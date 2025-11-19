禁水產、阻旅遊、停電影：中國封殺來襲　高市早苗不得不跪｜去片

最近的中日緊張關係，可以說是「一石激起千層浪」。日本新上任的首相高市早苗在國會一句「台灣有事可能會構成日本的存亡危機事態」，好像一粒火種瞬間點燃了中日之間的火藥桶。北京的反應可以說是史無前例般如此激烈，由外交官拋出「斬首論」，到解放軍在黃海真槍實彈軍演「亮劍」，再到呼籲國民不要去日本旅行，中國回應每日升級。



中日交惡始末：

日本共同社最新就報道，稱中國再次暫停了進口日本水產品；而中國外交部則警告高市早苗，如果再不撤回相關言論，中方將不得不採取進一步的反制措施。究竟高市早苗的驚人言論，是她個人的政治失言還是由美國授權的「代理人戰爭」前奏。今天我們就與大家深入拆解，由「台灣有事」引發的連鎖反應，看看中國對日本罕見的強烈反擊，如何展示到台灣問題的紅線是沒有任何踐踏空間，「玩火者必自焚」，向全世界宣示中國統一的決心

高市早苗一句話點燃外交風暴

首先我們要回到風暴的起點，11月7日高市早苗在國會答辯時，突然爆出一句，如果台海發生戰事，即是所謂的台灣有事，可能會構成威脅日本生存的存亡危機事態。這番話的份量極重，因為根據日本的安全保障法制，一旦被認定為存亡危機事態，就意味著即使日本本土沒有受到直接攻擊，自衛隊都可以行使集體自衛權。簡單來說，就是暗示不排除武力介入台海衝突，這個是1945年二戰結束以來，日本領導人第一次在正式場合，將武力介入台海的可能性講得如此明白。

對於高市早苗的言論，中國駐大阪總領事薛劍立刻在社交媒體上用一張圖回應，暗示對於搞分裂的人應毫不猶豫地斬首。這個「斬首論」一出，震驚日本政壇。無論是執政自民黨還是其他在野黨，都一致批評薛劍的言論。自民黨還呼籲高市早苗政府，將他列入不受歡迎人士名單，再把他驅逐出境。

日本之後抓住「斬首論」這點，要求中國妥善應對，但薛劍只是就這樣刪了那個爭議性貼文，並沒有再作任何回應；而中國官方不單只沒有理會或回應過薛劍的言論，還繼續嚴厲指責高市早苗的「台灣有事論」。過去一個禮拜，中國外交部官媒的措詞愈來愈強硬令緊張局勢急速升溫。

2025年11月8日，日本首相高市早苗7日在國會就「台灣有事」議題答辯時表示：「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，隨後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X上回應：「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」（網絡圖片）

中國全方位開火

首先是外交措辭上的逐步升級，中國外交部11月10號，以三條問題質問日本，表達中方的強烈不滿和抗議。央視旗下新媒體玉淵譚天12號就發表文章，強烈批評高市早苗「搞事」、「毫無底線地滿嘴噴糞」，還反問她的腦是不是被驢子踢到傻了。

一日後外交部再以四條問題質問日本，直接警告對方「玩火者必自焚」，定性日本若武力介入就是「侵略行為」。留意侵略行為這四個字，這是極之罕見的定性，直接將事件和二戰歷史掛鉤；而人民日報更加用三個「極其」—用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重，來形容高市早苗的言論。這種措辭在中國官方語境裹面，等同判了高市早苗「政治死刑」。

之後中國多個部門都陸續發聲，說如果日方膽敢武力介入台海局勢，中國必定會迎頭痛擊。事實上，中國軍事上最近都有所動作，11月11日日本海上自衛隊消息說中國海軍三艘軍艦在鹿兒島縣附近海域東進，穿越大隅海峽進入太平洋；中國海警16日再派艦隊在釣魚島領海巡航，之後數天中國在黃海中部進行實彈射擊。

接著解放軍中部空軍，再發布宣傳片，配上有尖銳歌詞的軍歌，畫面還有殲20等王牌軍備，被外界解讀對日本乃至其他支持日本有關方的戰爭警告。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

其次，中國以實質措施敲打日本，對日本民間和經濟層面接連出招施壓。中國文化和旅遊部、外交部先後發出提醒，籲中國遊客近期避免前往日本。內地12間航企還因為這樣免費給旅客退改機票。有旅遊數據分析人士說，3日內已經有50萬人取消了去日本的行程。

中國後來又暫停國內上映包括動畫《蠟筆小新》等等的日本電影，這些「軟性制裁」非同小可，長期維持的話對日本經濟的打擊不容忽視。

整套「組合拳」打下來，可以說是中國近年對日本反應最猛烈的一次。高市早苗對於台海或日本修憲擴軍的右翼立場本身就不令人意外，但上台不夠一陣，椅子都未坐暖就高調發表「台灣有事論」的確令人意外。不過最令人意外的是，北京方面反應之大可能是高市早苗等人都始料不及的。

