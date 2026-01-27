每一年，世界各地的政治家和億萬富翁、巨企CEO等都會在瑞士達沃斯聚會，在「世界經濟論壇」多變的平台發言，闡述他們對世界的看法和未來走向預測。但是從來沒有任何一年的達沃斯論壇，像今年這樣引人關注。

原因主要來自於美國總統特朗普，和加拿大總理卡尼（Mark Carney）以及歐洲多國領導人之間的激烈對峙。

圍繞格陵蘭島的歸屬和加拿大是否應成為美國第五十一州，特朗普和加拿大及歐洲領導人之間的爭執已經持續了好幾個月時間。達沃斯論壇讓他們之間的矛盾充分暴露。它已經不能用一般的分歧和爭吵來描述，而更像是西方聯盟體系的系統性崩潰，是另一種形式「冷戰」的開始。也有人將之定義為加拿大和歐洲的「覺醒」。

加拿大總理卡尼的發言，相當於和美國的離婚聲明。在美國吞併威脅下，出於自身安全考慮，加拿大已經決心要擺脱對美國的片面依賴，走屬於自己的獨立道路：一方面強化自身經濟、防務自主能力，一方面加強與世界其它國家——包括與中國等國的多方位關係，為加拿大購買安全「保險」。

特朗普政府和歐洲之間，信任也已經差不多已經崩塌。不僅歐洲各國政府領導人接連發言，對特朗普的霸權主義進行抨擊，連原本和特朗普同氣連枝的歐洲極右翼，也和特朗普拉開了距離。

法國總統馬克龍，站到了歐洲反特朗普浪潮的最前線，對特朗普進行連珠炮式不點名批評。特朗普對馬克龍也反唇相譏。

達沃斯論壇上，歐盟委員會主席馮德萊恩點名格陵蘭問題，直說這10%的關稅是個錯誤，美國不該這麼對待盟友。（Reuters）

甚至連美國在歐洲最忠實的盟友英國——美國一般會用通過它來牽制歐洲大陸，也對特朗普無視英軍在北約阿富汗軍事行動中的作用牢騷滿腹，要求特朗普道歉。

特朗普想繞開聯合國，以眾籌方式搞一個「和平委員會」。該倡議得到了海灣國家的歡迎，甚至連俄羅斯都給予積極回應。但在與美國共享基督教文化的歐洲，卻反映冷清。歐洲人明確提出，「和平委員會」不應對聯合國安理會形成僭越。

特朗普氣得一連在媒體平台發了數十個帖子，對加拿大和歐洲進行猛烈抨擊。他還威脅加拿大如果和中國走得太近，將會面臨關稅報復。

自二戰以來，美國和加拿大之間，美國和跨大西洋共存的最關鍵盟友歐洲之間的關係，從未像今天這樣糟糕。

很難說特朗普下台後，加拿大和歐洲與美國的關係不會得到修復。畢竟歐美共享共同歷史文化和價值觀，雙方的聯繫特別緊密。尤其歐洲和加拿大，在各方面都高度依賴美國，還沒有本錢和美國決裂。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

加拿大和歐洲對美國的精神依賴也還遠遠沒有解除。

但是，不信任的種子已經種下。特朗普至少還有三年時間。這麼長的時間，足以讓種子生根發芽，讓美歐之間的裂痕更加深化。

美國霸權是靠實力維持的。但在很大程度上，就像卡尼在演講中所說，也是靠信任支持，是靠一個大家心知肚明只是不願說破的「牌子」來維持的。

是歐洲和加拿大相信美國能夠為他們提供安全保護，能夠給他們帶來利益，才心甘情願加入美國領導的聯盟，做美國的「小弟」。進而美國的霸權才得到承認。

但是如今，來自外面的安全威脅沒有防住，俄羅斯仍然虎視眈眈。美國卻反而成為加拿大和歐洲最大的安全威脅，赤裸裸侵害他們最關切的安全利益。這讓卡尼不得不扔掉維繫與美關係的「牌子」，成了說破皇帝沒穿衣服的第一個孩子。

多年來中國一直在努力喚醒歐洲的「戰略自主」意識。每次中美領導人互訪，中國方面都會談到「戰略自主」問題，提醒歐洲建立戰略自主能力。但是，因為歐美的歷史、宗教、文化關係以及他們特別密切的經濟與安全聯繫，加之中歐之間的制度和意識形態差異，歐洲一直心存疑慮。如今，特朗普的助攻，竟意外促成了加拿大與歐洲的覺醒。