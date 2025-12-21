美國再於委內瑞拉附近海域扣押油輪：由香港公司擁有且未被制裁

美國12月20日再次於委內瑞拉海岸附近的國際水域中扣押一艘油輪，聲稱船隻隸屬於委內瑞拉「影子艦隊」，非法運輸受制裁石油。美媒引述聯合國國際海事組織 （International Maritime Organization，IMO）指，該油輪懸掛巴拿馬國旗，也是香港公司世紀海運（Centuries Shipping）擁有的唯一船舶，兩者皆未被制裁。



《華爾街日報》及《華盛頓郵報》20日報道，IMO資料顯示，涉事油船輪名為「世紀號」（Centuries），懸掛巴拿馬國旗並登記在世紀海運名下，公司及船隻皆未被列入制裁名單。

2025年12月20日，美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社交平台上傳一條美國執法部隊在國際海域扣留油輪的影片，諾姆指控油輪運輸石油，並通過獲利用以資助委內瑞拉非法行動。（截圖自X@Sec_Noem）

報道引述原油運輸追蹤網站TankerTrackers指，「世紀號」7日至11日期間在委內瑞拉的碼頭裝載了180萬桶委內瑞拉原油；船舶追蹤公司Marine Traffic數據則顯示，油輪船在委內瑞拉裝載原油後，正啟程前往亞洲 。

《華盛頓郵報》指，「世紀號」於2020年4月首次被追蹤到，它當時正向中國運送委內瑞拉石油。一名匿名消息人士稱，該油輪這次同樣正為一間總部位於中國的貿易商運輸石油，而該貿易商此前曾多次把委內瑞拉原油運給中國煉油廠。

2025年12月20日，「世紀號」油輪遭美國海岸防衛隊攔截後，一架美軍直升機飛越油輪上空。（Reuters）

美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）20日強調，美國將持續追查被制裁石油的非法流通，而阻止委方通過石油貿易資助「毒販恐怖主義」。委內瑞拉則譴責美方的行為，形容舉動是海盜行為。