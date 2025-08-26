為重啟韓朝對話與韓半島和平　國際社會實質性支持不可缺

今年6月份，自韓國李在明政府成立以來，朝鮮的兩個動作著實引人注目。值得一提的是，這些措在前任尹錫悅政府時期從未出現。



第一，朝鮮動黨副部長金與正於7月28日接二連三的對韓美分別發表了談話，由此釋放出「希望」與美國進行對話的信息。但給出的前提是，承認他們的擁核國地位。而關於與韓國的對話，雖仍保持消極的態度，但字裏行間透露出不願南北緊張局勢升級的立場。

第二，韓國於6月11日下午兩點停止對朝鮮的擴音廣播，而朝鮮隨即在10個小時後的12日零時停止了對韓噪音廣播。爾後，韓國軍方在8月5日全部拆除對朝鮮的擴音器，朝鮮便在4日後的8月9日也開始拆除對韓擴音設施。可以說，韓國先行緩解緊張的措施，朝鮮立馬接招。

誠然，從朝鮮深閉固拒的態度來看，在短時間內重啟北美對話或韓朝對話的可能性相當渺茫。但有評價稱，朝鮮當局近期的態度變化，縱使微乎其微，也確有意義。

韓國總統李在明早前在光復節80周年儀式上，闡明對朝外交政策，表示尊重朝鮮的現行政治體制，並不追求以任何形式將其吸納統一，並明確表示無意進行任何敵對行為。(Reuters)

如今在韓朝對話長期中斷，關係極度惡化的背景下，重啟對話的意義遠超於單純的重啟溝通。在政治、外交、軍事、國家安全等領域，具有象征性、實質性意義。

韓朝對話的重啟，可以緩解並消除雙方的互不信任與敵對心理，增進相互理解，積累互信。恢復韓朝之間直接溝通渠道，可以大幅減少因溝通或理解不足，乃至誤會引起的韓朝邊境地區突發性武力沖突。

不僅如此，可以成為從原來的對立關係邁向正常關係的第一步。以韓朝重啟對話為契機，恢復《9·19軍事協議》等雙方協議也指日可待。軍事對話如能得以重啟，其效應還能引申到緩解韓半島軍事緊張、建立軍事互信等。

2024年11月29日，韓國金浦市，Starbucks（星巴克） 在位於朝韓邊境的愛妓峰和平生態公園內瞭望台建立新分店。遊客可使用望遠鏡觀望朝鮮村落開豐郡（Kaepung）。（Reuters）

另外，在不破壞國際社會對朝鮮經濟社會領域制裁的範圍下，還可以營造推動社會文化、藝術、體育方面的交流，以及離散家屬重逢、醫療防控合作、防災救災合作、應對氣候變化合作等氛圍。重啟交流合作，促進雙方恢復信賴無需贅言，更進一步的，還能通過積累交流合作經驗、推動南北對話合作的制度化進展，將為韓朝從原來的敵對對立關係邁向和諧合作階段打下基礎。

由此可見，韓朝重啟對話雖無法保障關係立即正常，但通過消除互不信任、防止突發性武力沖突、階段性恢復韓朝原有的協議、重啟經濟社會交流合作，從而緩解雙方軍事緊張，特別是對建立韓半島和平基礎，無疑會作出巨大貢獻。

往日的韓朝離散家屬團聚活動上，韓朝兩國家庭共舞。（資料圖片）

眾所周知，韓半島和平雖說是韓朝之間的問題，但也是國際社會的問題。半島問題的走向關乎周邊國家的核心國家利益。舉例而言，朝鮮核問題與韓朝國家安全環環相扣，與維持《不擴散核武器條約（NPT）》也密切相關。此外，韓半島的穩定與否也對美、中、日、俄等東北亞有關國家的戰略平衡影響頗深。

於美、中、日、俄而言，凡是關於韓半島問題，存在不菲的共同利益。韓半島和平對消除韓半島及東北亞安全不穩定性，有望作出較大貢獻。加之，在東北亞有關國家由於戰略競爭日益激化，出現政治軍事緊張升級，矛盾爆發的情況下，還能扮演安全鎖的角色。

李在明政府及韓國國民為重啟南北對話將傾心傾力，但僅靠韓國努力並不足矣。眼下，為了呼籲朝鮮響應，周邊國家的支持與合作尤為重要。所謂支持，並非是指外交修辭層面的表態，而是實質性的支持不可或缺。為了重啟能夠成為韓半島和平第一步的南北對話，期待周邊國家予以積極支持。

作者：梁文秀，北韓大學院大學教授、韓國前統一部顧問

