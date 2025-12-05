特朗普的和平假面　美國的霸權底線

一段時間以來，美俄烏密集就烏克蘭戰爭停火進行磋商，烏東兩州歸俄、烏克蘭不加入北約等敏感的話題已經擺在枱面，特朗普（Donald Trump）距離促成俄烏停戰似乎不再遙遠。

從平息柬埔寨和泰國的衝突到叫停以色列和哈馬斯的衝突，再到斡旋俄烏停火，特朗普馬不停蹄為全球的和平事業做貢獻。諾貝爾和平獎是特朗普要定了的政治光環。不少聲音甚至認為這並不是特朗普的個人野望，而是美國政策的轉變。

畢竟運營近64年，以對外援助為名，從事干涉他國內政顛覆他國政權活動的美國國際開發署，都已經關閉了，過去美國精英政治主導的自由主義價值觀念正被全新的放棄干涉主義專注內部事務取代。平息俄烏衝突從烏克蘭戰事中抽身符合美國的利益。

2025年12月3日，美國和平研究所（USIP）已正式更名為「特朗普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）」（Reuters）

特朗普是務實的，這一點毫無疑問，他確實在縮回美國伸向全球的手。但這並不是什麼放棄干涉主義，更不是美國政策的轉變。美國是否干涉，手能伸多長，取決於美國的實力。

不是特朗普和平光環附體，也不是美國不願意干涉了，而是美國沒有辦法再繼續維持龐大的世界警察體系，美國的實力不允許。

在可以允許的範圍內，美國仍然是那個肆無忌憚的警察。

前不久特朗普和委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）通話時直接發出威脅，即如果馬杜羅不肯主動下台，美國會考慮採取包括動武在內的其他手段。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，圖為特朗普見證下，盧旺達與民主剛果總統簽署和平協議。（截圖自YouTube@livenowfox）

美國副總統萬斯（JD Vance）12月2日為美軍在加勒比海襲擊所謂「運毒船」行動辯護時聲稱，整個西半球屬於美國管轄。

即便是斡旋俄烏停火，特美國使用的也是強力手段。特朗普下的最後通牒是澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）必須同意美國支持的和平計劃，「你沒有牌可打」。

如果可以，誰不喜歡肆意妄為!

特朗普喜歡諾貝爾和平獎，是因為這是對一國總統特殊才能的褒獎。這是在體驗站在權力之巔翻手為雲覆手為雨的快感。如果時光倒退20年美國是2005年時的美國總統，他一定也是那個隨便便就顛覆他國政權，主張四處搞顏色革命的美國總統。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）10月15日發表聲明，對「中情局策劃的政變」做出譴責。(Reuters)

以往的美國總統四處點火，現在的美國總統特朗普四處滅火，展示的都是美國的力量，只不過後者需要的成本更低。

地主家也沒了餘糧，資本家家裏也沒有更多的資產，但面子還是需要維護的。做點力所能及的彰顯光輝的事，才不算辜負時代的恩賜。

所謂的意識形態轉變，政策的調整，都是虛妄。美國人骨子裏仍然是警察作風。不做世界霸主，也要做西半球的霸主，這是美國的底線。特朗普只不過順勢對美國的稱霸範圍做了些許調整而已。