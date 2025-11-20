未成年的安倍女孩、玩不轉的麻生木偶：高市早苗下台已進入倒計時

中日關係緊張之際，中國對高市早苗極盡批評，直接提出讓高市早苗收回言論。高市早苗也非常強勢兩度表示不會收回言論。有分析指出，高市早苗是日本第一位女首相，她的拒不妥協有一定的民意支持。

根據日本時事通訊社11月14日發布的一項民調結果，高市早苗的內閣支持率達到了63.8%，創下近20年來的歷史新高，僅次於2001年小泉純一郎內閣的支持率記錄。不少人擔憂，中國和如此高支持率的日本首相鬧翻了並不利。

在筆者看來，高市早苗的國內支持率，和她的首相位置是否穩固不存在必然聯繫。民意如果不能轉化為議會席位則和政治沒有太大關係。

《朝日新聞》於11月15日和16日進行了全國電話民意調查。高市內閣的支持率仍位居歷史最高水平之一，達到69%，高於10月內閣就職後立即進行的調查的68%。內閣的反對率則從19%下降至17%。

政敵窮追猛打

高市早苗所在自民黨目前在參眾兩院的席位都不是絕對多數，高市早苗當選自民黨總裁之後靠着和維新會的合作勉強通過在國會的首相指名。但自民黨和維新會兩個政黨的席位加在一起也沒有過半。也就是說，高市早苗政權的大根基是不穩固的。

在野黨憑藉在兩院的席位優勢，曾經試圖顛覆自民黨的執政地位，雖然在高市早苗和維新會達成合作共識後顛覆行為沒有成功。但在野黨對高市早苗是不服氣的。只要抓住高市早苗的錯處就必然大力發揮。

高市早苗11月7日發表涉台海不當言論之後，日本最大在野黨立憲民主黨黨首野田佳彥和政務調查會長本莊知史嚴厲批評高市稱其涉台言論「越界」，導致日中關係陷入非常嚴峻的局面，相當輕率。

日本前首相野田佳彥。（GettyImages）

野田佳彥還有一個身份是日本前首相。這一公開批評在日本引發不小的反響。野田佳彥甚至在接受電視台專訪時說要追着問責，直到高市認錯，高市不道歉，就不罷休。

高市早苗拒不收回涉台言論，且不說中國是否同意，日本的在野黨第一個不同意，必然就此事窮追猛打。

盟友公開反水

高市早苗能夠當選首相還有一個關鍵的支持者是大阪維新會。當時維新會提出不入內閣、不擔責，僅通過支持換取地方利益的合作模式，這也意味着維新會隨時可能倒戈。

日本維新會創始人、大阪府前知事橋下徹1月16日在一檔電視節目中批評高市早苗，稱日本「沒有那麼大的實力，卻偏要口出逞強之言，才會變成現在這樣。」11月17日，橋下徹再次在個人社交媒體發文炮轟，稱派日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰訪華協商一事說明「這場爭執日本已經完敗。高市在國內再怎麼說狠話都毫無意義。」

論右翼路線，橋下徹不比高市早苗差到哪裏，為什麼理念相近的橋下徹將槍口對準了高市早苗？很有可能隨時推翻和自民黨的聯盟。

石破茂骨子裏對高市早苗很不屑。（Reuters）

同室操戈

高市早苗上台的另外一個核心支柱是自民黨內大佬麻生太郎的支持。自民黨各派閥在安倍晉三去世後不斷分化鬥爭激烈，幾乎是你方唱罷我方登場。2024年石破茂能夠當首相取決於小泉派系的支持，高市早苗能夠上台取決於麻生派的支持。而現如今自民黨內小泉進次郎、岸田文雄、石破茂等不同政治力量先後就高市早苗的政策發出公開反對的聲音。

高市早苗發表涉台言論後，石破茂13日在日本TBS電視台一檔廣播節目中表示反對。前首相在卸任後僅第十天，就在公開場合對接任者高市早苗提出尖鋭批評，言辭直白，引發自民黨內部和社會輿論的廣泛震盪。

