詳解台灣有事論　高市早苗無謀還是有預謀？｜Jack Talk・去片

自11月7日起，高市草苗「台灣有事論」點起的外交火頭已經燃燒了兩周。中日雙方雖然有派員交涉，但日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松的會面，明顯不歡而散，後者更直稱對磋商的結果「當然不滿意」。兩人會面後走出會議室的片段在網上廣傳，片中金井看起來像是低頭聽訓，更引起了中日之間的另一場外交小風波。

雖然中方在旅遊、就學、外交、人文，以至是日本水產進口等問題上已經實施針對日方的具體施壓措施，但高市早苗似乎「企硬」，並無應中方要求收回「中方武力攻台有可能符合日本可動員自衛隊的『存立危機事態』」的惹火言論。

日本在野黨派對高市的「台灣有事論」雖有批評，但高市民望在其「錯誤言論」引發軒然大波之後不跌反升，比前兩任首相「蜜月期」同期還要高。

在國際輿論中，西方媒體普遍傾向認為中國過度反應。而高市選了在一場長達七、八個小時的國會預算委員會會議中「極沉悶」法律定義爭論的場合去提出其「台灣有事論」，對比起中國駐大阪總領事薛劍的「斬頭論」，確實在觀感上有極大反差，也加重了第三方國家對於中國過度反應的觀感。

一般媒體報道中，對高市的「台灣有事論」，只呈現出模糊的認知，大概就是日本有可能軍事干預中共武統台灣之意。但到底高市在議事堂上說了些什麼？其與在野黨議員的連環答辯之後又顯示出高市政府在台海政策上作出了什麼具體的轉變？

在大家本來就預設日本因其美軍基地存在而在台海局勢上很大可能會有一定角色的背景之中，為何中方這次需要只如高調和強硬的回擊高市？

三周左右前才在韓國見過習近平的高市，當時還似乎顯示出想要和中國保持較好關係的意願，為何轉眼間回到日本就做出如此傷害中日關係的舉動？到底這是有心還無意？這是高市的預謀嗎？

特朗普至目前為此對此番中日外交風波保持低調，只派出駐日大使不斷發表挺日批中言論。到底特朗普政府立場若何？美國的態度又是否高市會否收回「台灣有事論」的決定性因素？