南海連摔兩機的元兇　是電磁干擾？還是咎由自取？

美國在南海一天墜毀兩架戰機，這實實在在發生了！據媒體報道，美國海軍10月26日晚間在社交媒體上發布通報稱，當地時間10月26日下午2點45分左右，一架隸屬於第73直升機海上打擊中隊的MH-60R「海鷹」（Sea Hawk）直升機在從尼米茲號（USS Nimitz，CVN-68）航空母艦起飛執行例行任務時墜入南海海域。事件發生不久後，隸屬於第22戰鬥機中隊的一架「超級大黃蜂」戰鬥機也在當地時間下午3點15分從「尼米茲」號起飛執行任務期間在南海海域墜毀。美國海軍補充稱，兩架戰機上的機組人員全部獲救。



正在亞洲訪問的特朗普（Donald Trump，又譯川普）自然很關心。認為這樣連續墜機「非常不尋常」，他披露原因可能是燃料問題。「他們認為這可能是劣質燃料。我們會找出答案的。沒有什麼可隱瞞的……」特朗普這樣說。也就是說，美國先進的戰機，居然用上了劣質的油料，最後掉在了南海，荒唐得讓人難以相信。

美軍一架MH-60S「海鷹」直升機2019年5月10日從林肯號航空母艦起飛。（Getty Images）

在短短30分鐘內連摔兩架，依然是遠遠超過了外界的預料。因此各種陰謀論立即就出現了。由於事發在南海，不少輿論指向這次美軍墜機是不是中國做的電磁干擾。這是不可能的。要說尼米茲號航母附近有中國軍艦或軍機在監視，這是有可能的，但非要將該航母連摔兩機與中國扯上關係，那就太不懂中國政治。中美正在談判，中國從來都是大大方方的，談判就談判，談不攏就再說，絕對不會在談判中故意製造摩擦。中國外交部發言人27日也專門表示：「如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。」

那麼，美機為何會在南海發生如此惡劣的事故，這是有跡可循的。儘管美國海軍沒有承認，但中國外交部發言人郭嘉昆說得很清楚：美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的。美方頻繁派遣軍艦軍機到南海炫耀武力，是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。

美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（美國海軍官網）

事實就是如此，航母此行奔赴南海，不就是為了給特朗普亞洲行撐腰，加之中美正在進行關鍵談判。法國「海軍新聞」網站專門介紹說，「該航母在南海的活動是向中國釋放的強有力信號」，並宣稱像尼米茲號這樣的航母部署不僅是為了維持例行巡邏，也是為了重申對連接太平洋和印度洋主要海上航線的作戰通道。只是都沒有想到，尼米茲號在南海的示威行動最終搞得自己灰頭土臉。

軍事專家張軍社認為，此次事故很可能與操作疏忽或過度疲勞等因素有關。美軍長期在南海、亞太及全球範圍內維持高強度戰備狀態，不斷進行軍事部署，以維持其霸權地位和「國際警察」角色。長期高壓運作使美軍兵力緊張、人員疲憊，事故發生的風險自然隨之上升。

美國尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）（海軍網站）

其實美軍近來出的事故很多。去年12月，美軍「葛底斯堡」號（USS Gettysburg，cg-64）巡洋艦竟然錯誤地將「杜魯門」號（USS Harry S. Truman，CVN-75）航空母艦上的一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機給擊落了，今年4月，另一架「超級大黃蜂」戰鬥機被牽引時，因航母躲避胡塞武裝的襲擊「急轉彎」，從杜魯門號機庫甲板上滑落墜海。5月，一架「超級大黃蜂」戰鬥機降落時，因阻攔系統故障而墜海……

根據五角大樓的規定，飛行事故按照嚴重等級分為四大類，最嚴重的A級是指造成飛行員死亡、永久性完全殘疾或直接損失成本超過200萬美元（美國空軍標準）/250萬美元（美國陸軍和美國海軍標準）。這次尼米茲號在南海損失的MH-60R「海鷹」直升機，美軍自用型號採購單價約4000萬美元；「超級大黃蜂」戰鬥機的最新採購價格則高達7500萬美元。因此它們的價值遠遠超過了250萬美元的標準，都屬於A級事故。相關統計顯示，今年以來美國海軍的A級事故明顯偏高。2025財年（截至9月30日）美國海軍已經報告了12宗A級事故，明顯高於2024財年的9宗和2023財年的7宗。

2023年3月27 日，在韓國和美國聯合海上演習中，美國海軍F-18大黃蜂戰機出現在美國海軍尼米茲號航空母艦（CVN-68） 的飛行甲板上。 （Getty Images）

並且，尼米茲號是當前美國海軍最老的一艘航母。它於1975年服役，長期的高強度部署使該航母的設備損耗嚴重，近年曾多次曝出裝備老化、系統失靈的問題，例如2021年11月，尼米茲號剛完成維修後出海測試，就發現航母上的核動力裝置有「輕微的材料缺陷」，被迫於11月9日返回位於華盛頓州的母港；2022年該航母又因為飲用水系統被污染而中斷訓練緊急返港。美國政府問責辦公室的審核報告顯示，由於該航母服役時間過久，很多戰鬥系統的相關備件已經沒有了供應商，迫使美國海軍維護人員四處搜羅二手零件。但接替它的「福特」級（ Gerald R. Ford-class）航母甘迺迪號（USS John F. Kennedy，cvn-79）遲遲不能服役，美國海軍被迫一再推遲「尼米茲」號的退役時間。美國海軍學會網站稱，當前該航母正在執行服役期內最後一次部署。

這次在南海海域，在中美談判之時，發生這樣的事故、特朗普當然很生意。本來航母助陣耀武揚威，如今在解放軍的現場圍觀下灰頭土臉。但對於美國來說，美元、美軍，是美國兩大支柱。去美元化不再贅述，看看當今的美軍，當前美國海軍在規模上依然擁有存量優勢，特別是航母、宙斯盾驅逐艦、兩棲作戰艦艇以及核潛艇的數量依然獨步全球，但五角大樓再如此無節制地「揮霍」，正在導致美國海軍陷入困境，近年接連不斷的各種事故都反映了這種惡化的趨勢。要追問為何連墜兩機，美國更需要從源頭找問題。