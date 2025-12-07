特朗普2.0版《國家安全戰略》　三大看點尤為值得關注

當地時間12月4日晚，白宮發布了最新版的美國《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），和拜登政府冗長的國安戰略文件相比，這份戰略的文本厚度明顯薄了很多，從頭到尾只有33頁。這份戰略具有非常鮮明的「特朗普特色」，只要回顧一下特朗普二度上任以來美國的外交政策轉變，就會發現二者出奇一致。

和拜登政府相比，特朗普上任後最大的方向性轉變是一改對俄烏戰爭的立場，在積極擁抱俄羅斯的同時，對歐洲的左翼意識形態和軍事、外交、移民等政策橫加指責，甚至羞辱性地把歐洲踢到一邊單獨與俄羅斯媾和，不惜以單方面犧牲烏克蘭為籌碼換得與俄羅斯關係重置。最新版美國《國家安全戰略》就凸顯了這一變化。

針對歐洲多國政府對右翼崛起的打壓，新版《國家安全戰略》聲稱歐洲文明正面臨「文明被抹除的嚴峻前景」，強調美國政府需要扶持價值觀一致的歐洲極右黨派，並直言不諱批評道：「特朗普政府與歐洲官員存在分歧——這些官員依託不穩定的少數派政府，對（烏克蘭）戰爭抱有不切實際的期望，其中許多政府踐踏民主基本原則，壓制反對聲音。」

文件雖然承認歐洲對美國依然具有重要的戰略意義和文化意義，跨大西洋關係依然是全球經濟和美國繁榮的支柱之一，稱：「我們不僅不能放棄歐洲——這樣做對本戰略旨在實現的目標而言是適得其反的。我們的目標應該是幫助歐洲糾正當前的發展軌跡。」但在歐洲最關切的跨大西洋軍事防禦和俄烏戰爭問題上，對曾經最親密的盟友卻揮刀直刺。

美俄阿拉斯加峰會｜普京將以這誘因拉攏特朗普 讓美國靠向俄羅斯（示意圖，GettyImages）

文件說由於俄烏戰爭，歐洲和俄羅斯的關係嚴重惡化，美國需要進行大量外交斡旋以重建歐亞大陸的戰略穩定，降低俄羅斯與歐洲發生衝突的風險，重建與俄羅斯的戰略穩定。文件幾乎沒有對俄羅斯提出任何批評，反過頭卻強調應該「終結北約不斷擴張的印象，並防止其成為現實」，批評「歐洲一些官員抱有不切實際的戰爭期望，而這些官員大多來自不穩定的少數派政府，他們經常踐踏民主基本原則，以打壓反對派。」幾乎明確地將戰爭起因和俄羅斯與歐洲的衝突單方面歸因為北約的不當擴張行為。

新版戰略反對北約擴容，稱：「最遲幾十年內，某些北約成員國很可能成為非歐洲人佔多數的國家。因此，這些國家是否會像簽署《北大西洋公約》的國家那樣看待自己的國際地位，以及與美國的聯盟關係，仍是一個懸而未決的問題。」文件要求歐洲承擔更多的防禦職能，增加軍費投入，否則美國可能在2027年部分退出北約。

和拜登及之前的美國政府在全球四處點火製造衝突謀求全球霸權相比，特朗普第二任期上任後，開始實行戰略收縮，回歸門羅主義，從謀求全球霸權變為鞏固在西方的霸權，向其最傳統的地緣後院美洲大陸聚焦，在該區域加強與主要競爭對手中國對關鍵戰略資源的爭奪，並打擊區域內的挑戰者如委內瑞拉等。新版《國家安全戰略》也鮮明體現了這一點，用了相當多的篇幅關注西半球、拉丁美洲、加勒比海地區和其他美國鄰國的事務。

