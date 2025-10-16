貝森特指應對中國需用產業政策　學者：美國干預主義抬頭

歐美國家過往一直崇尚「公平競爭」和「自由市場」。美國政府如今卻試圖採取前所未有的工業政策干預，加大對本國企業的直接控制，企圖抗衡中國在稀土和關鍵礦產領域的主導地位。



美國財長貝森特（Scott Bessent）10月15日在一場論壇上再次披露了這一意圖。他透露，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正尋求通過加強對美國關鍵戰略領域企業的管控，來應對中國的新經濟舉措。

分析指出，這一做法標誌着美國進入產業政策的新時代，與政策制定者傳統上重視「自由市場」和「開放投資」的理念形成鮮明對比。

2025年10月15日，美國華盛頓，財長斯貝森特（Scott Bessent）出席國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間與貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在圖中）一起出席新聞發布會。（Reuters）

報道稱，隨着中國在稀土礦物和電池技術生產方面的主導地位不斷上升，美國總統特朗普希望借鑑中國的經濟戰略，通過持有更多被視為與國家安全密切相關的美國公司的股份，來對這些公司的產出施加更多控制。目標是讓美國在敏感技術上對中國的依賴減少，藉此削弱中國利用技術供應鏈施壓的能力。

貝森特當天在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）主辦的「投資美國」論壇上稱，當面對中國這樣的經濟體時，必須運用產業政策。

貝森特稱，中國上周宣布對稀土實施新的出口管制，這是美國必須加強國家對企業管控的原因之一。「當我們看到本周中國在稀土問題上的這一公告時，就會意識到我們必須實現自給自足，或者與盟友共同實現足夠的供應。」

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

特朗普政府已入股多家關鍵企業，包括美國鋼鐵、英特爾、稀土開採公司MP Materials以及Trilogy Metals。同時，他還要求從英偉達和AMD在中國的晶片銷售收入中抽取分成。

貝森特表示，建立「戰略礦產儲備」是優先事項，並稱摩根大通有興趣與政府合作。

他說，特朗普政府已確定7個具有戰略意義的產業領域，美國政府可能在這些領域進一步加強控制。他特別提到了國防行業，指出美國政府在一些國防企業中是最大的甚至唯一的客戶，因此可以要求企業減少股票回購、增加研發投入。

貝森特指：「我確實認為我們的國防企業在交付方面嚴重滯後。」

諷刺的是，這種推動政府加強對私營部門管控的政策，貝森特曾嗤之以鼻。

比如去年，貝森特在曼哈頓研究所發表演講，一度嘲諷拜登（Joe Biden）政府對半導體等戰略領域的補貼是「中央計劃經濟」的做法。他還指責過中國採取類似策略，「我們不會讓中國試圖掌控全球供應鏈。」

2025年10月15日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在圖中）出席國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間舉行新聞發布會。（Reuters）

《日經亞洲》也注意到，為了打造本土供應鏈，美國政府正入股礦業公司，減少在關鍵資源方面對中國的依賴。

美國國防部和能源部正介入私營部門，這種做法通常只在全面緊急狀態下采，依據的法律允許對國防重要企業進行直接投資。

美國國防部7月同意投資4億美元（約31億港元），成為MP Materials的最大股東，該公司運營着美國唯一一座正在運營的稀土礦。特朗普政府將提供大力支持以扶持該業務，包括為該公司的磁體材料設定為期10年的價格下限。

2025年9月28日，圖為美國礦產企業MP Materials的標誌。（Getty）

有西方業內人士稱，美政府入股MP材料公司表明，美國政府願意打破「自由市場」理念，在必要時效仿中國的模式，以反制中國。

關鍵礦產市場研究公司Adamas Intelligence創始人卡斯蒂約克斯表示：「我們已經看到，相較於由產業政策驅動的長期市場模式，純粹自由市場模式的劣勢十分明顯，目前的局面需要有所改變。」

美國國防部本月達成了另一項協議，投資加拿大礦企Trilogy Metals公司，該公司擁有阿拉斯加的採礦權。

然而，特朗普政府的能源政策，可能會削弱供應商依賴的市場需求。

私營部門的需求將是美國建立稀土供應鏈的關鍵。美國商務部的報告指出，美國磁體的「需求存在高度不確定性」，並警告稱美國企業可能會繼續使用成本更低的中國磁體。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

國際能源署預計，隨着電動汽車和風力渦輪機的迅速普及，到2050年全球磁體用稀土需求將達到18萬噸，較2024年的9萬噸翻一番。國際能源署認為，與脫碳相關的技術將佔全球需求的30%至40%左右。

但特朗普政府削減了對風電的補貼，並終止了電動汽車購買激勵措施。國際能源署在本月的一份報告中預測，2030年美國可再生能源裝機容量將為2500億瓦，較去年的預測值減半。

2023年，拜登政府商務部發佈了一份關於釹磁體的報告，稱與中國的價格競爭是本土生產的「重大障礙」。

一些人認為國防工業將成為稀土的增長型買家，稀土用於隱形戰鬥機和巡航導彈。但美國政府去年的一份報告稱，美國國防部對稀土市場的「影響力有限」，其需求量不足全球供應的0.1%。

此外，高勞動力成本、缺乏具備必要技能的人員以及環保法規，都是美國重振稀土供應鏈繞不開的難題。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港市，工人在一個港口運送含有稀土元素的土壤以供出口。（Reuters）

有香港媒體早前報道：「從收購英特爾股份到尋求入股美洲鋰業，特朗普政府正借鑑中國的產業政策。」美國政府正越來越多地在自己引以為傲的所謂「自由市場」中揮舞政府「有形之手」，而這種策略一度長期以來與中國聯繫在一起。

香港大學當代中國與世界研究中心研究員黃裕舜（Brian Wong）表示：「我認為美國政府正試圖借鑑中國的經驗。」

新加坡亞太經濟研究公司（Asia-Pacific Economics）行政總裁比斯瓦斯也認同，美政府近期的舉措突顯出一種向「干預主義」靠攏的政策取向。

分析人士表示，特朗普政府最近對產業政策的擁抱，暴露出美國對全球供應鏈脆弱性的擔憂正在上升。然而，美國已經40多年沒搞過產業政策，如今已未必知道如何去做。

美國礦物開採企業尼奧科公司NioCorp Developments的行政總裁史密斯坦言，在美國開設一座稀土礦需要29年之久。

「你可能要花一輩子的時間才能讓一座礦投入運營。」他說。

本文獲《觀察者網》授權轉載