面對如此強大的壓力，日本國內又是怎麼看呢？

在野黨炮轟 自民黨友吃花生？

官方層面上，高市早苗政府態度強硬，中日雙方似乎都還是談不攏。中國外交部亞洲司司長劉勁松18日在北京會晤來訪的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，劉勁松會後被問到對磋商滿不滿意時，就很直白地說「當然不滿意」，還形容會面氣氛嚴肅。大家在畫面可以看到，金井正彰會晤結束離開時低著頭地離開，都可以想像到磋商應該都不太順利。

日本民間反應就呈現一種矛盾狀況，據日媒在11月15、16兩日進行的全國電話民調顯示，高市早苗內閣支持率高達69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率，不支持率從19%跌到17%。

但不是絕大部份人，都支持高市早苗的對台立場。日本共同社同一時間進行的民調顯示，對於台灣有事時，日本應不應該行使集體自衛權，結果竟然是五五波，大約49%的人贊成或傾向贊成，另外有44%的人反對或傾向反對，剩下的就沒意見。與此同時，最近日本有超過一百名民眾在首相官邸外面集會，高叫口號要高市早苗要就相關言論道歉和下台。

在日本政壇方面，歷任首相對台海問題採取戰略模糊策略，但是高市早苗沒有跟隨，其鷹派路線作風還引發黨內外憂慮。

目前日本自民黨人似乎還是持觀望態度，沒什麼公開反對的聲音，但不少前政要都質疑高市早苗的涉台言論，值得關注的是，立憲民主黨的野田佳彥、自民黨的鳩山由紀夫和石破茂，這三位前首相都罕有地發聲批評高市早苗，認為她的言論危險、魯莽，會加劇緊張局勢。甚至連之前和自民黨是聯盟關係的公明黨，都對高市早苗堅持對台立場深表懷疑。

左圖：2025年10月10日，即將卸任的日本首相石破茂10月10日發表關於二戰的「首相感言」指（Pool via REUTERS）右圖：2025年10月21日，日本東京，新任首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上致詞。（Reuters）

美國「外包」阻嚇工作

隨著中方態度愈來愈強硬，日本起初擔心的可能是美國的冷淡反應。在整件事發酵初期，美國官方的反應其實相當低調，特朗普被問到相關問題的時候，「耍太極」地轉去談貿易議題；美國國務院的聲明亦都是「致力維護台海和平穩定」這類官腔，看起來似想置身事外，不想捲入中日的直接衝突。

然而，美國後來又好像，對日本擺出護航姿態。美國駐日本大使格拉斯（George Glass）竟然親自下場，在社交媒體上轉發中國官媒評論員的帖文，再發文「感謝」中國駐日外交官加深堅不可摧的日美同盟關係。

這樣的立場很可能顯示，美國自己有意將「台灣牌」讓給盟友出手。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）分析，台灣對中美兩國都至關重要，雖然政治目標根本對立，但是在防止台海危機升級、避免軍事衝突這兩大層面上，雙方仍存在可操作的穩定路徑。

美國將台海問題阻嚇工作「外包」給日本，一方面就可以更有彈性地處理它自身和中國之間的經貿問題，另一方面又可以維持台海脆弱但可管理的和平狀態。

2024年4月5日，在日本首相岸田文雄將對美國進行國事訪問前夕，白宮外已裝置日本和美國國旗。（Reuters）

高市早苗在發表「台灣有事」言論之後，還被爆出她正考慮修改日本的「無核三原則」，特別是想放寬「不引進」核武這一條。她的理由是，如果不准載有核武的美軍軍艦停靠日本港口，會削弱美國核保護傘的威懾力。暫時還未就高市早苗涉台言論表態的前首相岸田文雄，受訪時就明言反對修法，重申支持「無核三原則」作為日本的國策。

大家想想，這種涉及國家核政策的根本性改變，如果沒有美國在背後默許甚至鼓勵，日本政府怎麼敢提出來討論，所以高市早苗的言論都不排除是日美同盟深化到一個新層次的體現。美國似乎正將維持台海現狀的部份責任「外包」給日本，美方負責制定戰略大方向，而日本就負責在前線執行去測試北京的底線。這個棋局比單純的中日矛盾，複雜和危險得多。

高市早苗說完一句「台灣有事」，立刻被中國用一套「組合拳」回應，包括外交警告、軍事「亮劍」、經濟施壓，明確說給全世界聽，在台灣問題上，北京的底線不容觸碰，而且反制的決心和能力都已經今非昔比。