文件用相當篇幅批判了全球自由貿易，認為極端的全球主義和自由貿易掏空了美國中產和工業基礎，縱容美國盟友「搭便車」，把美國拖入了和自己無關的戰爭。結果就是美國追逐了很不現實的目標，並且親手毀掉了美國自己的根基：強大經濟和工業基礎、美國中產階級和國民的自信。

文件表示美國必須在全球範圍內做出「艱難抉擇」：「冷戰結束後，美國外交政策精英們堅信，美國對全球的永久主導符合本國最大利益。然而，只有當其他國家的行為直接威脅到我們的利益時，其事務才與我們相關。」

委內瑞拉總統馬杜羅（Jesus Vargas/Getty Images)

文件從全球向西半球收縮聚焦，強調：「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的前提——這一前提使我們能夠在該地區需要的時間和地點自信地表明立場。我們的聯盟條款以及提供任何形式援助的條件，都必須以逐步消除外部敵對勢力的影響為前提——包括其對軍事設施、港口和關鍵基礎設施的控制，以及對廣義上戰略資產的收購。」

而這些「與我們相關」的利益則包括：向西半球大幅部署更多美國軍事力量；採取多項措施減少赴美移民；推動美國建立更強大的工業基礎；弘揚 「西方認同」（包括在歐洲）；恢復和振興美國的精神和文化健康，讓越來越多的強大、傳統的家庭來養育健康的孩子，以及一個珍視其昔日輝煌和英雄的美國等等。

文件因此表示要「部署更合適的海岸警衛隊和海軍力量，以控制海上通道、阻止非法及其他不受歡迎的移民、減少人口和毒品走私，並在危機中控制關鍵運輸路線」。並且指出美國應加強與拉丁美洲各國政府的關係，包括合作識別戰略資源，並宣佈將 「加強與私營部門的合作，為美國企業在該地區創造戰略收購和投資機會」。

特朗普上任後與中國發生在貿易領域進行了激勵鬥爭，先後發起多輪針對中國的制裁並發動過多次關稅大戰。但在雙邊衝突的邊界把控上，特朗普卻將衝突嚴格限制在經貿領域，沒有向意識形態領域、雙邊政治擴散。對台灣問題也從美國原來強調意識形態和對台灣的保護，轉而更注重實際利益，避免過度刺激中國。新版國安戰略也突顯了這一點。

比如文件承認印太和中國的重要性，承諾要「重新平衡美國與中國的經濟關係，優先考慮互惠和公平，以恢復美國的經濟獨立性」，誓言要 「與北京保持真正互利的經濟關係」。但與此同時，文件又表示「與中國的貿易應保持平衡，並聚焦於非敏感領域」。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山舉行，圖為習近平與特朗普握手。（白宮網站）

和特朗普第一任及拜登政府的國安戰略相比，該份戰略文件對中國仍然保持警惕，認為是美國的戰略錯誤和中國在過去幾十年的戰略心機，讓中美從原來不平衡的關係變成了現在可以互相平視的類G2結構，對中國仍要遂行戰略遏制，認為以後美國不能再吃虧。但對中國的定位卻從原來最危險的系統性競爭對手，悄然變成為主要是經濟等領域的競爭者。

文件圍繞台灣問題主要提到兩點，一是台灣的半導體產業，二是台灣處於第二島鏈的關鍵節點。就南海而言，強調其是重要的國際貿易水道，關係到美國的經濟安全。報告同時要求第一島鏈國家和地區加大防務開支，阻止發生衝突。但總體而言，和此前文件對中國的攻擊性描述相比，該份文件對台灣等並未有「保護性」承諾，反而更注重於如何平衡美國在美台關係中的現實利益，併力圖避免對中國進行直接攻擊，用語比以往相對要温和一些。

作為一份《國家安全戰略》，該份文件的內容還有很多，但總體而言，重新定義和歐洲（包括俄羅斯）的戰略關係，從全球向西半球進行戰略收縮、與中國進行有管理的大國競爭是這份文件最鮮明的三個特徵。