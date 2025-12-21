中國減持美債至2008年水平遊刃有餘｜點經

美國財政部日前公布最新數據，中國持有的美債規模較9月減少了118億美元，降至6887億美元，創2008年10月以來的最低水平，也是最近這17年首次降至7000億美元以下。一個長期減持的態勢是非常明顯的。



中國一直採取比較穩妥的到期不續的方式，來長期減持。2021年11月，中國持有美債規模還有1.08萬億美元，過去4年下降了3913億美元，在4年時間裏，中間只有4個月是小幅增加，其他月份都是減持。但整體是保持穩定的，這也是因為人民幣匯率相對平穩，並不需像日本這樣以拋美債來穩匯率。

中國曾是美國國債的最大持有國。（Reuters）

2013年中國持有美債的峰值達到1.3萬億美元，是美國最主要的海外債主之一。那時候，中美之間形成了一種「畸形平衡」，中國出口賺美元，再把美元買成美債，幫美國填補財政赤字；美國則靠發行國債維持消費，再用美元霸權收割全球財富。這種平衡的前提，是雙方還能保持基本的合作互信。但2018年特朗普政府揮舞關稅大棒，對華發起貿易戰，喊出「要減少5000億美元貿易逆差」的口號。

美國一邊在貿易領域極限施壓，一邊動用金融霸權工具——制裁中國企業、威脅切斷SWIFT通道、操縱美元匯率波動。當美國把貿易合作當成「零和博弈」，把金融工具當成「制裁武器」，這種平衡就必然會被打破。而中國手裏的美債，就成了應對這場博弈的關鍵籌碼之一。

2022年4月，中國持有美債規模首次跌破1萬億美元，這是一個重要的信號，中國開始系統性地降低對美元資產的依賴。從那以後，減持美債就成了常態，2022年減持1732億、2023年減持508億、2024年減持573億，再到2025年10月創紀錄的低點，累計減持規模接近半數。這種循序漸進的減持，不是「情緒化拋售」，而是「戰略撤退」，既避免了引發全球金融市場劇烈波動，又穩步削弱了美國用美債綁定中國的能力。

特朗普11月初接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示，中美現時相處得很好，他認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。（X@RapidResponse47）

中國這麼做底氣來自兩個方面。一方面是自身經濟的韌性。作為全球第二大經濟體、第一大貨物貿易國，中國2025年前三季度貨物貿易順差衝破7200億美元，全產業鏈優勢難以替代，不需要再靠囤積美元資產來保障貿易安全。

另一方面是人民幣國際化的突破。現在，人民幣已經成為對外收支的第一大結算貨幣、全球第二大貿易融資貨幣，跨境支付系統CIPS接入了1729家參與者，覆蓋189個國家和地區。當越來越多的國家願意用人民幣做貿易結算，中國對美債的依賴自然會降低。

當然，也特別需要一說的是，美債也不再是安全的投資標的。美國聯邦債務規模已經突破38.4萬億美元，每年的利息支出預計達到1.2萬億美元，甚至超過了軍費開支。更尷尬的是，美國的債務佔GDP比重已經達到125%，遠超IMF建議的100%門檻，IMF甚至預測到2030年，美國的債務狀況會比意大利、希臘這些傳統財政脆弱國還要糟糕。以前，美國靠「美元霸權」就能讓全球為其債務買單，但現在，越來越多的國家看清了真相，持有美債不再是「安全投資」，而是「風險陷阱」。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（Reuters）

對此，世界已經有清楚的認知，但並不是每個國家都像中國這樣可以「抗爭」。比如日本、英國。英國大幅增持美債，在今年4月持有美債的規模就已經超過中國，成為持有美債排第二的國家。英國是過去4年增持美債最多的國家。10月英國持有美債規模達到8779億美元，在2021年4月時規模是4317億美元。也就是，過去這4年半，增持了4462億美元，剛好翻倍了。

再看美國的「血包」日本，仍是美債第一大持有國，不過日本過去4年對待美債的態度比較敷衍。2022年，由於日元大幅貶值，大幅提高日元套利資金的對沖成本，導致當時不少日本機構減持美債，回流日本還日債。在2022年7月有一波突然的驟降，從1.23萬億美元，驟降至1.064萬億美元，三個月下降1660億美元。

隨後兩年時間裏，日本持有美債整體維持橫盤震盪。一直到2024年12月開始，日本持有美債開始一路上行，從1.061萬億美元，增加到今年10月的1.2萬億美元，增持了1390億美元。

英國和日本的金融市場跟美國是高度關聯，可以說是美元霸權的離岸市場，所以一旦美債告急的時候，英國和日本自然是需要充當血包的角色。但風險也都是極大的。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

2022年美聯儲激進加息後，美債收益率大幅上漲，意味着美債價格大幅下跌。這使得各方持有的美債會出現嚴重的浮虧。只要不把美債中途賣出去，持有到期的話，仍然還是可以拿回本金和利息，浮虧就會消失。但如果在美債價格下跌途中，被迫拋售美債的話，浮虧就會變成實虧。

因為中途拋售美債，就相當於要把自己手裏的低息美債，按照高息美債賣掉，那麼就需要折價出售，這樣購買他手裏低息美債的人，按照折價購買後，實際收益率跟市面上的高息美債是一樣的，這樣才有人買。這就是用債券價格差去彌補息差。

比方說，有人2020年買的票面利率是1%的10年期美債。2023年，市場的10年期美債收益率已經漲到4.5%；那麼這個人手裏的1%票面利率，不折價出售，肯定是沒人買，因為市場上大把4.5%收益率的10年期美債。所以，他就需要折價出售，這樣別人購買完，實際收益率跟市場一樣，才能賣掉。於是浮虧就會變成實虧。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

日本2022年拋售美債，就是迫於日元貶值的壓力，才不得不拋售，所以日本金融機構因此承擔不小的實虧。其中一個典型案例，就是日本農林中央金庫還因此暴雷，2024年因此淨虧損1.8萬億日元。

日本、英國都有自己的迫不得已，但自身不夠硬，只能任由美國予取予求。這裏更危險的是日本，日債危機也在爆發的邊緣。（更多內容見：《日債逼近2% 高市逼爆日債危機只是時間問題｜點經》）而中國當前這樣以到期不續的方式長期減持，顯然是深思熟慮過的——可以把美債減持到一個可隨時清倉式拋售，又可以對美債市場帶來巨大打擊壓力的規模。這是做好持久戰的準備。