特朗普並不是真的要「買下格陵蘭」、「吞併加拿大」

「買下格陵蘭」、「吞併加拿大」，一直掛在特朗普（Donald Trump）的嘴邊，起初是嗤之以鼻，而特朗普在綁架了委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之後，美國的蠻橫、破壞的一面徹底不遮不掩，加上特朗普天天都在「自編自導自演」，世界開始緊張事情的發生。但就是能如此的隨意，頭一天開出關稅價碼，第二天特朗普就能號稱與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭達成了「未來協議框架」，撤回原本關稅威脅。而至於加拿大，加拿大總理卡尼（Mark Carney）「反霸凌」演講「捅了馬蜂窩」，特朗普勃然大怒，但其實我們都知道，美國要在法律上吞併加拿大，完全沒有現實可能性。那麼，特朗普天天拿格陵蘭和加拿大的主權來說事，到底是要幹嘛？



2026年1月24日，白宮X平台官方帳號發布一張AI生成照片，畫面中特朗普（Donald Trump，又譯川普）與手持美國國旗的企鵝並肩走在冰上，走向格陵蘭國旗。（X@WhiteHouse）

格陵蘭：列為優先議題 搶佔優先權

以格陵蘭一事看，其實是比較明顯的路徑：特朗普與北約達成了「框架協議」，條款不重要，重要的是，議題被放上枱面了，北約被拖進來了，歐洲被迫接招了。哪怕最後格陵蘭主權紋絲不動，北極這盤棋也已經換了牌面。這就是先把價格打出來，再逼大家按這個價位談。

其實，格陵蘭主權不可談，特朗普心裏沒數嗎？丹麥不會簽字把格陵蘭賣掉，格陵蘭人也不會投票把自己賣掉。特朗普真正在乎的，壓根就不是那張「賣身契」，他在乎的是北極這盤棋的樞紐。第一在乎的是通道。北極航線一旦常態化，歐亞到北美的距離會被改寫。他要知道未來的規則是誰來定。第二是軍事前沿。特朗普要的是權限，也就是誰能進、誰能用、誰能關。第三是資源預期。要先把這塊地方值錢的資源都寫進估值體系。將來誰想開發，誰就繞不開美國的優先權。

這些事情根本不需要主權轉移。只要「實際控制力」往美國那邊挪一些，特朗普就贏了。所以他喊「買格陵蘭」，真正的落點是基地談起來，預算談起來，權限談起來，北約的分工談起來。換句話說，他把一個原本可以「慢慢拖、慢慢磨、慢慢糊弄」的北極議題，硬生生抬成了一個必須立刻回應的優先議題。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示在格陵蘭插上美國國旗。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

加拿大：看好帳單 交足保護費

再看一下加拿大，吞併加拿大當然不現實，這點甚至不值得展開。真要吞併，政治成本爆炸，經濟成本爆炸，社會成本爆炸，這對美國本身都是負資產。特朗普清楚的很。

加拿大深嵌在北美體系裏，市場高度連着美國，金融錨定美元體系，安全上有北約與美國兜底，產業鏈深度嵌入北美分工。可在特朗普的賬本裏，都是美國出錢補貼，讓加拿大套利。這就不行了。於是他用主權語言把話說到極端。

第一，把依附關係抬到台面。技術官僚最擅長講「夥伴」「共同價值」「長期友誼」。這些場面話很適合拖延，主權語言一出來，場面話就遮不住雙方實際不對稱的關係了。第二，逼站位。加拿大到底是北美成員，是一個可以在大國之間搖擺的中等國家嗎？搖擺可以，但成本要上去。第三，把隱性成本顯性化。過去很多成本由美國支付，似乎理所當然，現在要變成賬單。你可以不交，但你要承受後果。

所以，特朗普真正談的是防務預算、情報協作、北極管控權；關鍵礦產、能源、供應鏈的優先權；投資審查、技術與數據的邊界，貿易工具的政治化運用。這些依舊不需要吞併。只要把加拿大的政策空間壓窄，把「搖擺套利」的價格抬高，特朗普就贏了。有人說，這會把加拿大逼去找別家。但想找備份可以，備份的「路費」先漲起來。讓你每一步都肉疼，這樣你才會認真考慮，到底值不值。

2026年1月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在位於魁北克市的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）舉行內閣會議前，於記者會上發表演說。（Reuters）

