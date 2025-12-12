中國打響統一外交戰　高市早苗很快會發現犧牲品只有日本

近來中日關係持續緊張，日本首相高市早苗的涉台言論被中國拿出來反覆批判，中國的目的並不是單純針對日本，也不是小題大做，而是中國的統一進程不可能無限期擱置，已經提上日程。

中國會在統一正式開始之前把外交障礙化解。而日本是中國統一外交戰的第一炮目標。日本曾經侵略中國，且曾殖民統治台灣，中國將日本作為第一炮，從道德到法理都是穩贏的局面。

為了保證打日本的這一炮成功，中國的策略大概分為三步。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

首先，動用減少航班次數發布旅遊警告令等經濟手段打擊高市早苗的支持率。旅遊業影響最大的是普通民眾，受到影響之後高市早苗的支持率不會一直堅挺。一旦高市早苗的民意基礎動搖，曾經支持高市早苗的自民黨大佬是否還會用高市這顆棋子就很難說。

石破茂、野田佳彥等日本前首相紛紛現身就涉台問題批判高市早苗，本身就很能說明問題。這是日本內部政治隨時可能大洗牌的寫照。高市早苗一旦下台，在台灣問題上批判高市早苗的新首相為了穩定中日關係，很難不在涉台問題上有更加務實的表態。

其次，通過和俄羅斯的軍事聯動讓日本感受到岌岌可危。中國和俄羅斯戰機聯合在日本周邊地區的上空長時間巡航，用意就在於此。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

第三，在國際外交層面孤立日本。

中國明明知道美國是台灣地位未定論的始作俑者，明明知道日本若介入台灣則是為了協防美國，但中國沒有立刻向美國發難，而是拿日本開刀，一邊和特朗普政府談合作，一邊給日本以重拳，這其中的手段相當高明。

中美貿易戰休戰對特朗普維護選民基本盤更有利，特朗普政府很難為了日本和中國撕破臉。中日在涉台問題上交惡以來美國遲遲不公開力挺日本，已經說明了一切。美國是不會為了其他國家因為台灣問題而和中國為敵的。

英國德國等其他國家一旦因為台灣地位未定和中國陷入僵局，美國會不會聲援他們，日本就是前車之鑑。

當地時間12月11日，在被問及日本首相高市早苗就台灣問題發表講話後引發的中日衝突時，白宮新聞秘書萊維特回應說：「日本是美國的重要盟友，這體現在美日領導人之間的私人關係，以及我們與日本持續發展的貿易關係。特朗普總統認為，我們應該在與中國建立良好合作關係的同時，維持與日本的牢固同盟關係。」（Reuters）

相信日後中國對英德等國發難時不會一哄而上，而且分別各個擊破。屆時孤立無援之下他們就會明白該如何選擇。

針對日本的同時，中國近來頻繁和美英法德等國家溝通日本首相的涉台錯誤言論，很明顯是在讓各國都閉嘴。台灣問題已經是擺在枱面上不能不提的話題。中國將要統一，大國必須表態。英法德等國顯然無法馬上放棄在台灣問題上跟隨美國的立場，但在中國的壓力之下，至少不表態支持日本還是可以做到的。哪怕他們的立場和日本一致，現在也只能在中日之間中立。

希望儘快見到特朗普的高市早苗很快就會明白，內外夾擊之下，犧牲品只有她自己。