近日高市早苗據報在探討修訂《國家安全保障戰略》等「安保三文件」時，主張對「無核三原則」中不引進核武器的原則進行修改。日本防衛大臣小泉進次郎在11月18日的記者會上，就有關「重新審視無核三原則」的提問表示，作為政府，應繼續支持「無核三原則」的政策方針，即「不擁有、不製造、不引進核武器」。日本前首相岸田文雄公開明確表示，反對修改，應當堅持「無核三原則」。這是對高市早苗政策的公開反對。

中國大陸通知日本方面，停止水產食物進口。（Reuters）

高市早苗能否繼續執政，取決於自民黨內門閥政治的水下交易情況。小泉進次郎已經兩度參加總裁選舉，第一次敗選後他通過支持石破茂擔任農林水產大臣一職，第二次敗給高市早苗後，高市早苗為了拉攏小泉，許諾給他內閣國防大臣的位置。

現如今小泉作為高市早苗內閣核心成員，在高市早苗的政策出現明顯的硬傷後，公開發表不同於高市早苗主張的言論，是試圖取而代之的風向標。

大佬棄子

麻生太郎是自民黨內的政治老油條，在黑金醜聞爆發後，各門閥迫於壓力不得不宣佈解散，只有麻生派憑藉資格老拒絕解散。麻生在自民黨內有自己的政治勢力範圍，他長期擔任副首相和財政大臣，之所以支持高市早苗當首相是因為石破茂贏得自民黨總裁選後當首相後，麻生的副首相和財政大臣的職務被褫奪了。

麻生通過扶植高市早苗，重新出任自民黨副總裁，麻生妻弟鈴木俊一擔任自民黨幹事長，麻生系大將有村治子出任總務會長。高市早苗只是麻生的提線木偶。在保住既得利益的情況下，麻生太郎很有可能轉而支持小泉純一郎等黨內其他勢力，將麻煩製造者高市早苗視為棄子。

2025年10月4日，日本東京，日本媒體拍下自民黨最高顧問麻生太郎得悉高市早苗當選黨總裁後面樓笑容。（網絡圖片）

麻生太郎曾長期擔任財政大臣，財政政策主張是穩健保守的，主張削減赤字、維持日元穩定，與高市倡導的「積極財政」擴大減稅」路線存在分歧。在政府債務達GDP235%的背景下，高市早苗主張推行無明確財源的財政擴張政策，提出減稅、補貼、以及向 AI、半導體等戰略領域投資，意圖短期刺激經濟，被專家批評為「財政民粹主義」，無異於財政自殺。麻生太郎還能容忍高市早苗多久，可以拭目以待。

德不配位

高市早苗的確是日本第一位女首相，她同時也是面臨如此多前首相集體攻擊的在任首相。極右翼政策主張作為吸引選票的工具可能湊效，但作為國家政策落地的適配性還是不夠的。

高市早苗本質是靠着民粹右翼言論贏得支持的低級政客，她是安倍女孩（高市早苗的別稱，因其與已故前首相安倍晉三的密切政治關係及政策繼承性而得名），是麻生木偶，善於表演願意配合。但日本政壇尤其是自民黨內，能夠看得上高市早苗的極少，大多認為她就是不入流的表演者。石破茂早在2021年在談及高市早苗時，就曾明確表示她「不具備作為首相的素質（器ではない）」或「沒有作為首相的本能」。

人們有理由相信高市早苗11月7日的涉台言論是她的真實想法，她能夠將日本對外政治的陰謀如此光明正大講出來，這也恰恰說明她在政治上是不成熟的，她本人根本不具備駕馭國家領導人職位的素質。她收不收回涉台言論都是麻煩，此事已經是她的一大敗筆和污點。德不配位必有餘殃，高市早苗難逃短命首相的宿命。