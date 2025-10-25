德國外長突推遲訪華行程　北京批他縱容支持台獨

德國外交部周五（10月24日）表示，外長瓦德富爾（Johann Wadephul）原定周日的訪華行程取消，並將推遲到另一時間。他前一天接受路透社採訪時表示，德國主張不支持以武力改變台海現狀。中國外交部今日批評其言論，形容這實質上是對台獨活動的縱容支持。



德國外交部發言人指，目前無法在中國安排足夠多的會議，以確保這次出訪中國的「合理性」；並表示，德國對中國稀土出口管制感到擔憂，還考慮到中國在俄烏戰爭中「擁有無可比擬的影響力」。

路透社引述瓦德富爾周四表示，德國政府堅持「一中政策」的立場沒有改變，但將自行決定政策的具體實施，並且不支持以武力改變台海現狀。

2025年10月24日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部圖片）

中國外交部發言人郭嘉昆回應此事，重申世上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府：「這是一中原則最完整、最準確的表述，也是唯一的表述，沒有任何『自定義』的理由和空間。」

郭嘉昆強調，只說維護台海現狀，卻不說反對台獨，這實質上是對台獨活動的縱容支持，將對台海和平穩定造成嚴重沖擊。希望德方嚴格恪守一中原則，旗幟鮮明反對任何台獨分裂行徑。