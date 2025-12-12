台灣問題已經是英法德玩不起的遊戲

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪問中國之後，未來數月，英國、德國、美國等西方大國領導人將密集訪問中國。而檢驗中國和西方大國關係的一個非常關鍵標尺是台灣問題。

近來中日關係持續緊張，中國的目的絕非是將日本按在地上摩擦就完了，由日本開始，中國揭開的是統一外交戰的大幕。

一中政策和一中原則的差異

而首先要攻克的外交難關是有些國家在掏空一中原則，在台灣是否屬於中國上做文章。

各國一中政策列表示意圖。（維基百科）

中國官方的一個中國原則的完整表述包括三個方面：一是世界上只有一個中國；二是中華人民共和國政府是代表（全）中國的唯一合法政府；三是台灣是中國（領土）的一部分。

全球和中國建交的180多個國家中，大都承認一中原則的第一點和第二點，但一些國家在台灣是否是中國的一部分上表述模糊。

維基百科資料顯示，有135個國家明確承認台灣為中國領土或為中國一省，這些是全部接受中國一中原則的國家，約佔聯合國會員國總數的三分之二。在剩餘49個和中國建交的國家中，有33個國家明確提到「中華人民共和國為代表全中國的唯一合法政府」。剩餘的16個國家都聲明他們「有一個中國政策」或「奉行一個中國原則」，但其內涵不清晰。

比如美國，聲稱美國的「一中政策」與北京的「一中原則」不同。並稱中國主張對台灣擁有主權，但美方並未對台灣主權抱持任何立場。

和美國持有相似立場的還有日本，日本認為其二戰後放棄對台灣的主權，但台灣的主權歸屬日本無立場確認，也就是說，日本認為台灣地位未定。

圖為2025年12月8日，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問中國，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

冷落瓦德富爾 vs 熱情接待馬克龍

和美國日本立場相似的國家還有英國、加拿大、德國等國，比如中國和加拿大的建交公報用詞是，「中國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。加拿大政府注意到中國政府的這一立場。」注意中國的這一立場，並沒有明確認同台灣是中國領土。

目前全球對中國統一台灣持有不同見解的國家，反對改變現狀的國家，有影響力的是美英德等傳統意義上的西方大國。美國和日本甚至對阻止中國統一躍躍欲試。其他加拿大澳洲英國德國跟隨美國的立場，試圖在台灣的主權歸屬問題上做文章，甚至認為這是可以拿捏中國的地方。

德國外長瓦德富爾10月曾計劃訪問中國，最後不得不延遲訪華，就在於他公開宣稱德國的「一中政策」與中國「一中原則」不同，德國一中政策保持不變，且政策內容由德國自行決定。

中國對他的言論激烈反對，沒有安排除了外長王毅外的其他的高官同他會談，最後瓦德富爾只能推遲訪華。前不久瓦德富爾訪華時，中國外長王毅在主張台灣地位未定的瓦德富爾面前詳細陳述了台灣地位已定的七重證據。中國國家副主席韓正會晤瓦德富爾時也再次提到台灣問題，對德國的敲打不言自明。

2025年12月5日，法國總統馬克龍繼續訪華行程。從網上一段影片可見，在保安人員們的簇擁下，馬克龍全力奔向一群成都的民眾，其後並與他們熱情地握手。有法國媒體形容場面彷如一位搖滾巨星「出巡」。（Reuters）

法國總統馬克龍訪華時再次公開確認了一個中國原則。當年兩國建交時，法國在外交公報上承認（recognize）中華人民共和國為中國唯一合法政府，台灣是中華人民共和國的一部分。因此中法沒有就台灣問題有大的紛爭，這是馬克龍訪華受到熱情接待的關鍵原因。

接下來的英國德國領導人該如何和中國談論台灣問題各方可以拭目以待。

英法德拿什麼換稀土？

為德國總理打前站的德國外長瓦德富爾訪華是為了稀土，中國雖然對外的態度是稀土管控是對美貿易戰的報復措施，不針對其他國家，但其他國家尤其是在台灣問題上跟隨美國的國家現如今有什麼立場要求中國保持供應呢？

稀土是中國在同英國德國等國家談判時無需贅言的王牌，可以阻止美國的關稅戰，同樣也可以用在英德等國家身上來約束他們的台灣問題立場。

這張稀土全產業鏈圖詮釋了什麼叫中國「斷崖式領先」。 （One Earth）

既然這張牌拿出來了，就不會是只針對美國。這是中國硬剛特朗普關稅之後緊接着就拿台灣問題向日本開刀的原因。利劍既然已經出鞘，就不是為了拿出來看的。等待美國在稀土領域擺脱對中國的依賴後，稀土牌對歐洲國家也就同時失效了。及時使用，多方位同時使用才能效應最大化。

台灣是中國的核心利益，那麼日本英國德國等國家拿什麼來交換中國對他們無條件的稀土供應？天下從來沒有免費的午餐。中國不公開拿稀土威脅英德等國，不代表中國會容忍他們一邊要稀土一邊就台灣問題生事。

真正想在台灣問題上躍躍欲試的國家只有美國和日本。那些跟隨美國立場的國家會為他們無原則的跟隨付出代價，他們必然面臨選擇，是跟隨美國重要還是稀土對本國的工業重要？

西方在台灣問題上沒有統一戰線

中國明明知道美國是台灣地位未定論的始作俑者，但中國沒有向美國發難，而是拿日本開刀，這其中的手段相當高明。美國遲遲不公開力挺日本，已經說明了一切。美國是不會為了其他國家因為台灣問題而和中國為敵的。英國德國一旦因為台灣地位未定和中國陷入僵局，美國會不會聲援他們，日本就是前車之鑑。

中日關係惡化已經是日本的政治大事。圖為2025年11月30日，日本放送協會（NHK）播出「周日辯論」，由各黨派代表就「台灣有事」論發表立場。（網絡圖片）

中國一邊和特朗普政府暢談友誼一邊對日本以重拳。相信日後中國對英德等國發難時不會一哄而上，而且分別各個擊破。屆時孤立無援之下他們就會明白該如何選擇。

中國統一的最後外部阻礙是美國。如果能夠剪裙邊一樣把支持美國立場的國家都收服。未來台海風雲就只會是中美兩國的單獨較量而不是美國和盟友對中國的群體性事件。台灣問題已經不是英法德等國家玩得起的遊戲。

在特朗普提出中美G2，並在最新的國安戰略報告中說中美關係近乎對等時，中國和法國在馬克龍訪華時一口氣發了五個聯合公報，中國國家主席習近平和馬克龍在中國成都暢談世界治理縱論天下。這是對美國盟友伸出的最友好最尊重的手。

分化美國的盟友力量、逐個針對在台灣問題上抱着台灣地位未定的國家，將是中國的策略。日本之後，其他國家如何調適台灣問題立場，中國何時對他們逐一攤牌，將是新的疾風驟雨。