美媒：美國「日出計劃」倡加沙開發高科技城 庫什納有份起草方案
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國《華爾街日報》星期五（12月19日）報道，美方已制訂加沙地帶重建方案，宣稱要將加沙地帶開發成高科技大都市。不少美國官員對這項計劃能否實施表示懷疑。
這份名為「日出計劃」（Project Sunrise）的加沙重建方案，由美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）和總統特使威特科夫（Steve Witkoff）起草。32頁PowerPoint展示了在加沙建設海濱豪華度假村、高鐵、智能電網等圖片，以及相關圖表和成本明細表。
美方官員稱，美國已向富裕的波斯灣國家、土耳其、埃及等潛在捐助國展示這些幻燈片。
預計此項目將在10年內花費1121億美元（約8723億港元），美國將為「所有預期的工作項目」提供近600億美元的資金和債務擔保。制訂計劃的美國政府官員稱，他們聽取了以色列官員、私營部門人士、承包商的意見。如果安全條件允許，這項計劃最快可在兩個月內實施。
報道說，「日出計劃」並未說明如何在建設過程中安置加沙地帶流離失所的巴勒斯坦民眾。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
