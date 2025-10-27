貝森特稱明白中國拒買美國大豆之苦：「我也是大豆農民」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，在美中貿易衝突期間，中國拒買美國種植的大豆，他回應說：「我其實就是個大豆農民，所以我同樣能感受到這份痛苦。」。他補充，他認為已經解決了農民的擔憂，當與中國的貿易協議公開宣布時，美國的大豆農民將會對本季以及未來數年感到非常滿意。



貝森特是在接受美國ABC News節目採訪時說出上述這段話。他指出，過去兩天與中國的貿易談判已促成一個「實質架構」，他相信這將能舒緩美國大豆農民對中國抵制採購的擔憂。

在2023年和2024年，中國採購超過一半的美國大豆，單是去年的採購價值就將近128億美元（約994億港元）。然而，中國上月未從美國進口任何大豆，這是自2018年11月以來，進口量首次降至零。這是因為特朗普上任以來發起了關稅戰和新一輪中美貿易戰。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

根據政府財務揭露文件，貝森特在北達科他州擁有大豆和玉米田，估計價值介於500萬美元至2,500萬美元（約3884萬港元至1.94億港元）。他在該報告中指出，這些農田每年為他創造10萬美元至100萬美元（約78至780萬港元）的租金收益。貝森特在出任財長前，是避險基金的高層主管，根據福布斯（Forbes）估計，他的資產約6億美元（約47億港元）。