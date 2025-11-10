高市早苗上任首提介入台海：美國正在背書台灣有事日本有事？

在「習特會」確認中美經貿休戰後，雙方的各式解禁持續進行，被留下巨大空白的台海卻未有平靜，印太區域也同樣波詭雲譎，日本的近來動態就是跡象。

11月7日，繼APEC期間「雙面外交」後，日本首相高市早苗再有驚人之舉：當在眾議院預算委員會上被問及，「中國對台實施海上封鎖」是否構成「存亡危機事態」時，高市先是表示「中方可能會採取哪些手段？也許只是封鎖海上航線，也可能是動用武力，或者散布假消息、進行網路宣傳戰，各種情況都有可能。」接著她進一步指出，「如果是出動戰艦，且伴隨動用武力的情況，那無論怎麼看，都可能構成『存亡危機事態』。」

而依照日本的安保法規，即使日本本身沒有遭受直接攻擊，只要與日本「具密切關係的國家」遭受攻擊，且政府認定日本的存續受到威脅，就可以宣布「存亡危機事態」，自衛隊便能採取武力行動。因此高市的答覆被普遍解讀為：如果北京對台進行海上封鎖，視情勢而定，日本政府可能會認定這是「存亡危機事態」，從而出動自衛隊。

當然，高市也補充，實際還是要依照具體情況來判斷，「如果只是把民間船隻排成一列，讓海上通行困難，我認為不會構成存亡危機事態。但如果是在戰爭狀態下的海上封鎖、無人機飛行，並伴隨其他情況，那就可以用不同角度來看待」，也就是保留解釋空間。

其實從現實視角出發，如果前述情況真的發生，日本的行動按鈕也還是握在美國手中，而非高市早苗等人能夠作主拍板。不過毫無疑問，高市發言就是安倍晉三「台灣有事、日本有事」的變體，只是安倍是在卸任首相後才公開表述，高市卻是以首相身分公開論述。

顯然，這一表態在突破某種限制同時，也標誌日本面向台海的持續試探，更彰顯即便「習特會」帶來中美經貿停火，印太博弈還將持續進行。

2025年10月24日，日本東京，新任首相高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

特朗普扮演什麼角色

而這背後當然不離「特朗普2.0」的印太戰略。

表面上來看，特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期帶有「戰略收縮」色彩，似乎意味美國即將從各大地緣熱點撤退，包括中東、俄烏、乃至這次「習特會」前各方熱議的台海。

平心而論，這種觀察或許有捕捉到美國的行動情境，卻恐怕低估美國的調整彈性：在單極實力持續衰退的背景下，美國當然無法再用過去方法遂行「間接統治」，卻可以通過擴大授權、轉型戰略同盟，繼續投射自身影響力。

例如2022年俄烏戰爭爆發後，原本被嘲「腦死」的北約再度「甦醒」，成為美國投射在歐影響力的重要平台，即便進入「特朗普2.0」，美國要求北約各成員國擴大負擔軍費、引發諸如西班牙的反彈，卻也不是所有國家都反抗，德國甚至積極配合，要逆轉二戰以後被軍事禁錮的窘境。

中東也是類似情況。美國近年當然持續撤軍，卻並沒有完全放棄經營中東，而是更加倚賴以色列與阿拉伯國家，作為間接統治的協力者，所以才有2020年的《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。當然，一向投機的阿拉伯國家也開始了與伊朗的和解進程，但毫無疑問，2023年的「阿克薩洪水行動」攪亂了相關努力，最終形成的加沙的三次停火、也就是特朗普所謂「20點和平計劃」，其實還是展演美國、阿拉伯、以色列共同施壓的結構，而伊朗毫無辦法、哈馬斯則只能自求多福。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，在調解方簽署停火協議後發表講話。（Reuters）

印太當然也是如此。表面上來看，特朗普的「美國優先」會加重傳統盟友的負擔，包括日本與韓國，這點確實不假，但這不表示日韓會就此放棄綁定美國。原因則相當直接：一來，美國在這兩個國家都有駐軍，不論華盛頓議程與目的為何，從日韓視角出發，美軍與基地就是國家安全的重要支柱；二來，兩國都存在親美保守勢力，因此不論政府如何更迭，這股勢力都會促使執政者在一定程度上綁定美國。

更重要的是，「特朗普2.0」當然展現戰略收縮，卻也沒有放棄系統性的對華競爭戰略，甚至可以這麼說：特朗普在其他地區的戰略收縮，都不意味著美國即將退回孤立主義，而是要從國際負擔和次要地緣衝突中抽身，以集中力量對抗中國。在這種情況下，不論日本、韓國或菲律賓，都在特朗普的「美國優先」下出現了類似變化：在對美同盟中負擔更多，卻也同時在合作程度上有所升級、綁定也更加深刻。

以日本為例，特朗普當然持續質疑日本「搭美國安全便車」，因此要求日本增加防務開支、分攤更多駐日美軍費用，並在安全領域承擔更多同盟義務。2025年2月，在與石破茂的會談中，特朗普就明確表示「期待日本增加防務支出」；4月中旬，日本經濟再生擔當大臣澤亮正赴美磋商關稅時，特朗普政府也提出提升駐日美軍經費中的日方負擔比例。2025年 7月，在美日「2+2」會晤的籌備過程中，美方又提出非正式要求，希望日本將防務費佔GDP的比例提高至3.5%。

