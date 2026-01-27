西方聯盟決裂　歐洲領導人紛紛到中國尋找出路

在美國和加拿大、歐洲關係陷入空前低谷，雙方因格陵蘭和加拿大主權歸屬等爆發激烈爭吵並互相威脅報復之際，加拿大和歐洲多國領導人紛紛到中國尋找出路。

據英國《泰晤士報》報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer）本月27日率團訪華，這將是自2018年2月文翠珊（Theresa May）訪華後，英國首相時隔8年訪問中國，各方高度關注。路透社稱，英國政府最高級別的官員將和施紀賢一起訪華，表明政府對此次訪問的重視程度。陪同施紀賢訪華的商業代表團成員還包括滙豐銀行、帝亞吉歐（Diageo）、布朗普頓（Brompton）和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）等公司高管。路透社還稱，施紀賢訪華期間，英國和中國將重啟「黃金時代」的商業對話。

《觀察家報》引述唐寧街10號消息人士的話稱，中國是英國重要貿易夥伴，擁有超過14億人口，是一個值得拓展的巨大市場。「施紀賢認為，前幾任首相不去中國是失職。」

在施紀賢開啟中國行程之前，1月19日，英國政府剛剛批准中國在倫敦市中心修建一座佔地2.23公頃的巨型大使館。這個項目曾歷經多年爭論，多次被英國政府以各種理由擱置，如今在歐美關係陷入低谷，施紀賢前往中國訪問之前得以批准，無法讓人不和當前歐美的複雜關係變化聯繫到一起。

在施紀賢訪問中國前後，加拿大和其它歐洲國家領導人也正紛紛前往北京：

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在本月初訪問了中國與多位中國領導人會談，雙方簽署了八項關鍵合作文件，涵蓋經貿、能源、金融、公共安全、人文交流等核心領域。 尤其引人注目的是《中國－加拿大經貿合作路線圖》的簽署，為未來雙邊合作規劃了清晰路徑。 加拿大工業部長梅蘭妮·喬利直言：「我們現在與中國進入了新的合作時代。 「卡尼在日前召開的達沃斯經濟論壇上發表演講，在抨擊特朗普霸權主義的同時，也提到了與中國打成的戰略伙伴關係，並把強化與中國等國的關係作為加拿大誓走獨立道路的象徵之一。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

芬蘭總理奧爾波（Antti Petteri Orpo）於2026年1月25日至28日對中國進行正式訪問，旨在深化中芬關係和經濟合作。此次訪問是應中國國務院總理李強的邀請進行。期間，奧爾波總理將與中國國家主席習近平、總理李強及全國政協主席趙樂際進行會談，深入交流雙邊關係及共同關心的問題。 在訪問期間，商務部與芬方簽署了《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，並且雙方企業還簽署了多項商業合作協議。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2025年12月曾到訪中國。在這次訪問中，雙方在經貿領域簽署多個重要協議，包括空客新增100架飛機訂單，價值超過120億歐元，且天津總裝線的年產能將擴展至75架。此外，道達爾能源與中國石化簽署了一份液化天然氣長期供應協議，年供應量為300萬噸，價值超過40億美元；法國牛肉和乳製品對華出口配額也將增加20%。在戰略與人文領域，雙方簽署了《雙向投資諒解備忘錄》，目標是在未來五年內實現雙向投資突破400億美元；同時，中法熊貓合作將延續至2037年，2027年將有新大熊貓落戶法國。

在瑞士達沃斯論壇致辭時，馬克龍在不點名猛批美國霸權的同時強調，歐洲需要在一些關鍵經濟領域吸引更多來自中國的直接投資，以促進本國經濟增長。

馬克龍在訪問期間得到中方的超規格接待。他到訪了位於中國西南省份四川的省會成都，並由中國最高領導人親自陪同參觀了有兩千多年曆史的著名中國水利工程都江堰。馬克龍還在四川大學與人山人海的中國學生互動。這場為期三天的訪問不僅刷爆社交網絡，有評論認為更成為中法關係乃至中歐合作的重要風向標。

德國總理默茨（Friedrich Merz）也將於下個月訪問中國。

而僅僅在幾個月前，因為對俄烏戰爭的不同立場態度和稀土、電動車關稅等問題，歐洲國家還和與中國激烈爭執，甚至一度揚言互相制裁。

多年來中國一直在努力喚醒歐洲的戰略自主意識。但是因為歐美的歷史文化關係以及彼此特別密切的經濟與安全聯繫，加之中歐制度和意識形態差異，歐洲一直心存疑慮。如今，隨着歐美關係陷入低谷，加拿大和歐洲覺醒，中國開始收穫多年外交努力的果實。