加拿大總理卡尼達沃斯反枱——西方別再演了！

在2026年達沃斯世界經濟論壇的聚光燈下，加拿大總理卡尼（Mark Carney）沒有像往常那樣兜售「民主自由」「多邊主義」或「規則至上」的陳詞濫調。他做了一件罕見的事——講實話。他直言不諱地宣告：「基於規則的國際秩序已死。」這不是哀悼，而是清算；不是懷舊，而是覺醒。



長期以來，西方國家，尤其是歐美精英階層，習慣於用一套看似普世、實則排他的價值觀框架來審視世界。他們將自身制度美化為「自由民主的燈塔」，把非西方體制貶為「威權」或「異類」，並以此為依據制定外交政策、劃定盟友邊界。這種「價值觀外交」本質上是一種道德優越感的投射，也是一種戰略傲慢的體現。

然而，卡尼的演講戳破了這層幻象。他引用捷克思想家哈維爾（Václav Havel）的「活在謊言中」概念，指出過去幾十年，包括加拿大在內的中等強國其實心知肚明，所謂「基於規則的秩序」從來就不是普遍適用的公平體系，而是一個由美國主導、服務於其霸權利益的選擇性機制。「最強者會在方便時豁免自己，貿易規則的執行存在不對稱性……國際法的適用也因身份不同而有別。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

這番坦白令人震撼，因為它來自一個傳統西方陣營的核心成員。卡尼沒有迴避西方自身的虛偽——一邊高喊規則，一邊濫用規則；一邊倡導多邊，一邊推行單邊。更關鍵的是，他承認這套體系已經失效，且「不再奏效」。這不是戰術調整，而是戰略轉向。

卡尼的「清醒」源於現實的刺痛。特朗普（Donald Trump）政府對加拿大加徵高達35%的關稅，公開宣稱要「吞併格陵蘭島」，甚至發布地圖將加拿大與格陵蘭一併劃入美國國旗之下。這些行為徹底暴露了所謂「盟友關係」的脆弱本質——當霸權國家認為你不再有用，或阻礙其利益時，所謂的規則、友誼、價值觀，統統可以拋棄。

於是，加拿大不得不面對一個殘酷事實——地理位置和聯盟身份，不再自動帶來安全與繁榮。依賴單一市場（美國佔加出口75%以上）等於將國家命脈交予他人之手。這種「結構性脆弱」迫使加拿大走上戰略自主之路——削減對美依賴、加速與中國、歐盟、東盟等多元夥伴合作、投資關鍵礦產與國防工業、推動「可變幾何」式聯盟。

但卡尼的深意不止於此。他真正挑戰的是整個西方世界觀的根基，即認為只有西方定義的價值觀才是「正確」的，其他文明必須向其靠攏，否則就是「秩序破壞者」。這種思維不僅脱離現實，更正在反噬着西方自身。當歐洲仍以居高臨下的姿態看待中國、印度或南方國家的發展模式時，它實際上是在自我孤立、自我封閉，而自由、民主所提倡的包容性就已經不復存在了。

特朗普去年在白宮會見歐洲領導人的一幕令人震撼。

特朗普之所以反感歐洲，正是因為後者沉迷於道德說教，卻缺乏應對現實博弈的能力——既無法提供安全保護，又不願承擔經濟成本，只會在人權議題上指手畫腳。特朗普是真的惱怒歐洲這些盟友——美國提供了鉅額保護費，而牠們卻只會像哈巴狗一樣「亂吠」，甚至連情緒價值都提供不了。

卡尼的「基於價值觀的現實主義」，恰恰是對這種脱離實際的理想主義的修正。他提到堅持主權、人權、領土完整等原則，但同時承認「並非所有夥伴都認同我們所有價值觀」。這意味着外交不再是「非黑即白」的站隊遊戲，而是基於共同利益的務實合作。與中國簽署經貿路線圖、與卡塔爾深化能源合作、加入歐洲國防採購安排——這些行動背後，是摒棄意識形態濾鏡後的戰略覺醒，但這還談不上「清醒」。

更重要的是，卡尼呼籲中等強國「摘下櫥窗裏的標語」，停止「活在謊言中」。這不僅是對大國脅迫的抵抗，更是對西方自我欺騙文化的批判。當規則淪為工具，當價值觀成為武器，繼續假裝體系依然公正，只會讓中小國家淪為「菜單上的食物」——「如果我們不在餐桌上，就會在菜單上」。

2026年1月15日，李強（右）在北京會見訪華的加拿大總理卡尼（左）（Reuters）

當然，這條路充滿挑戰。加拿大國內仍有親美勢力阻撓對華合作，北美防空體系（NORAD）仍由美國主導，五眼聯盟的安全捆綁也難以輕易掙脱。但卡尼的演講標誌着一個轉折點——西方內部開始有人敢於承認舊秩序的死亡，並試圖在廢墟上重建一種更真實、更包容、更具韌性的新秩序。

這或許正是全球多極化真正的起點——不是由東方推動，而是由西方內部逐漸醒悟的政客發起。當全球既得利益者開始講實話，或許就是新秩序構建的開始。