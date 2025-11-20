「台灣有事」的中日風暴　會不會摧毀高市早苗民調？

在7日高市早苗大談「台灣有事」後，中日關係便持續陡降：中方除了宣布黃海實彈射擊、巡航釣魚島，也試圖從經濟層面進行施壓。不過從當前發展來看，除了高市早苗曾在最一開始表態，「以後不會再就類似議題發表評論外」，似乎日方就沒有任何調整立場的跡象。

例如11月18日的中日司局長級磋商，根據日媒報道，雖然中方再次要求高市早苗撤回其「台灣有事」言論，日方卻表示無意收回。其中，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰主張，高市早苗的言論並未改變日本1972年《中日聯合聲明》內作出承認中華人民共和國為中國唯一合法政府的立場，並也談到有關中國駐大阪總領事薛劍的社交網站帖文風波；中方則批評高市早苗的謬論從根本上損害中日關係政治基礎，性質極其惡劣，激起中國人民的公憤，再次向日方提出嚴正交涉。顯然，雙方分歧難以彌合，這次外交會晤也不歡而散。

除此之外，日方似乎也視經濟受損為「危機下的轉機」。例如日本經濟安保大臣小野田紀美就在11月18日表示，「對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟威脅的對象過於依賴，這不僅有供應鏈風險，對觀光等同樣也有風險。大家平常就應思考如何降低這類風險，同時讓經濟持續運作下去。」

整體來看，不論是政治或經濟場域，日方表態似乎「底氣十足」，對於中日緊張的長期化無所畏懼。究其原因，恐怕除了美國的「不反對」，也與整體民意分布相關。

《朝日新聞》於11月15日和16日進行了全國電話民意調查。高市內閣的支持率仍位居歷史最高水平之一，達到69%，高於10月內閣就職後立即進行的調查的68%。內閣的反對率則從19%下降至17%。

誰在支持高市早苗

在此次風暴開始後，共同社於11月15至16日展開全國電話輿論調查，並在17日公布。結果顯示，關於在「台灣有事」時行使集體自衛權一事上，「贊成」加上「傾向贊成」的受訪者總共佔48.8%，「反對」則佔44.2%。

此外，民調也顯示60.4%受訪者贊成高市早苗提出的增加防衛費方針，34.7%反對。甚至即便高市早苗發言引發中日緊張，其內閣的整體支持率還不降反升，來到69.9%，較上次10月調查上升5.5個百分點，不支持率僅為16.5%。

顯然，這是高市早苗之所以不斷「越界」的底氣，所以不僅不收回發言，還持續在「無核三原則」、提升自衛隊地位上「更進一步」；小野田紀美也因此敢於說出，「對稍有不滿就立即訴諸經濟威脅的對象過於依賴，這不僅有供應鏈風險，對觀光等同樣也有風險。」

其實從高市早苗的原有支持基礎來看，會出現當前結果並不是完全不能想像，甚至可以說是既有趨勢的進一步拉撐。

回顧過去一個月，10月21日高市政權起步後，共同社就在10月21日、22日兩天進行全國電話輿論調查，當時高市的內閣支持率就已來到64.4%。以內閣成立之初的支持率來看，高市內閣已經超過石破內閣的50.7%，以及岸田內閣的55.7%，並且略低於菅義偉內閣成立時的66.4%。在不支持率上，高市內閣的數字為23.2%，石破內閣在最近9月的支持率為 34.5%，不支持率則高達51.4%。顯然，對自民黨來說，高市的慶祝行情相當明顯，這也無疑是朝小野大下的興奮劑。

再整合朝日、產經、每日、日經、共同、讀賣等多家媒體的10月調查結果，可以發現高市內閣的支持率本身就在64%到75%的高位區間。尤其高市早苗與特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談，並參加東盟相關領導人會議及亞太經濟合作組織首腦會議後，JNN在11月1日、2日再次進行調查，高市內閣的支持率直接飆升到82.0%，與2001年以來的歷屆內閣相比，在政權成立初期的支持率中，高市支持率位居第二高，僅次於小泉內閣的88.0%。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，一同登上「喬治華盛頓號」航空母艦上。（路透社)

而之所以會有這種結果，除了「新內閣蜜月期」外，也來自高市內閣本身的特殊性與支持群眾偏好。

首先，高市作為日本第一位女首相本身，確實為民眾帶來不少新鮮感，既打破過去首相由男性壟斷的規律，更被標舉為日本社會「女權躍升」的代表。例如10月23日共同社發布的民調就顯示，高市早苗就任為日本首位女首相，對於這將促進女性社會活躍，表示「歡迎」和「比較歡迎」的佔比合計76.5%。

