日債逼近2%　高市逼爆日債危機只是時間問題｜點經

近日，日本國債收益率持續上升，本周基準10年期日本國債收益率最高觸及1.97%水平附近，接近近二十年未曾突破的2%心理關口。歷史數據顯示，自 1997 年以來，10年期日本國債收益率從未在 2% 上方長期站穩。隨著利率預期持續升温，日本債市正面臨 20 多年來最嚴峻考驗。



先具體說說日本的經濟和金融問題。12月8日，日本內閣府最新發布的數據顯示，今年第三季度日本實際國內生產總值（GDP）修正為按月萎縮0.6%，按年率計算降幅擴大至2.3%，降幅超過市場預期的2%水平。這個萎縮2.3%，是按年率計算。如果折算成按年增長率，日本今年第三季度GDP是按年增長1.1%，比第二季度的2%增速，也有較大下降。（更多內容見：《日本經濟降幅超預期 如果中日經濟脱鈎將是「自殺」︱點經》）

當然，不管是從按年，還是按月，亦或者按年率計算，日本第三季度的GDP，都可以用「糟糕」來形容。特別是這個按月0.6%的GDP降幅，僅次於2023年第三季度。如果下季度日本GDP繼續維持這個按月降幅的話，那麼日本GDP就要真正的衰退了。

日本2025年第三季GDP較上季萎縮0.6%，降幅超過先前0.4%的初步估計值和市場預期的0.5%。（trading economics）

要知道，日本是在通脹持續走高的情況下，出現GDP萎靡不振的情況。這意味着日本第四季度GDP如果繼續按月下降，那麼就會實質性進入到滯脹階段——就是在高通脹的同時出現經濟衰退的情況。這會讓日本央行，加息也不是，不加息也不是，從而左右為難。日本過去3年的通脹率整體維持在3%左右的較高水平。

在通脹率持續走高的情況下，是比較難出現實際GDP負增長的情況。這也說明，日本當前的經濟確實比較糟糕，才會出現第三季度GDP按月下降0.6%的情況。

這也給高市早苗的大規模經濟刺激計劃，提供了一些數據支撐。11月21日，日本政府正式在內閣會議上批准了一項規模達21.3萬億日圓的經濟刺激方案，其中有11.7萬億元財政支出用於應對物價上漲與保障民生，其中包括：在截至明年3月的三個月內，向每戶家庭發放7000日圓燃氣及電費補貼；向每名兒童一次性發放2萬日圓現金補助；以及撥款2萬億日圓用於援助地方地區。

高市早苗這種直接發錢的方式，必然會進一步推高通脹。美國在2020年也操作過，很快就在2021年出現通脹失控的現象，並且影響持續至今。所以，預計明年日本通脹還將進一步上漲。

圖2025年12月2日，日本首相高市早苗視察福島第一核電站。（日本首相官邸網站圖片）

而日本通脹繼續上漲，就會進一步推升日本國債收益率上漲，從而讓日本債市繼續崩跌。

10年期國債收益率是包含通脹因素的。名義利率=實際利率+通脹率。這裏的名義利率，通常就是10年期國債收益率。所以，通脹率走高，就會推升10年期國債收益率上升。當前日本通脹率3%，而10年期國債收益率才不到2%，所以日本的實際利率實際上是負的。這也是為什麼，日本央行的利率才0.5%，但10年期國債收益率已經接近2%的緣故，這還是已經被壓低的結果。

當然，並不是說10年期日債一漲到2%，就一定會馬上爆發金融危機。只能說10年期日債收益率越是往上漲，爆發金融危機的概率就會越大，2%是其中一個關鍵閾值。可以把10年期日債收益率漲到2%，作為某種警示信號。

日本過去20多年，一直都維持在0利率水平。大量銀行保險理財產品長期購買大量低利率日本長債，通過價差來牟利。很多人不理解，之前0利率的日本長債為何還有人買。但實際上，反倒是0利率的日本長債，買的投資機構非常多。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

因為這些投資機構是基於價差來賺錢，他們買入0利率的日本長債，還指望日本變成負利率，這樣他們買入的日本長債就會有價差，就可以賣出，由日本央行兜底印鈔購債。這套牟利模式，是基於日本央行會作為最後兜底人，來無限印鈔購債。

但隨着2022年日本通脹開始失控，日本央行開始解除YCC（收益率曲線控制）控制，不再無限印鈔購債，於是日債收益率開始持續上行，日債開始出現崩跌。因為如果日本央行繼續維持無限印鈔購債來進行所謂YCC（收益率曲線控制）控制，那麼日圓就會崩跌。日圓和日債，日本央行只能選一個來救。

截至2025年12月12日，日本20年期公債殖利率升至2.92%，直逼3%。（trading economics）

正因為之前買入低利率長債的日本銀行保險機構太多，所以現在隨着日債收益率大漲，價格大跌，這些日本銀行保險機構已經出現嚴重浮虧。2023年3月，美國硅谷銀行破產，就是因為用銀行儲戶的錢買入太多低利率長債，出現期限錯配，導致出現大量浮虧後，儲戶一擠兑就不得不拋售長債，浮虧就變成實虧，從而破產。

可以預期的是，未來也會有日本大型銀行因為日債收益率持續大幅上漲，而因此破產倒閉。

除了日本銀行和保險機構面臨巨大浮虧壓力之外，日本企業大都依賴於低利率環境，長期高額舉債，來借新還舊。現在日本長債收益率上漲，已經大幅太高了日本企業的借貸成本，只要維持這樣的高利率1-2年，會有越來越多日本企業，因為無法維持借新還舊模式而破產，就會從金融危機演變為經濟危機。

12月12日，日本10年期國債孳息率上漲2個基點至1.94%，市場猜測日本央行可能加息。日本央行行長植田和男日前表示，央行通脹目標已接近完成，暗示近期可能加息。（trading economics）

12月8日，日本經濟團體聯合會（Keidanren）會長Yoshinobu Tsutsui將2%的收益率水平稱為一個關鍵里程碑，呼籲政府維持市場對日本財政的信心。自1997年以來，10年期日債收益率從未長時間高於2%。

但只要高市早苗繼續推行大規模經濟刺激計劃，一方面需要加大發債，增加債券市場供給，另外一方面是會助推通脹上升，從而給債市更大的壓力。那麼日本長債市場收益率仍然將長期上升，日本長債市場仍將長期下跌。在這種環境下，日債危機的爆發，只是一個時間問題。而日本一旦爆發金融危機，那麼日本右翼就更有可能對外鋌而走險，來轉移內部矛盾和壓力。