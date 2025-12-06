特朗普世界盃抽籤式搶盡風頭　戴上和平獎牌並大跳YMCA

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月6日（周六）出席2026年世界盃抽籤儀式，他在抽籤開始前步入舞台，獲國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）頒發的首屆和平獎。儀式更請來美國樂隊「Village People」演奏知名歌曲《YMCA》，特朗普亦隨歌曲跳起招牌舞蹈。



抽籤儀式在華盛頓的甘迺迪中心舉行，恩芬天奴向特朗普頒發了一枚獎牌、一座獎杯和證書，表彰美國總統為「促進世界和平與團結」所做的貢獻。

2025年12月5日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在世界盃抽籤儀式上獲頒FIFA和平獎。（Getty）

特朗普親自戴上獎牌，並致辭：「這真是我一生中最偉大的榮譽之一，最重要的是，我只想感謝大家。現在世界更安全了。」

▼特朗普跳《YMCA》舞蹈

他隨後與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）、同樣參加儀式的加拿大總理卡尼（Mark Carney）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）一同入座。特朗普還在歌曲《YMCA》奏響時，起身舞動身體。

特朗普上任後積極介入局部地區衝突，他在今年的諾貝爾和平獎頒授前多次表示，認為自己應當獲得諾貝爾和平獎。與特朗普關係良好的恩芬天奴曾表示，促成加沙停火的特朗普應獲得諾貝爾和平獎。不過諾貝爾和平獎最終則由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得。

美媒形容FIFA本次設立獎項「一反常態」，有別於其以往專注體育賽事的慣例。