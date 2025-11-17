高市早苗變本加厲要引入核武　這非常危險

據共同社報道，日本首相高市早苗擔憂，若繼續堅持「不允許核武器進入日本領土」的原則，可能會導致裝備核武器的美國軍艦被拒絕進入日本港口，從而在突發情況下削弱預期中的核威懾力。據日本政府消息人士透露，正因如此，高市正考慮重新審視日本長期奉行的無核三原則。這一舉動當然標誌着日本安全政策出現重大轉向。日本是全球唯一遭受原子彈轟炸的國家，現在卻在考慮開門迎核武器？短短一周內，高市從「台海武力介入」到「核武大門半開」，她的「小動作」正把日本推向危險的十字路口！



11月7日，高市在國會首次「失言」：不排除日本「武力干涉台海」，這直接挑戰一個中國原則，也徹底激怒了中國，中國外交部迅速回應，稱其「性質極其惡劣，必將迎頭痛擊！」高市卻拒絕道歉，只辯解是「假設性討論」。轉眼11月10日，她又在答問時扔下核彈：無法保證新版安全戰略繼續明確寫入「無核三原則」！11日眾議院預算委員會上，當在野黨追問時，她只輕描淡寫地說：「文件修訂在即，現在不談細節。」這迴避像極了外交把戲——不否認，也不承認。

2025年10月28日，特朗普（右）在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

14日，日本《產經新聞》和政府消息人士爆料：高市計劃在明年年底修訂安保文件時，重新審視原則，尤其是「不引進」條款。她擔心，如果嚴格執行，美軍核武器搭載艦艇無法停靠日本港口，會「削弱美國核保護傘」的威懾力。這邏輯聽起來像「借刀殺人」：表面上不動自家核武，實則開門讓美核「借道」。

實際上，2022年由岸田文雄內閣推動的《國家安全戰略》等三份防務相關重要文件，仍繼續強調「無核三原則」。但高市早苗早就對此表示不滿。高市早苗在2024年出版的《國力研究》一書中稱，「我在內閣決定之前就反對這種措辭」，「如果我們期望美國提供延伸威懾，那麼『不允許引入』原則是不現實的」，「我擔心在最終的危機中，『堅持三個非核原則』的措辭會成為一個障礙」。

接下來，自民黨與日本維新會決定提前修訂《國家安全保障戰略》等三份主要安保文件（即所謂「安保三文書」）。政府計劃最遲於明年年底前完成修訂，議題還包括「非核三原則」的處理，以及防衛費與GDP之比的新目標。

防衛省已於10月24日召開「防衛力變革推進本部會議」首次會議，防衛相小泉進次郎表示：「將不排除任何選項，靈活積極地探討強化防衛力的具體方案。」目前，日本政府正在推動大幅放寬殺傷性武器出口的限制。自民黨與日本維新會在聯合執政協議中決定，於2026年通常國會撤銷防衛裝備出口限制。目前日本僅允許在救援、運輸、警戒、監視、掃雷等五種用途下出口武器，但政府擬取消這一限制，使殺傷性武器出口成為可能。政府在研究修改「防衛裝備轉移三原則」，進一步擴大出口範圍。

日本防衛相小泉進次郎2025年11月出席活動（X@防衛省・自衛隊）

1967年佐藤榮作首相時代，日本製定「武器出口三原則」，原則上禁止武器出口。安倍晉三政權於2014年放寬這一政策，允許在「為國際和平作出貢獻」情形下向同盟國出口，但如今政府意在再次擴大範圍。另外，關於「非核三原則」，現行安保戰略明記「堅守此基本方針」，但高市早苗首相11日在國會被問及是否維持此表述時避而不答。她在去年自民黨總裁選舉中曾表示，應討論「不讓美軍攜帶核武器入境」的部份是否仍合適。官房長官木原稔12日也未否認未來可能進行調整，稱「政府目前維持既有方針，但不預斷今後」。高市早在2022年擔任黨政調會長時，便主張「持久不讓核武器入境」會削弱美國的核威懾力，應予以檢討。

另一方面，小泉在近日提到韓國正在引進核潛艇計劃，並表示日本也理應討論是否應擁有類似裝備。他在參議院預算委員會中說：「韓國和澳洲都將擁有（核潛艇），美國、中國更是已有。若我們要提升威懾與應對能力，就必須廣泛討論下一代動力方式——無論是全固態電池、燃料電池還是核動力的可能性與利弊。」小泉進次郎在7日的記者會上表示，關於引進核動力潛艇，「不能迴避討論」。自民黨與日本維新會的聯合執政協議書中，明確寫入了以核潛艇為前提的「次世代動力」的運用。

1967年，時任首相佐藤榮作提出「無核三原則」：日本「不擁有、不製造、不引進核武器」。這是日本作為二戰唯一遭受原子彈轟炸的國家——廣島和長崎，數十萬人瞬間灰飛煙滅——用血淚鑄就的「國策」！多年來，這原則被寫入每屆政府的《國家安全保障戰略》，贏得日本民眾廣泛支持。它像一道防火牆，不僅約束日本自己，還向世界喊話：「我們拒絕核擴散，追求和平。」但這一切都在發生變化——

今年3月一項民調顯示，41%的日本人支持修改原則——三年前只有20%。這變化像鏡子，映出歷史記憶的淡化：年輕一代對廣島的痛楚漸行漸遠，而地緣焦慮在抬頭。高市本人在去年著作中就直言：「堅持不引進，就是自縛手腳。」她上月剛當選自民黨總裁時，還公開抱怨這原則「矛盾」。如今聯合維新會執政，她更進一步：10月協議中塞進「下一代能源潛艇」條款，被解讀為核潛艇鋪路；防衛大臣小泉進次郎又放風，「所有選項不排除」。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

這意味著什麼呢？根據日本官方數據，日本目前儲存了約47噸武器級鈈——夠造6000多枚原子彈，相當於全球核武庫的幾倍。這庫存本該永遠封存，但高市的舉動，卻像在給它安上導火索。

13日，自民黨還討論要修改強調「永久放棄」以戰爭或武力解決國際爭端、禁止維持軍隊和交戰權憲法第九條，添上「緊急事態」條款。這一連串動作，像在拆「和平憲法」的磚頭，一步步試探紅線。

另外，也要注意到，高市於10月28日與特朗普會談時說明提前擴大防衛費的方針。原計劃是為2028年度以後的新規劃作準備，但現在將提前推進。目前日本正處於2023-2027年度防衛力增強計劃的中期階段，目標是在2027年度將防衛支出（含相關經費）提高至GDP的2%。但高市已決定提前兩年，於2025年度實現這一目標。

高市的動機像場政治賭博。她在抱美國「大腿」：美日同盟下，「延伸威懾」法案本就含核元素，但高市還想要更進一步。黨內，她借「台海牌」和「核武牌」拉攏保守派，為明年自民黨選舉積聚籌碼。然而每一步都將影響東亞如多米諾骨牌：韓國可能跟進核化，台灣海峽更繃緊，中國周邊安全成本飆升。歷史不是遊戲，軍國主義復蘇就可能引起突發衝突，釀成連鎖災難！