



2，但她與普京直接對話的外交努力，遭到波羅的海三國和波蘭的阻擾。



3，這四個國家，事實上綁架了歐盟的政策，歐盟失去了外交回旋餘地。



4，最終，默克爾卸任，與普京對話也沒有實現，戰爭爆發了。



默克爾在反思，但東歐四國聽後，立刻暴跳如雷。

愛沙尼亞外長查赫克納當即痛批，是俄羅斯對俄烏衝突負有全部責任，「俄羅斯發動俄烏衝突的唯一動機就是：它拒絕接受蘇聯解體的事實，以及它永不停止的『帝國主義野心』，俄羅斯應該為這場『侵略』負責。」

波蘭前總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則怒罵：「默克爾通過她輕率的採訪證明，她是過去一個世紀對歐洲最具破壞性的德國政客之一。」

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）痛斥默克爾受訪的輕率言論。（Reuters）

拉脱維亞前總理卡林什則稱，當時許多國家並不真正理解俄羅斯，「包括德國和默克爾本人」，「我一直告訴她，不能以『善意』與普京打交道，但她認為波羅的海國家的看法是錯誤的。我很清楚默克爾的觀點，但令我震驚的是，在烏克蘭發生這一切之後，她仍然堅持這種想法。」

他們的意見，也是很清楚的：他們一直在告誡默克爾，不要與俄羅斯走得太近，但默克爾不聽，最終，是她讓俄羅斯得寸進尺、為所欲為。在批評者眼裏，現在的默克爾，指責東歐四國，完全是推卸責任，倒打一耙。

默克爾為什麼要說這番話呢？必須要看到，她去匈牙利，接受媒體採訪，是為了宣傳她的回憶錄《自由》。

默克爾出版回憶錄《自由》(Freedom)，英文版2024年11月26日上市。（Amazon）

當然，這也是回應外界對她的批評。這種批評，現在越發猛烈，其中的虎狼之辭，大家也都看到了。也是在這本書中，她也批評普京，2007年帶着一條黑色拉布拉多犬來見她，明知道她很害怕狗。

但普京隨即回應，他不知道默克爾怕狗，還以為德國人都喜歡狗，所以，「安格拉（默克爾），請原諒我。」回到主題。默克爾也確實在反思，反思這場戰爭的前因後果，到底怎麼就淪落到現在這個地步。我看到，雖然網絡上，現在壓倒性地是對默克爾的咒罵，但也不是沒有一點理性的聲音。

塞爾維亞總統武契奇就說，「默克爾女士此時說出這番話很有意思。正因如此，我現在必須認真對待……如果她繼續擔任（德國）總理，我相信俄羅斯和烏克蘭之間不會發生衝突。」

武契奇還說，「這是我的看法，因為她始終非常清楚戰爭的代價是什麼，衝突的代價是什麼，並且她會始終堅持不懈地解決這些問題。這也揭示了問題的複雜性，並非總是100%的責任。」

塞爾維亞總統武契奇認為，默克爾若繼續擔任德國總理，相信俄羅斯和烏克蘭之間不會發生衝突。（Reuters）

什麼意思？一個手掌拍不響。如果默克爾在，俄烏衝突就不會爆發。

只是歷史，永遠無法假設。

國際政治有時就像一場精心編排的戲劇，小角色往往能撬動大格局，而關鍵角色的退場，卻讓整場戲最終走向失控。

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。第一，一個政治家要全身而退，何其難也。即便如默克爾，即便她認為自己根本沒錯，但是在當下的西方輿論中，她已經身敗名裂。甚至，一些激進者更指責，是她對普京綏靖，是她讓歐洲依賴俄羅斯，她才是俄烏衝突的最大罪人！

牆倒眾人推，破鼓萬人捶。社交媒體的特性，更放大了這種激烈批評，以至於讓默克爾都有點不寒而慄，輿論在殺人啊！但環顧整個歐洲，又有幾個人，比默克爾更傑出更有遠見呢？唉，這個荒唐的世界，死後是非誰管得，滿村聽說蔡中郎。在輿論的狂潮中，真相常常成為第一個溺水者。

第二，可憐的歐洲，確實要冷靜反思。因為歷史的原因，波羅的海三國和波蘭，一直對俄羅斯保持高度的警惕甚至敵意，這多少也可以理解。

2025年9月22日，波蘭和瑞典舉行兩國歷史上首次聯合軍演，包括在波羅的海開展聯合行動。瑞典表示，瑞典能用各種長程導彈來保衛盟友，同時嚇阻俄羅斯。（Facebook@Dowodztwo.Operacyjne）

但可憐的是歐洲，最終被個別國家綁架，即便知道問題所在，卻無力採取理性措施，阻止戰爭發生。這樣的事情，僅僅在俄烏衝突上嗎？不由想起韓非子的那句名言：國小而不處卑，力少而不畏強，無理而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。

當然，韓非子這句話，有特定的時代背景。現代社會，國大國小，一律平等。一些大國的霸道確實讓人搖頭，但小國的審慎又在哪裏？地緣政治，就像一座沒有出口的迷宮，大國博弈的棋盤上，小國往往既是棋子也是賭注。

第三，有些話，默克爾可能還沒有說透。我看到，有西方網友就點評，默克爾說的，其實完全正確，波蘭和波羅的海三國，確實對引發這場戰爭負有重大責任，「但她忘記了幕後操縱者是誰：華盛頓。」

為什麼這麼說？因為在默克爾的書中，我們可以看到，她有一個強烈的理念，「軍事解決衝突，也就是說，烏克蘭軍隊戰勝俄羅斯軍隊，只是一場幻想。」但她很快發現，美國另有謀算。

2019年5月，（左起）烏克蘭總統澤連斯基、德國總理默克爾、法國總統馬克龍及俄羅斯總統普京在四方談後出席聯合記者會。（Reuters）

為什麼普京對《明斯克協議》越來越不感興趣，就是因為俄羅斯發現，美國在不斷向烏克蘭輸送武器。默克爾也確實擔心，這種行為只會增強烏克蘭的鷹派力量，對解決問題沒有幫助，但「符合美國的戰略利益」。所以，最終的結果，烏克蘭國內、美國乃至歐洲一些國家，都主張通過軍事手段解決衝突，默克爾的外交努力，變得越來越不合時宜。

這都是血淋淋的教訓。外交是妥協的藝術。理性的妥協，不是懦弱，而是智慧——在理想與現實之間尋找那條最不壞的路徑。但在這個撕裂的世界，強硬總能得到喝彩，妥協往往被妖魔化為投降。

對一些國家來說，缺乏理性和變通，卻可能是整個國家和民族的災難。烏克蘭的悲劇，幾十萬條人命、大片土地淪喪，難道就好於最初的談判結果？可憐，默克爾的反思，又成為默克爾一條新的罪證。她現在成了普京的走狗，感覺還要被踏上一萬隻鞋，讓她永世不得翻身！

歷史的悲劇在於，當教訓變得清晰時，代價已經無法挽回。

本文轉載自公眾號牛彈琴