顛覆舊秩序：明碼標價 「盟友」變「要結算的客戶」

這其實是美國的一個變化。過去的國際秩序靠「價值觀敘事」（場面話）維持。美國兜底，盟友附和，大家一起把成本藏起來，把矛盾壓下去，你儂我儂地演了很多年。特朗普上台後，只是捅破了這層窗戶紙，把賬單丟上了桌。特朗普不喊口號，只關注風險、成本和控制權。他不在乎你喜不喜歡他，只在乎你欠不欠賬，欠了多少，什麼時候還。

特朗普喊「買格陵蘭」，其實不靠成交賺錢；喊「吞加拿大」，也不靠吞併擴張。他靠的是「開價」。「開價」，本身就是一種權力。開價的目的，是把舊秩序的默認參數改掉。

一般認為，報價是為了成交。這隻對「你真想買，他真想賣，價格合適就成交」的交易有效。但地緣政治很多時候沒有「願賣」這一方。沒有願賣，就沒有成交。那這個報價還有什麽意義？所以，特朗普要改變這一切。特朗普這樣「開價」，第一個用意其實是，我不指望你答應，但我不再允許你裝作這件事不存在。也就是把「不可談」變成「必須談」。

某些議題之所以長期停滯，不是因為沒有利益，也不是因為沒有衝突，而是因為被貼上了「不可談」的標籤。主權、邊界、駐軍、責任分攤，一旦被划進禁區，技術官僚們就有了最好的藉口，不表態，也不算賬。特朗普現在的做法是不談細節，也不談可行性，而是先把最極端、最冒犯、最不體面的選項擺出來。一旦「買格陵蘭」「吞併加拿大」這種話被公開說出口，禁區就被打穿了。從這一刻起，所有相關方都無法再裝作這件事不存在。你可以拒絕他的方案，但你必須回應這個議題本身。

2026年1月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇（WEF）會議上發表演說。（Reuters）

特朗普怎麼做不是讓對方同意，而是讓對方失去迴避的權利。原本要拖十年的問題被壓縮到一年。原本可以交給官僚慢慢磨的議題，被拉到政治層面拍板。是強行啟動談判的第一步。一旦啟動，舊的沉默均衡就被打破了。這也是為什麼看起來最不可能成功的報價，反而最有威力。因為它改變的不是結果，而是議題的開啟。

而至於特朗普這麽「開價」，當然是抬價。報價可以抬高整個區域的戰略估值，讓所有參與者重新計算，這塊地方值多少，風險多大，誰該掏錢。就像是房東把租金先抬到一個離譜的水平，你可以不租他的房子。但整條街的租金預期已經被他帶着往上走了，下一次再談，就很難回到舊價位。這是特朗普的商人本質，用了一套商業思路。

特朗普這招，最厲害的地方在於報價方可以失敗，甚至可以反覆失敗。失敗越多，議題越熱，估值越高，別人就越不得不回應。所以，「買不成」「吞不了」並不是問題，特朗普其實想要的也不在這裏。他想要的是一份可結算的結果清單。用大白話說，就是別搞假大空，來點實際的。

首先是要盟友補賬。美國做了幾十年的「大承包商」：安全、金融、航道、規則，很多公共成本都由美國兜底。盟友當然也付錢，但特朗普覺得不夠。尤其是當美國內部壓力上來時，賬本就變得刺眼。然後是要優先權。

北極也好，北美也好，特朗普要一個順位：美國優先。誰能先介入，誰能先否決，誰能先解釋規則。這不必是條約裏規定的主權，只要美國能在現實中控制按鈕。第三要把合作從「情分」改成「合同」。不要過去那套「我們是盟友所以應該」的敘事，特朗普的世界裏，只有條件、對價和結算。第四要國內政治收益。特朗普以一種簡單粗暴、能讓所有選民聽懂的表達方式：我在替你們討賬。選民不必懂北極航線，也不必懂同盟結構，只要聽懂一句話：他們欠我們的。最後也當然是對外放信號。北極不是空白地帶，北美更不是可滲透的後院。別想着悄悄伸手。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

這一切加起來，就是特朗普的核心動作：重寫舊秩序的默認參數——把「美國兜底」的時代，改成「美國按價收費」的時代。

是的，特朗普赤裸裸的撕掉了所有的「偽裝」，一切都按照收費模式。把合作改成了合同，「盟友」成了「要結算的客戶」。特朗普想把舊賬重算一遍，他想把北極與北美的牌面改得對美國更有利。他想讓所有人明白，美國的兜底不是免費的。其實，特朗普不一定買得到格陵蘭，他也吞不了加拿大，但當美國開始照價計費，西方內部那種低摩擦協作的日子，就很難回去了。