再來是對公明黨退出執政聯盟的正面評價。民調結果顯示，不少日本人認為公明黨退出執政聯盟是「好事」，這背後當然來自對於新內閣的強硬路線有所期待。共同社10月23日公布的民調就顯示，對自民黨與日本維新會成立聯合政權表示「好」及「較好」的佔比合計為64.4%；對公明黨退出與自民黨的聯合政權，表示「肯定」的比例為66.2%。

接著是對高市的經濟政策、特別是物價高漲對策，抱有強烈期待的群體。根據共同社10月23日民調，在支持高市內閣的受訪者中，因為「信賴首相」的佔26.6%，認為「經濟政策可期」佔22.5%；在首相應該優先應對的課題中，排名靠前的包括物價上漲對策（38.9%）、養老金等社保（11.7%）、政治與金錢問題（8.1%）。自民黨與維新會在聯合執政協議中寫入的削減國會議員額定議席數、副首都構想則僅佔3.6%和0.7%。

整體來說，高市早苗的高支持率主要來自「第一位女首相」的特殊身分、對於強硬路線的認同、對經濟政策的期待。毫無疑問，這種結構會因為當前的中日風暴而出現複雜結果，也就是認同強硬與期望經濟的交纏。

2025年10月21日，日本東京，日本新任首相高市早苗（第一排中）在首相辦公室與內閣成員合影。（Reuters）

經濟工具能不能擊潰高市民調

最直接案例，就是共同社17日公布的民調：高市內閣的支持率來到69.9%，較上次的10月調查上升5.5個百分點，不支持率則為16.5%；關於在「台灣有事」時行使集體自衛權，「贊成」加上「傾向贊成」的受訪者總共佔48.8%，「反對」則佔44.2%；對於高市提出的增加防衛費以強化防衛力的方針，60.4%的人表示「贊成」，34.7%表示「反對」。

顯然，這種結果直接聯動了高市原本的支持基礎：期望政府展現強硬。同一份民調的政黨支持率變動也反映相關傾向：自民黨30.0%（上次調查結果為31.4%）、立憲民主黨8.3%（同8.4%）、維新會7.4%（8.3%）、國民民主黨8.8%（8.8%）、公明黨3.1%（3.8%）、令和新選組3.2%（3.1%）、共產黨3.7%（3.1%）、參政黨7.3%（6.8%）、日本保守黨0.9%（2.4%）、社民黨0.6%（1.1%）、團隊未來1.2%（1.0%）、大家一起創造黨0.1%（0.4%），「無支持政黨」的無黨派人群為23.0%（19.8%）。

在這之中，自民黨雖有滑落，立場更右的維新會、參政黨卻都有增加，顯然是被風暴直接推升。

而針對「台灣有事」行使集體自衛權的調查結果，其實也相當耐人尋味：從支持政黨來看，各黨贊成派的比例分別是自民黨58.3%、日本維新會64.7%、國民民主黨57.4%、參政黨80.7%，均高於反對派。立憲民主黨方面反對派居多，佔73.6%。公明黨也是反對派居多，佔67.1%。「無支持政黨」的無黨派人群中贊成與反對派分別佔37.5%和50.2%。

基本上，這一結果解釋了「台灣有事」風暴發酵後的各黨動作：立憲民主黨有不少人抨擊高市，自民黨、維新會、國民民主黨則是積極為高市辯護。石破茂雖有「異聲」，但基本上這位前首相原本就是自民黨孤鳥；岸田文雄、廣島與長崎知事等人即便反對修改「無核三原則」，但這更多是因為廣島與長崎本身就是「無核三原則」最堅定的支持區域，岸田文雄的選區又在廣島，一旦選不上眾議員就一切成空，因此岸田本身必然會反對。但除此之外，自民黨的有力政要基本無人反對高市的「台灣有事」發言。

日本眾議院10月21日舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗等待結果，多位前首相麻生太郎、菅義偉及岸田文雄站在她的背後。（Reuters）

