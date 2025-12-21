加沙「日出計劃」根本是「空中樓閣」　荒唐至極

以巴衝突兩年多以來，以色列對加沙地帶的襲擊已累計造成超7萬人死亡，數十萬人受傷。加沙更是滿目瘡痍。在這樣的情況下，特朗普政府給加沙繪製了一副藍圖——海濱豪華度假村、高速鐵路、AI優化智能電網⋯⋯《華爾街日報》日前披露了特朗普政府的「日出計劃」（Project Sunrise）。可笑的是，這項野心勃勃的計劃，絲毫沒有考慮到200萬流離失所的巴勒斯坦人將棲身何處。



「日出計劃」，是特朗普政府向外國政府和投資者推介的一項提議，旨在將加沙的廢墟打造成一個充滿未來感的沿海旅遊勝地, 要將這片被炸毀的飛地改造成一座光彩奪目的現代都會。這份長達32頁的幻燈片計劃書，展示了沿海摩天大樓的圖片以及各類圖表和成本表，概述了「帶領加沙居民從帳篷走向頂層公寓、從貧困走向繁榮的路徑」。這份演示文稿被標記為「敏感但非機密」。已經說明一切。就是為了SHOW出來。

《紐約郵報》取得的「日出計劃」簡介資料，內容提及將加沙由一片廢墟改變成科技尖端。（紐約郵報網站截圖）

可以說，「日出計劃」是一場脫離現實的「PPT政治秀」，完全不具備可行性。明眼的人都能看出，其背後的政治算計。本質就是美國試圖以「經濟換主權」，繞開巴勒斯坦人自決權與巴以根本矛盾，鞏固自身在中東主導權的霸權工具。

2025年8月28日，加沙城（Gaza City），巴勒斯坦民眾在全球飢餓監測活動結束後，等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

戰爭未停、廢墟下仍有大量遇難者，搞甚麼「空中樓閣」式的想像，是對巴勒斯坦人流離失所的漠視，是道義的徹底缺失。計劃未明確200萬流離失所者的臨時安置與永久返鄉方案，僅模糊提「自願搬遷」，與特朗普此前「清空加沙、外遷巴勒斯坦人」的主張一脈相承，實質是人口置換的遮羞布。

重建路線圖以「清理廢墟→建永久住宅」為序，但未說明重建期的安置資金、地點與保障，實質是以重建為名行人口置換之實。說穿了，項目由庫什納團隊閉門造車，完全排除巴勒斯坦人參與，是無視巴勒斯坦人的生存權與自決權，將加沙視為「房地產開發項目」，而非需修復家園與尊嚴的衝突地區。

甚麽「海濱豪華度假村、高速鐵路、AI優化智能電網⋯」根本唐至極、脫離現實！首先，安全前提絕無可能。計劃以哈馬斯非軍事化為紅線，而哈馬斯的政治合法性根植於武裝抵抗，解除武裝等於政治自殺，以色列與巴勒斯坦的根本矛盾也未解決，重建缺乏最基礎的安全環境。這是最最核心的問題。

2025年11月23日，加沙地帶中部遭以軍空襲（Reuters）

其次，加沙約6800萬噸廢墟、未爆彈與有毒污染待清理，水電通信全毀，從廢墟直接「跳躍式」建成高科技城，違背工程與發展的基本邏輯，這不是可笑至極？還有就是資金承諾一看就是空中樓閣：10年總投資1121億美元，美國擬提供近600億美元贈款與債務擔保，但無國會授權、無時間表，海灣國家等潛在捐助方態度消極，融資方案不就是紙上談兵。誰會進行投資？再有就是，打造高科技城，加沙連基本基礎建設都沒有，更缺乏高科技城市所需的數字治理體系、專業人才與產業生態，根本看不到任何培育路徑，這根本是異想天開。

2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在埃及出席加沙和平峰會，圖為他們站在Peace 2025旁邊握手。（Reuters）

當然，很明顯，這不過是特朗普的秀，這背後滿滿的政治算計。用「經濟發展」替代「兩國方案」，試圖以「高科技城市」噱頭，消解巴勒斯坦人的生存權與自決權，迴避巴以領土、難民等根本問題。計劃核心是「美國主導的信託機構長期管理加沙」，本質是對加沙的「軟性接管」，延續特朗普「接管加沙」的戰略構想，維護美國在中東主導權。

以「重建援助」為誘餌，迫使相關方接受美國設定的「安全框架」，削弱哈馬斯影響力，強化以色列安全利益，同時為美國關聯資本創造投機空間。借「宏大重建藍圖」塑造特朗普政府「和平締造者」形象，轉移對其在巴以衝突中偏袒以色列的批評，服務國內選舉政治。

這張2025年10月11日拍攝的畫面中，巴勒斯坦人在以色列軍隊撤出後，在加沙城（Gaza City）的某處廢墟中行走。（Reuters）

說到底，該計劃是以「高科技」為包裝、以「重建」為噱頭的政治欺詐：用資本話術粉飾對巴勒斯坦人權利的剝奪，用「經濟發展」掩蓋對巴以根本矛盾的迴避，最終目標是讓美國與以色列長期控制加沙，而非為巴勒斯坦人重建家園、恢復尊嚴。這簡直荒謬至極、可笑至極。加沙真正可行的重建，必須以全面停火、保障人道准入、解決流離失所、推動兩國方案為前提，否則任何「藍圖」都是空談。