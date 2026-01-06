委內瑞拉變天　國際油價看平或小幅風險溢價　長期看低｜點經

美國對委內瑞拉實施大規模打擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。特朗普要對委內瑞拉實行軍事行動，是有一定預期的，但是沒想到這麼穩、準、狠。3個多小時就結束了戰鬥，美國隨即就宣佈「接管」委內瑞拉。而特朗普也毫不掩飾的說出了，「美國將授權本國大型石油企業進入委內瑞拉，修復能源基礎設施」。

誰不知道，特朗普是為了委內瑞拉「全球最大石油儲量」呢？這就是典型的門羅主義。



為油而戰，那麼此番一頓操作對油價影響如何？首先，需要了解大環境。進入2026年時，市場主敘事本就偏向「供應過剩」。 1月2日布倫特收於約60.75美元/桶、WTI約57.32美元/桶，油價在2025年錄得近20%的年度跌幅，交易更關注供給充裕與需求偏弱的現實。

國際能源署（IEA）在其油市報告中，也給出了2026年全球原油市場可能出現約3.84百萬桶/日過剩的判斷。在「過剩敘事」下，委內瑞拉衝擊要想把油價持續推上去，必須滿更強條件：不僅有政治風險，還會出現持續性的實質性供應中斷。

看回委內瑞拉的情況，路透社援引兩名了解委內瑞拉石油公司（PDVSA）運營的消息人士稱，初步評估顯示PDVSA產量與煉製「正常」，最重要設施未受損；受損較重的拉瓜伊拉港並非石油作業港口。這意味着短期並不一定出現「物理性斷供」。

2019年，委內瑞拉總統馬杜羅1月27日表示拒絕應多國要求重新大選。1月28日，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）在白宮宣布，對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施全面制裁，向馬杜羅政府施壓。（GettyImages）

而更重要的是，事實上，在這次行動之前，委內瑞拉的出口鏈條就已在高壓狀態下趨於「半癱瘓」。西方媒體報道顯示：在美國持續追擊扣押油輪、強化對「影子船隊」和相關企業的制裁背景下，許多油輪因擔心制裁而掉頭離開，委內瑞拉12月原油出口已降至約為11月平均水平的一半。而11月平均出口約為95萬桶/日。同一報道還指出，由於出口受阻，殘渣燃料油庫存逼近滿倉，PDVSA不得不重啟閒置罐並將部分殘渣燃料油轉入油污池以避免煉廠被迫停擺。

在這種「先天出口受限、庫存頂格、煉廠被動應對」的條件下，任何新的軍事與政治擾動，都會把市場從「慢性窒息」推向「急性休克」：即便油田沒事，裝船、航運、保險、結算、買方合規審查隨便哪一環出問題，都可能讓出口進一步收縮。

並且，委內瑞拉原油以重質、含硫原油為主，美國能源訊息署明確指出其傳統原油「重且酸」。這類原油的替代並非完全無成本，尤其在重油供給本就受制裁與地緣政治約束的時期，衝擊往往先體現在某些品級價差、運費與保險上，但未必立刻反映為國際油價的大幅趨勢性上行。

更值得注意的是，美方對委內瑞拉收緊也不會造成全球性「油荒」，但可能導致委內瑞拉產量在未來下降約30萬至50萬桶/日。

2025年11月10日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，美軍再次對東太平洋上的2艘運毒船發動襲擊，造成船上6人死亡。（X/ @SecWar）

油價遵循蛛網模型，需求通常較為恆定，供應是變化端。而戰爭是減少供給的主要因素，一旦戰爭在產油國打響，拖而不決，油價就會飛漲，比如俄烏戰爭剛打的時候，油價就上天了，去年初中東開戰，害怕伊朗切斷供應，所以油價也大幅上漲。

但美國這次斬首委內瑞拉，目的就是儘快控制原油供給，所以美國反而是最怕斷供的，那麼這就不會對油價產生太多的影響。簡單來說，理論上隨著供應收縮，油價理應上漲。但委內瑞拉出口本已經大幅減少，這樣的話則更可能體現為短期「風險溢價」，而不會改變供需中樞。

而長遠來說，美國將「接管」委內瑞拉，特朗普宣佈美國大型石油企業將進入委內瑞拉，投資數以十億計美元，「維修」石油基礎設施並創造收益。而委內瑞拉已探明石油儲量3000億桶，約佔全球已探明儲量的17%，居世界首位。

儘管要實現有意義的產量增長仍需數年時間的資本投入和政治穩定，但美國的介入重塑了市場的長期預期。對於油市而言，即便只是勾勒出這樣一條增產的可能性路徑，也傳遞出一個信號——這一巨大的、被閒置的石油供應池可能不再永久被排除在市場之外。如此看，長期將降低油價，因為美國石油資本進入會拉高未來委內瑞拉石油出口產能。