對美對中兩幅面孔　高市早苗打中國牌必遭猛烈回擊

上月底，美國總統特朗普訪問日本，高市早苗在多個公開場合主動投懷送抱、眼神放電迷離的卑微媚態，令很多人印象深刻。不僅如此，高市早苗還與特朗普達成協議，向美國投資5500億美元，並放開大米等農產品市場。很不少人形容為簡直是現代日本的賣國協議。

然而，幾天後，在韓國釜山APEC峰會面對中國和中國議題時，高市早苗卻換了一副完全不同的面孔。

她不顧中方強烈反對，執意在APEC峰會與台灣代表林信義會面會談，並且在社交媒體主動發布與林信義合影照片，表示「期盼日台之間的實務合作能更進一步」。

面對中方希望「恪守和履行中日四個政治文件」、「樹立正確對華認知」，「互為合作夥伴、互不構成威脅」，能「妥善管控分歧」，「避免讓矛盾分歧定義兩國關係」等提議，高市早苗百般迴避。

2025年10月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）訪問日本期間，與日本首相高市早苗留下多張「親密合照」，有日本網民認為高市早苗與特朗普肢體上過份親近，儼如特朗普的小粉絲。（X@turningpointjpn）

在中國領導人會面時，她雖然臉上也有些許笑容，但是其僵硬的身體姿態，明顯拉開的身體距離，和硬擠出來的面部表情，已經出賣了她最真實的內心。

據高市本人向記者表述，在和中方會晤時，她還提及釣魚島、台海、新疆、香港、稀土和中國國內治理特別是人權及在華日本人安全等議題。她還說，她認為和中國將往就需要坦率提出這些議題。而每個議題都攸關中國核心利益和中日最敏感部分，可以說相當無禮。這些議題，如今連美國在和中國領導人會面時都很少再提及。

何以高市早苗面對中日會出現這兩種截然不同的面孔？有國家層面的深層次原因，也有個人層面的原因。

國家層面的原因是，日美在本質上是兩個國家關係不平等的國家，日本對美國構成了依附關係，因為歷史和現實原因，以及日本向來慕強的外交力量，在美國面前本來就直不起身來，高市早苗不過是日美政治關係的集中反映。

個人層面的原因是，作為一位通過黨派交易上位的地位脆弱的女首相，她特別需要來自美國特朗普政府的背書支持，以鞏固其在黨內和日本政壇的執政地位。她認為通過這種媚美而對中國強硬的方式，可以在獲得美國特朗普支持的同時，展現對中國的強勢姿態，由此來鞏固自己的政治地位。

日本首相高市早苗及中國國家主席習近平10月31日在韓國出席APEC峰會期間舉行會談。（NHK 圖片）

事實上，對於和中國的關係，高市早苗早就露出過強硬派面目。出任首相前，高市就曾多次參拜靖國神社，表示日本可與台灣建立「準安全同盟」，並稱台海若爆發衝突，將構成「日本及其盟友美國的緊急事態」。對中國和台灣問題的立場，也是她所以能成為首位女首相的原因之一。從她上任後這些天的表現看，中日關係在其任內恐怕很難順利。

然而，高市早苗的這個算盤，在中國這邊根本打不通。在維護自己的核心利益上，中國不會向任何人妥協，更不可能對日本讓步。高市早苗想打中國牌，消費中國利益向美國投誠，可惜現在中日實力對比已經不允許她那樣做。中國外交部於1日當晚就發布「外交部發言人就日本領導人APEC會議期間涉台錯誤言行答記者問」新聞稿就此表明嚴正立場。

中國外交部發言人說，「台灣問題」是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。針對高市早苗執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，在網絡社群平台高調炒作等行為，中方堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部發言人又說，「台灣問題」是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾長期殖民台灣，在「台灣問題」上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。

發言人稱，中方強烈敦促日方恪守中日4個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落實。