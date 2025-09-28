朝鮮外相崔善姬訪華　與外交部長王毅會談

2025年9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見朝鮮勞動黨中央委員會政治局委員、外相崔善姬。



王毅表示，中朝兩國是山水相連的友好鄰邦。兩黨兩國老一輩領導人親手締造、精心培育的中朝傳統友誼是雙方共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的戰略方針。

圖為2024年11月4日，朝鮮外長崔善姬（Choe Son Hui）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin） 會面 。（REUTERS ）

崔善姬表示，金正恩總書記指出，無論世界如何變化，朝中兩國人民之間的友好感情不會改變。不斷深化和發展朝中關係是朝方的堅定立場。朝方願同中方一道，落實好兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通，增進友好往來，深化務實合作，推動朝中關係向新的更高水平發展。

據此前報道，朝鮮外相崔善姬於9月27日（周六）傍晚6時抵達北京，展開一連4日的訪華行程。這是她2022年上任以來，首次與中國外交部長王毅進行單獨會晤。由於崔善姬今次訪華時長，外界亦十分關注她是否會與國家主席習近平舉行會面。