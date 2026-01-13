伊朗局勢持續延燒，誰的桌子掀翻了？

一邊是美國國務院1月12日要求美國公民立即離開伊朗。法國使館的非必要人員已於11日和12日撤離。打伊朗一觸即發。另一邊白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）12日稱，「空襲只是特朗普（Donald Trump）眾多選項之一，外交始終是他的首選。」這話聽起來又像是美國不打算打了。

伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf ）12日發出警告，如果伊朗遭到攻擊，將給美國「永生難忘的教訓」。而同時，1月12日，伊朗致電美國，提出希望與美國談判。

美國和伊朗到底誰在妥協？誰是紙老虎？誰的桌子是真正掀翻打算幹一仗？

抗議政府的騷亂之後，伊朗官方迅速組織起支持政府的遊行。圖為伊朗國家電視台2026年1月11日發布的影片畫面顯示，示威者在德黑蘭街頭為遇害安全人員舉行葬禮遊行。（Reuters）

原本人們以為美國要在伊朗復刻委內瑞拉時刻，但事實證明拿下擁有8000多萬人口的伊朗難多了。

通脹飆升民生多艱，伊朗國內的局勢難言從根本上得到了扭轉。但是數日騷亂之後，現在伊朗已經基本穩定了國內局勢，一些街道上雖然還有零星集會，但都被警方驅散了。加上民兵部署到伊朗各地街頭，德黑蘭的大部分主要街道也恢復了平靜。

經歷了半年前的核設施被美國襲擊、核科學家以及高級將領接連被暗殺後，伊朗的危機意識以及應對能力實際上提升了一個檔次。2025年10月4日，伊朗航天研究所所長瓦希德·亞茲達尼安正式宣佈，伊朗正在與中國磋商引入「北斗導航衛星系統」。相當於決定放棄使用三十多年的美國GPS導航系統。

伊朗在貨幣空前暴跌、通脹飆升的背景下深陷嚴重經濟危機，自2025年12月28日爆發一場席捲全國的抗議浪潮後，至今不但一直未有平息的跡象。(Reuters)

伊朗這次能平息動亂有一個很突出的手段是斷網。斷網後，外國情報機構很難再煽動和協調伊朗國內的抗議活動。特別是伊朗還成功地干擾了「星鏈」和GPS信號，限制衛星網路服務，封鎖了許多抗議協調渠道。伊朗的干擾能力意味着美以如果對伊朗進行遠程打擊，精確制導彈藥的準頭會顯著降低。

隨着巴勒斯坦哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniya）被暗殺，黎巴嫩真主黨前領導人納斯魯拉（Sheikh Hassan Nasrallah）遇襲，敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權崩潰，伊朗領導的中東「什葉派抵抗之弧」力量被大幅削弱。目前的伊朗，休養生息的需要遠大過於和美國掀桌子。

真正想要鋌而走險的實際上是特朗普。前不久劫持委內瑞拉總統的成功讓特朗普以為美國可以肆意妄為。本想着趁伊朗內亂渾水摸魚的特朗普需要的是機遇。美國打伊朗，打不打已經沒有懸念，何時打才是焦點。伊朗當局迅速平息了內亂之後，特朗普的軍事干預只能另覓佳期。

習近平與普京2024年10月24日出席「金磚+」領導人對話會（REUTERS/Maxim Shemetov/Pool）

表面上看，這是美國和伊朗的較量。本質上這是美國和中俄的較量。

伊朗的背後是中俄的鼎力支持。根據《亞洲安全防務》網站道稱，在委內瑞拉總統被抓之後，至少有5架伊爾76運輸機，從俄羅斯起飛馳援伊朗，這表明普京已經介入伊朗局勢，更不會輕易放棄這個中東盟友。

中俄伊等11國1月9日開始在南非水域舉行了「2026年和平意志」軍演。這次軍演是金磚組織框架內舉行的第一次以組織名義統一籌劃的軍演，中國總協調，南非籌辦。中國牽頭金磚出手舉辦伊朗參加的軍事演習，很明顯的用意是面對美國，「金磚+」的成員們都能穩住。

很少主動牽頭的中國，這次出頭組織多國軍事演習，目的不言自明。中國不可能任由美國透過武力欺壓小國。美國的霸凌行為一旦多次成功，對全球將會形成真正的寒蟬效應，屆時誰還敢站在中俄一邊。讓美國被迫收回蠻不講理這一套，讓美國的籌謀碰壁，是中俄目前正在急速做的。

資料顯示，中國60%石油依賴中東進口，而伊朗是中國第三大原油供應國，全球30%海運石油需經霍爾木茲海峽，這是中國能源安全的要道。中國不可能對美國試圖搞亂伊朗無動於衷。枱面上的風起雲湧背後是大國已經掀翻桌子的較量。

美伊形勢升温的同時中國外長王毅日前訪問非洲，事後接受媒體採訪公開表示「新自由主義」在非洲已瀕臨破產，「新殖民主義」在非洲也不會有市場，一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲，永不回返。

這不是在說伊朗和委內瑞拉，但卻給出了一個明確的信號，中國不會允許美國的新殖民主義蔓延到全球各地。