此外，同一問題也揭露不同世代的立場差異。針對「台灣有事」行使集體自衛權的調查結果，在60歲以上高齡群體中，「反對」加上「傾向於反對」總計佔52.5%，高於「贊成」的39.9%。30歲以下年輕群體與40至50多歲中年群體中贊成派居多，分別佔58.7%和52.1%。顯然，高齡群體明顯反對，年輕與中年群體則贊成居多。這種分布基本符合選前各方一大重點觀察：高市早苗吸引到許多年輕人支持，且年輕人大多不認為高市的強硬路線有問題。

這就在一定程度上解釋了，高市的支持基礎分明也有期待改善經濟的群體，為何中日關係急凍、可能波及日本經濟的風險出現後，高市的支持度卻沒有第一時間嚴重崩毀。從民調結果來看，這原因或許是因為，高市獲得許多年輕人支持，而年輕人大多仍對高市經濟政策有所期望。

共同社民調也詢問了對於高市應對高物價的想法，結果顯示越年輕的群體回答「抱有期待」的比例越高，即便中日衝突已經發酵：30歲以下年輕群體中支持的比例為77.9%，40至50多歲中年群體和60歲以上高齡群體分別有73.0%和61.6%表示支持。「不抱期待」的年輕、中年和高齡群體佔比分別是17.9%、24.2%和34.1%。

如果從政黨分布來看，期待立場就更加普遍：回答「抱有期待」的自民黨支持群體佔81.7%，日本維新會方面達到91.0%。國民民主黨78.0%，公明黨71.6%，參政黨74.4%，立憲民主黨59.8%，「無支持政黨」的無黨派人群中佔比為58.0%。基本上，可以說無論是哪一方，都對高市最受關注的「應對高物價」政策取態樂觀，即便中日衝突已經升溫。

確實，民意如流水，民調總是不斷變化。但前述各種數據至少說明一件事：在期待政府強硬的民意因「台灣有事」膨脹，期望改善經濟狀況的民意，又暫時沒有因「台灣有事」風波而明顯崩跌下，高市的高支持度其來有自。

2025年11月18日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。外交部14日鄭重提醒中國公民暫停赴日，港府亦作出類似呼籲。日本經濟學者木內登英表示，參考過往釣魚島事件，來自中港的旅客將持續降少，未來一年或導致日本的國民生產總值減少1.79萬億日圓（約900億港元）。（野村綜合研究所網站）

當然，中國目前已出台各種經濟措施，不論是旅遊、娛樂、留學，又或是19日的暫停進口日本水產、取消恢復日本牛肉進口談判，確實都會對日本經濟與產業造成影響，且這應該只是「前菜」。換句話說，如果未來中國「主菜」越出越多，甚至上升到對日祭出稀土出口管制，又或是對在華日企展開調查，擴大打擊面與提高力道，就可能影響期待改善經濟的民意，進一步削弱高市能量。

不過這同時也會牽動另一個問題：高市的民意不完全由期待經濟的民眾決定，還有一部分期待強硬路線的支持者們，且這兩群並不完全重疊。顯然，在中日交鋒的過程中，中方態度越強硬，就越會反哺後者，讓這群人更加堅決支持高市。

類似現象也出現在「特朗普1.0」的中美貿易戰中：中國對共和黨選區農產品的刻意狙擊，確實導致部分地區的共和黨選情受挫，但研究也已證明，如果選民本身的黨派屬性非常強烈，例如是堅定的共和黨支持者，那麼即便面對經濟變差，也還是會堅定不移繼續支持共和黨，並且反求諸己，例如自行轉種其他作物、不種大豆。這次日本當然也不能排除類似現象。

因此未來關鍵在於，中方所用的經濟工具，足不足以調動期待改善經濟的日本民意，讓其凌駕於期待政府強硬的民意，如此才有可能進一步在民調上打擊高市內閣。當然，在自民黨內部僅是對「無核三原則」立場不同、卻基本不反對「台海有事」發言的背景下，光是民調下跌其實也未必會觸發高市內閣垮台，因為即便自民黨當前朝小野大，只要高市內閣民調沒有崩跌太多，在野黨就沒有提不信任案的底氣，而這或許就是高市豪賭的事前盤算。當然，這句話的反面就是，如果高市民調暴跌，在野黨就有提不信任案的動機。

因此整體來說，風暴繼續擴大仍會對高市內閣構成風險，這或許就是日方即便不撤回發言，卻還是要以各種方式「擦邊」的背景，例如通過媒體爆料高市承認「說過頭」。只是在風暴已經成形的背景下，要讓這場懦夫賽局結束，這恐怕很難是最後一幕。