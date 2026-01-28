美軍壓境　對伊朗開戰是何時？

當前中東局勢高度緊張，美國在中東的軍事部署正加速推進，「林肯號」航母打擊群已於1月25日前後抵達美國中央司令部轄區，美軍持續向該地區增派戰機與作戰力量，以色列則處於高度戒備狀態。與此同時，伊朗方面多次發出強硬警告，稱已做好「全面戰爭」準備，並將大量導彈與無人機向西部前線轉移。打擊伊朗已經「箭在弦上，不得不發」了嗎？



從目前種種訊息看，特朗普大概率是會打伊朗，但也最多採用空襲的方式，不會派地面部隊。而什麼時候打，則是要看特朗普這筆賬怎麼算。

1月14日，美國總統特朗普在白宮談及伊朗局勢時表示，「我們要先觀望局勢發展」。他同時指出美國政府收到了「來自伊朗非常積極的聲明」。不過他也並未排除美國採取軍事行動的可能性。1月15日，據美媒報道，特朗普「正暫緩決定是否對伊朗發動軍事打擊」。據稱白宮正在內部進行密集討論並與盟友磋商，以「評估打擊時機以及『是否能真正動搖伊朗政權』」。

2026年1月25日，在英國倫敦，人們手持標語和旗幟參加聲援伊朗全國抗議活動的示威活動。（Reuters）

以色列方面據稱也持保留意見，內塔尼亞胡1月14日與特朗普通話，「希望美方暫緩行動，為以色列爭取更多準備時間，以應對伊朗可能的報復行動」。這更多就是要給以色列預留一些準備時間，並且美國航母到中東要一周時間，所以特朗普就放放煙霧彈。

然後1月20日，美軍被曝正在加強在中東地區的空中力量。據悉，十多架F-15E「攻擊鷹」戰鬥機1月18日從英國起飛前往中東地區；另有C-17「環球霸王」III運輸機從英國飛往中東執行任務。美國中央司令部1月20日在社交媒體發文證實了F-15E的部署。此外，根據開源飛行跟蹤數據和美軍近期發布的訊息，目前已有三個F-15E「攻擊鷹」戰鬥機中隊部署在中東地區。還有F-16戰機和A-10「雷電」II攻擊機也將被部署到該地區。再隨後就是美方1月20日援引海上交通網站訊息稱，林肯號航母戰鬥群已經穿過馬六甲海峽，並且關閉了應答器。

面對美國近乎明牌的軍事威脅，伊朗也是處於嚴陣以待的狀態。1月25日，伊朗議會國家安全與外交政策委員會成員薩尼在接受採訪時表示，針對敵方當前的軍事部署，伊朗武裝力量已進入全面戒備狀態。薩尼強調，伊朗正持續監測地區內所有敵對動向，軍隊已「手扣扳機」隨時待命。一旦遭到任何形式的侵犯，伊朗將發起猛烈反擊，其打擊範圍涵蓋從霍爾木茲海峽到美國在地區內的所有利益網，回擊手段將超出敵方的預判。

1月26日，伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人在社交平台發文稱，如果美國發動任何侵略，伊朗的回應「絕不會僅限於美國的軍事基地或裝備」。從這些訊息看，伊朗所謂「不僅限於美軍基地」，恐怕指的就是封鎖霍爾木茲海峽。

另外，1月25日，據歐洲新聞電視台報道，伊朗最高領袖哈梅內伊已進入德黑蘭一處加固地堡。據說該地堡和隧道系統相連，能抵禦空襲。據稱，哈梅內伊的日常事務已由他的三兒子馬蘇德·哈梅內伊接管。

此外，特朗普方面的威脅也開始升級。特朗普在接受美國《政治報》採訪時稱：「現在是時候為伊朗尋找新領導人了。」不過特朗普在這件事情的態度上，仍然是反覆無常，發的貼文經常是自相矛盾，這也是特朗普一貫的套路，通過這種反覆無常，來讓外界猜不透他的想法。

但經過委內瑞拉這事情後，外界顯然不能把特朗普這些威脅都當玩笑話。起碼伊朗自己是需要嚴陣以待的。德黑蘭市中心的廣場在1月25日放了新的宣傳畫，內容是打擊美國航母，用美國國旗形狀來描述血跡染紅大海，配的標語是「種瓜得瓜，種豆得豆」。

軍事部署是接近完成，但「開火時機」取決於政治博弈。美方雖然在不斷製造軍事打擊氛圍，但要知道，軍事部署是手段，不是目的。目的是逼迫伊朗屈服，或為政治談判爭取最大籌碼。重要的是，美國若真要發動全面戰爭，僅靠自身力量遠遠不夠。伊朗畢竟不是委內瑞拉。

此前在2025年6月的「12日戰爭」中，即便動用B-2隱形轟炸機投擲多枚鑽地彈，也未能徹底摧毀伊朗核設施。聯合國核查報告指出，伊朗核計劃「只是被推遲幾個月，未被徹底毀掉」。這意味着，單純空襲其實無法實現政權更迭或徹底肢解伊朗的戰略目標。特朗普政府深知此點，因此其真實意圖並非單幹，而是借北約之名，行美國之實。

所以，真正的「開火時機」又必須要看回西方博弈的結果，關鍵在於歐洲主要國家的態度。而歐洲的態度，又與另一場地緣博弈存在潛在關聯——格陵蘭島問題。並且，歐洲內部對是否介入中東衝突也仍存分歧，歐洲也未完全準備好承擔戰爭成本與風險。因此，當前的緊張局勢，更多是「造勢」而非「開戰」。

還有一個因素也是很重要的，什麼時候「打」伊朗，特朗普最拿分。2026年11月美國將舉行中期選舉，特朗普需要一場「重大勝利」提振共和黨選情。若能在夏季前完成對伊朗的「決定性打擊」，既能展示強人形象，又能轉移國內經濟疲軟的注意力。如果再有格陵蘭島的好結果，那將是對共和黨的強大助力。所以，「打」伊朗並不急於當下。

但，確實，伊朗危矣。面對如此危局，伊朗的出路何在？絕非乞求和平，而是做好打持久戰、消耗戰的準備。美國雖強，但軍力與彈藥並非無限。其對委內瑞拉僅採取「斬首」行動，而非地面入侵，也說明瞭其全球投送能力與戰爭耐力現在已有侷限。

對伊朗而言，只要不被美以快速「斬首」就有機會。伊朗需要爭取黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、伊拉克民間武裝能參與到打擊美以勢力的鬥爭中去，迫使美以兩線甚至多線作戰，分散其軍事資源。當然，更重要的還有引導中東更多反抗力量，地區國家和國際社會都明確表示反對干涉他國內政行為，呼籲局勢降温並通過對話解決分歧。沙特、阿曼和卡塔爾這三個國家明確反對美國襲擊伊朗。

美國對攻打伊朗不是沒有顧慮的——主要是擔心開戰會引發連鎖反應，不僅會讓美國陷入長期的戰爭泥潭，還會打亂美國在中東的整體戰略佈局。美國民眾對戰爭普遍比較反感，尤其是阿富汗戰爭、伊拉克戰爭之後，美國陷入戰爭泥潭多年，消耗了大量的財力和兵力，民眾不想再捲入一場新的戰爭。伊朗需要抓住這點，將局部衝突升級為區域性戰爭，美以陷入無法脱身的泥潭，事情則會有轉機。

剩下的，就是靜觀局勢發展。