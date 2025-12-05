美國跨黨派議員提案　阻特朗普「鬆綁」中國購買AI晶片限制

美國跨黨派參議員包括共和黨對華鷹派科頓（Tom Cotton），星期四（12月4日）聯手推出一項法案，阻止特朗普政府在未來兩年半內放鬆對中國獲取英偉達（Nvidia）和AMD人工智能（AI）晶片的限制。



路透社報道，這項《安全可行出口法案》（Secure and Feasible Exports Act）簡稱《安全晶片法案》（SAFE Chips Act），責令商務部拒絕向中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮買家發放可購買美國更先進AI晶片的出口許可證，期限為30個月。期限過後，商務部必須在任何擬議的規定修改生效前一個月，向國會通報相關情況。

2025年11月27日，適逢美國感恩節，總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體交談。（Reuters）

《安全晶片法案》由共和黨參議員里基茨（Pete Ricketts）和民主黨參議員孔茨（Chris Coons）聯合提出，並獲得共和黨參議員麥考密克（Dave McCormick）、民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）和安迪·金（Andy Kim）共同提案。

這項法案代表着共和黨一次罕見出手阻止特朗普進一步放鬆對華科技出口限制。

里基茨在一份聲明中說：「阻止中國獲取（最好的美國）AI晶片對我們的國家安全至關重要。」

在這項法案出台之際，特朗普政府正考慮批准英偉達向中國出售H200 AI晶片。華盛頓的對華鷹派擔心北京可能會利用這些晶片，為解放軍配備AI武器，並提升情報和監控能力。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

面對中國對全球科技公司賴以生存的稀土金屬實施新的出口限制，美國商務部一度對英偉達的H200 AI晶片實施限制，隨後又取消限制。此舉遭到眾議院中國特別委員會主席、共和黨眾議員莫倫納（John Moolenaar）的批評。英偉達的競爭對手AMD也渴望向中國出售晶片。

美國智庫戰略與國際研究中心高級顧問艾倫（Greg Allen）說，《安全晶片法案》是一項符合常理的措施，應該緊急通過。

他說，美國無法阻止中國尋求迅速擺脫對美國技術的依賴，「美國只有一個選擇，我們是否應該向中國出售技術，讓他們的脫鈎戰略更快速和方便奏效。」

