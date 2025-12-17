倒逼高市早苗收回涉台言論，中國統一的一次外交壓力測驗

日本首相高市早苗11月上旬發表涉台言論之後，中日關係迅速交惡，原本有聲音認為如果高市早苗拒不撤回言論，中國對其無可奈何，只能不了了之。但是一個多月來中國從未停止對日本的聲討，這已經是一個中國全面闡述涉台立場的絕佳外交機會。

如果沒有高市早苗的涉台言論，就沒有中國如此大規模的對外立場宣示。

中國外長王毅11月19日至22日訪問吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克時高調對高市早苗的涉台言論進行了批判，吉烏塔三國則公開力挺中國的涉台立場，強調堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

11月25日馬來西亞國家安全委員會主任努西爾萬訪華，王毅順勢提出雙方要支持彼此維護核心利益，共同捍衛國際公平正義，維護二戰勝利成果，不允許任何人開歷史倒車。而努西爾萬再次重申馬方堅持一個中國政策。

2025年12月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅到訪阿布扎比，同阿聯酋副總理兼外交部長阿卜杜拉舉行會談，阿卜杜拉說堅決反對外部勢力干涉中國內政。（中國外交部圖片）

11月27日王毅應約同法國總統外事顧問博納通電話，王毅公開批評日本現職領導人發表涉台挑釁言論。博納說堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場。

11月28日，王毅在北京會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾（Jonathan Powell）。王毅闡述了中方在涉日問題上的原則立場，希望英方繼續堅守一個中國原則，同中方共同捍衛二戰勝利成果。但是中國官方通稿未見鮑威爾有涉台言論表述，或許是雙方立場相差較大，因此中國方面未公開鮑威爾的言論。

12月3日，王毅在北京會見法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）。王毅介紹了日本現職領導人涉台錯誤言論的本質和嚴重危害。希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。巴羅表示，法方堅定奉行一個中國政策。

12月8日，王毅在北京同德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）會談時就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，稱台灣地位已被「七重鎖定」，一個中國原則是中德關係的重要政治基礎，沒有任何模糊空間。瓦德富爾稱，德方堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。

12月11日，王毅在北京同文萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場和日本現職領導人涉台錯誤言論的嚴重危害。艾瑞萬說，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國統一大業。

2025年12月3日，中國外長王毅在北京會見法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）（Pool via Reuters）

12月12日至16日王毅為籌備2026年的第二屆中國—阿拉伯國家峰會和第二屆中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，訪問中東的阿聯酋、沙特、約旦等國，每到一處均收穫對方在涉台問題上的積極表態。

比如，阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉說，阿聯酋堅定恪守一個中國原則，堅定支持中國維護國家主權和領土完整、實現國家統一，堅決反對外部勢力干涉中國內政。沙特王儲兼首相穆罕默德稱，沙方始終堅持一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政。約旦副首相兼外交大臣薩法迪表示，約方堅定恪守一個中國原則，這是絕不會改變的莊重政治承諾。

日本右翼勢力和台灣某獨勢力勾結。圖為曾任日本自衛隊制服組最高領導人統合幕僚長的岩崎茂（右）被台灣行政院聘為政務顧問。（台灣軍方官網）

中國外交部官方網站的訊息顯示，從11月19日到現在，王毅幾乎每場涉外活動均有台灣問題的立場宣示，均有對方立場的再次確認。

高市早苗的涉台言論看似是中日之間的交惡，但其輻射傳播範圍，絕不僅限於中日兩國。中國正在將此事推向一個中國涉台立場向全球再次密集宣傳的高度。

今天的中國能爭取到國際支持，並非難事。輿論場中，有積極支持中國統一立場的，比如阿聯酋、沙特、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等；有對中日糾紛不予置評只願意重申一中立場不變的，比如馬來西亞、法國；也有不在中日之間選邊但疑似對中國立場持有異議的，比如英國。

英國首相國家安全事務顧問鮑威爾11月28日和王毅到底就台灣問題談了什麼，外界不得而知。但所有國家中，在中日之間選擇力挺日本明確站隊日本的幾乎沒有。

未來中國在外交場合廣泛宣傳日本涉台錯誤言論的做法不會減少，各國的回應將是中國影響力的試金石，這本質上是一次全球意義上的中國統一站隊投票。