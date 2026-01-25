特朗普指美軍突襲委內瑞拉時使用新式武器　成功干擾對方防空系統

美軍在1月3日突襲委內瑞拉並捉走總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）夫婦。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）24日接受《紐約郵報》專訪時透露，美軍當時有使用可令對方陷入混亂的新型秘密武器，令委內瑞拉軍隊的裝備失效。



特朗普在《紐約郵報》的專訪中披露，委內瑞拉軍隊試圖發射火箭阻攔美軍，但未有成功，證實行動中使用了新型武器癱瘓委內瑞拉的防禦系統，並指自己稱這武器是「干擾者（Discombobulator）」，他表示武器事關機密，不能夠透露更多詳情。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）1月10日在社交平台X分享一則貼文，內容轉述一名委內瑞拉守衛的證詞，稱美軍在當時行動中使用「神祕武器」，成功干擾軍隊雷達系統，甚至令安保人員出現不適甚至「倒地流血、吐血」。特朗普今次接受專訪時就證實有投入新武器，強調有成效。