但與此同時，特朗普政府也「鼓勵」日本在地區安全中發揮更大作用。2025年3月29日，美國防長（現同稱戰爭部長）赫格塞思（Peter Hegeseth）與日本高官共同紀念硫磺島戰役80周年期間，就反覆強調「美日共同的戰士精神」，並宣稱「美日同盟一直而且仍然是印太地區自由、繁榮、安全與和平的基石」。赫格塞斯更在聯合記者會上表示，「美國優先並不意味著只有美國，而是美日部隊在所有領域共同行動和訓練，以維護威懾力」，並強調如果西太平洋地區出現任何緊急情況，「日本將站在前線」。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

「台灣有事」更被著墨

而這種美日同盟一體化、甚至逐漸滲透台海的趨勢，並不是沒有其他布局協同強化。

首先，特朗普明顯拋棄傳統的「泛聯盟」政策，改為注重靈活性和實用性更強的小多邊聯盟，以此強化印太「美日+」的小多邊安全合作。

例如圍繞「四方安全對話」（QUAD），2025年1月21日特朗普再任不久後，美日澳印就召開QUAD外長會議，確認將致力實現「自由開放的印太」，強調加強區域海洋、經濟及技術領域的安全保障，推動構建強韌的供應鏈。7月1日, QUAD再辦第二次外長會議，重申對「自由開放的印太地區的共同承諾」，推出「應對地區最緊迫挑戰的新舉措」，明顯是要將QUAD從戰略對話推向聯合行動。

而這當然不是孤例。2025年5月31日，美日澳也舉行特朗普再任以來的首次三國防長會談，側重海洋安全，重申深化務實合作，美日澳菲也在同日舉行四邊防長會談。5月底至6月初，美日韓海上執法機構實施繼2024年6月以來的第二次聯合演練，強化海上安全合作。美國也聯合日本積極建立「美日+菲」三邊互派聯絡官制度，以強化司令部間的行動協調，加強三國小多邊情報、監視和偵察（ISR）合作。

再來，美日也持續深化國防工業供應鏈合作。2025年2月，美日首腦聯合聲明就已確認，將升級美軍和日本自衛隊各自的指揮和控制系統、增加雙方在日本西南諸島的軍事存在，並通過更貼合實際的訓練和演習提高戰備，進一步增強美國的延伸威懾。3月30日，美日防長會談也同意加速推動「AIM-120」先進中程空對空導彈（AMRAAM）聯合生產。

2025年10月28日，日本首相高市早苗與特朗普一同訪問美國海軍橫須賀基地，與日本防衛大臣小泉進次郎和美國國防部長赫格塞思一同登上喬治·華盛頓號航母，期間高市早苗顯得相當興奮。 （Reuters）

顯然，相較於拜登（Joe Biden）政府，「特朗普2.0」更重視利用日本的經濟安全與技術優勢，持續強化兩國的經濟安全和國防工業合作。除了前述軍工領域外，美日首腦聯合聲明也同樣強調，美日將強化在人工智慧、量子計算、前沿半導體等關鍵技術上的合作。同時，特朗普政府也要求日本在造船業提供安全合作支持，造船也因此成為美日國防工業的合作重點。2025年4月28日，美國海軍部長約翰·費蘭（John Phelan）就在訪日期間明確提出，將擴大日本民間船企幫助保養日本橫須賀美軍艦船的規模，以推進技術創新、推動成本下降。

以上種種都凸顯，美國有意發揮日本的軍事戰略資源，強化美日同盟實力、實施小多邊制衡；說得更直接，就是利用日本戰略資源增強美國實力，減少美國的戰略透支，同時激發日本的戰略潛能，讓東京更好地配合、支援美國的區域戰略調整，同時參與對華戰略博弈。

這就解釋了，為何「台灣有事、日本有事」都沒有被近年的歷任首相實質否認，而是用各種方式擦邊表述，並在實際行動上暗度陳倉，甚至在高市早苗上任後受到繼承與強化。因為對美國來說、甚至在安倍晉三一開始的印太戰略構想內，日本就必然在對華圍堵中扮演角色，尤其是台海議題，這一方面是要為日本擺脫戰後憲法束縛，一方面是要提升日本在美國印太戰略的角色。正如3月美國國防部顧問梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）在出席美國參議院外交委員會聽證會時所說，「台海有事」時，美國介入可依靠的重點國家，就是日本而非其他。

當然，這不意味台海衝突時，美日必然聯合出兵，況且即便相關情況發生，日本行動也必然要受美國調度，而不是如高市早苗所說的行動自如、全靠自我判斷。只是也正因這種承諾不必然兌現，美日同盟一體化、並且持續滲透台海的趨勢，也就很難被各種非軍事阻力停下，換句話說，嚇阻不必然阻止戰爭發生，但在戰爭真的發生前，嚇阻都能、也算持續存在。

因此或許可以這麼說，美國當然沒有在終極行動上背書「台灣有事、日本有事」，卻是不斷在政治與軍事部署上，為日本首相的「台灣有事、日本有事」展演保駕護航。除非未來美國改變路線、日本政局也出現劇變，否則這股長期趨勢都很難改變，也不會因「習特會」瓦解。