高市早苗涉台言論惹議　日媒：中國駐大阪總領館取消日中友好活動

日本首相高市早苗早前發表有關「台灣有事」的言論，引發中方強烈反彈。日本傳媒引述消息指，中國駐大阪總領事館以警備問題，取消原定11月21日（本周五）在廣島舉辦的日中友好活動，中國駐大阪總領事薛劍原計劃出席該活動。



共同網11月17日報道，中國駐大阪總領事薛劍此前在網上回應有關日本首相高市早苗的涉台言論時，稱「應毫不猶豫地斬首」，該言論導致中日關係變得緊張。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

日本政府對薛劍的言論提出強烈抗議，執政自民黨其後要求黨內人士避免出席由大阪總領事館主辦該項活動。

內閣官房長官木原稔17日就中方提醒公民避免到日本旅行時表示，「推出這種似乎縮減人員交流的措施有悖於首腦之間確認的推進戰略互惠關係和構建建設性、穩定的關係等大方向」，表示已向中方提出交涉。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

外務省亞洲大洋洲局長金井正彰同日出訪中國，預計將圍繞高市早苗的涉台言論與中方召開協商。共同網指金井正彰將強調日方對一個中國的立場不變，惟不會撤回高市早苗的言論。

「東京-北京論壇」延期

高市早苗言論引發外交風波後，中日關係大受影響，除中國駐大阪總領館取消日中友好活動外，日本非政府組織「言論NPO」11月17日宣布，原定11月下旬在北京舉辦的「東京-北京論壇」延期。

日媒16日也引述消息指，「言論NPO」與中國機構聯合展開的「日中共同輿論調查」民調，在中國方面要求下再度押後發表結果，原因在於「中日關係」。