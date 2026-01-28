英國大概還不知道，在中美間中立不成必遭混合雙打

正在訪問中國的英國首相施紀賢（Keir Starmer）小心翼翼。

一邊是帶領龐大經濟代表團，寄希望中國之行為英國企業帶來「巨大的機遇」，畢竟「中國是全球第二大經濟體，藴含諸多商業機遇，若一味迴避、視而不見，顯然不明智」。

另一邊是迴避政治議題，隨行的團隊中沒有外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）。首相訪華不談的話題，計劃之後外交大臣單獨訪華來解決。似乎施紀賢這次訪華只是為了經濟。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）2026年1月28日抵達北京，開始對中國進行為期4天的正式訪問。（電視截圖）

而眾所周知，在地緣衝突與保護主義越來越嚴峻的今天，沒有政治基礎的經濟合作猶如空中樓閣。

中國外交部發言人談到施紀賢訪華時說，英國工黨政府執政以來，明確表示願同中方發展連貫、持久、戰略性的中英關係，積極推動兩國對話與合作。「中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作出應有努力和貢獻。」

中國的意思非常清晰，首先是英國有意願發展連貫、持久、戰略性的中英關係，其次才是增進政治互信、深化務實合作。

中國國家主席習近平2024年11月18日到巴西出席二十國集團（G20）領導人峰會，他在裏約熱內盧會見英國首相施紀賢（Keir Starmer）（Pool via REUTERS）

施紀賢試圖將中英關係打造為政經分離的雙邊關係是不切合實際的。中國和英國之前達成打造中英黃金時代的共識，但隨後政治氛圍的冷淡凍結了大部分合作，中英企業家委員會成立之後就沒有怎麼啟動過。中國和日本過往一直是政冷經熱的關係模式，現如今政冷之後中國叫停了多少中日合作各方有目共睹。前車之鑑並不遙遠。

施紀賢行前高調宣稱，英方不會在對華、對美政策上做出權衡取捨，不必在美國和中國之間「選邊站隊」。而只談經濟不談政治，不希望高調訪華刺痛美國，這不是權衡取捨又是什麼？

英國之前是旗幟鮮明站在了美國一邊，現在試圖中立談何容易。從站隊美國到不必在中美之間選邊，痛苦的英國，會有激烈反應的應該是美國。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行記者會，宣佈兩國達成貿易協議。（Reuters）

如今英國和美國的關係沒有明顯裂縫。與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）已經和特朗普「撕破臉」不同，施紀賢憑藉智慧在特朗普那裏還沒有明顯失分。但誰也不清楚特朗普會不會對英國發難，施紀賢會不會在美國的壓力之下再次遠離中國。

有實力的中立才叫中立，沒實力強行中立，必然遭到混合雙打。即便中國不對英國出手，美國能放過英國嗎？恐怕未必。希望中立和能夠做到中立是兩回事，需要的不只是勇氣，還有智慧。

強行劫持委內瑞拉總統之後，美國揚揚鞭子動動嘴就能就能解決的事情會越來越多。只要美國願意，拿捏脱歐的英國比拿捏歐盟更容易。而中國對英國希望合作的誠意相信幾分？中國會一如既往對英國的合作橄欖枝熱情以待嗎？英國必須明白，中國不會站在原地等英國。