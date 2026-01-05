軍事視角看美軍抓捕馬杜羅　「斬首」式戰爭有哪些啟示？

從政治層面看，美國特朗普政府派兵轟炸委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜羅，絕對是對國際法和國際基本準則的無視，是對一個主權國家赤裸裸的羞辱和霸凌，令人無法容忍。

但是從戰爭層面，看完美軍全部過程，又必須承認，這是一次非常高效的作戰行動。

抓捕馬杜羅夫婦的美軍部隊從開始轟炸摧毀委內瑞拉境內的地面防禦能力並佯攻迷惑對手，到陸軍三角洲部隊攻進總統官邸、撞破大門，把馬杜羅夫婦從卧室裏拖出驗明正身，然後戴上手銬轉運到附近待命的美國軍艦，整個行動過程如入無人之境，乾脆利索，用時總共1小時22分鐘，沒有絲毫拖泥帶水，也沒有造成重大傷亡和設備損失。

根據《路透社》報導，知情人士透露，為了執行這項代號「絕對決心行動」的軍事任務，美國不但派出精鋭部隊，甚至還打造了一座馬杜羅「安全密室」的完整複製品，反覆演練突襲戰術。

而美軍的行動實際上也籌備數月之久。美國中情局自2025年8月起便部署小組人員深入滲透到當地，掌握馬杜洛的作息模式，甚至甚至連他養的寵物的情況都掌握得一清二楚。從這些情況看，不僅中國習慣於「不打無準備之仗」，美軍在戰鬥的準備方面也是相當充分和重視。對於有類似作戰需求的國家和軍隊而言，這是非常值得學習借鑑的案例。

白宮稍早公開了一段委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在美國領土被拘留的最新畫面，影片中他雙手被戴上鐐銬，在幹員押解下走過長廊。（截取自X@RapidResponse47）

看完美軍行動，再看俄羅斯針對烏克蘭的軍事行動，兩國的軍事差距和作戰思想真是完全不可同日而語，給人的感覺至少相差五十年到一個世紀！

2022年俄烏戰爭之初，配合南北兩路地面大軍鉗形進攻和東部地面推進，俄羅斯對烏克蘭基輔也採取了類似行動，想通過空中突擊佔領基輔近郊機場，並派特種部隊突進基輔市區試圖對烏方領導層實施斬首。但是，不管地面行動還是空中突擊，因為種種原因（主要是系統性腐敗和軍事技術、軍事思想落伍），最後都沒有得手。俄軍特種部隊和南北兩路大軍反而成了烏軍的靶子，導致俄軍陷入極度被動，損失慘重，只得趕緊向東部收縮。幾年戰爭下來，俄羅斯雖然局部吞併了烏克蘭東部和南部四州領土，但自身也損失慘重，光士兵傷亡就超過上百萬人。

設想一下，如果俄軍有美軍的效率，一開始在基輔就得手，不用說一兩個小時，就算在一兩天或一兩周之內結束戰鬥，還會有後來的軍事損失和連續數年的政治、經濟與地緣政治困境嗎？

對比完美俄，再看委內瑞拉，委方的拉胯真是讓人不敢相信！美軍的高效是建立在遙遙領先的軍事技術和實力之上，再配合以卓有成效的情報支持和充分準備，這不奇怪。奇怪的是，美國特朗普政府早在幾個月前就暴露了要對委內瑞拉採取行動的意圖，至少在三四個月前就授權中央局在委內瑞內開始行動，對委內瑞拉採取禁飛、禁運措施，各種進攻性武器裝備也在委內瑞拉周邊近海活動，而委內瑞拉政府和軍方在這幾個月時間內都幹了什麼？難道就一點沒有思想和行動準備嗎？為什麼一開打，還不到一個半小時，就被人家突入核心禁地，把總統給抓走了？

2026年1月3日，美國總統川普宣佈美國已攻擊委內瑞拉並俘虜其總統馬杜羅，該地點位於前羅斯福路海軍基地，相關人員於羅斯福路海軍基地下機。（Reuters）

這幾個月內，馬杜羅可沒有閒着，又是演講，又是視察軍隊。委內瑞拉的情報機構和軍隊也在喊誓死捍衛國家主權。馬杜羅本人更是在總統府公開嘲笑美國，說自己就在總統府等着，有本事你美國就放馬過來，和薩達姆當年頗有一拼。結果美軍真放馬過來了，委內瑞拉居然看起來好像一點反應和準備都沒有？眼睜睜看着本國總統被抓走，這是為什麼？

可以預見，這種擒賊先擒王式的「斬首」行動以後還會有，在國際鬥獸場上混的各路大小開們，以後都要小心了。

聯繫到美軍當年針對本拉登等諸多恐怖分子和針對伊朗蘇萊曼尼采取過的刺殺行動，這種「斬首」性行動，美軍顯然駕輕就熟，有路徑依賴。這是以後其它國家在和美國吵架對峙時，一定要注意的地方。美國的強勢與霸道，絕對不能小覷。

那麼美國的這個做法，對其它具有先發制人能力的國家有沒有啟發？我相信一定有。就看什麼時候端出來，以什麼樣的方式、效率和結果端出來。

這種擒賊先擒王式的「斬首」行動好不好？對大國、強國當然好。對百姓和一般士兵也挺好。因為如果以後戰爭以這種方式進行，會少死很多無辜百姓和士兵。相關國家，不論是進攻方還是防守方，都不用勞師動眾，不會經濟崩潰，也不會民不聊生。但是對一些小國、弱國，還有一些實力弱雞，但是卻天天挑戰大國底線的地區，他們的領導人恐怕就危險了。