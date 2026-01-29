高市早苗解散國會面臨三重風險　豪賭或為中日關係軟着陸

如果大選成功，高市早苗的國內執政基礎當然會得到鞏固，但寄望借此來實現一招得手、滿盤皆活的魔術般效果，可能過於樂觀。



日本首相高市早苗決定下周解散國會，2月舉行大選。上一次日本舉行眾議院選舉，是一年四個月之前的2024年10月，這可以說是間隔很短的大選。直到去年12月下旬，高市首相對舉行大選都表示謹慎態度，如此重大的轉變背後既有國內因素，也有重要的國際背景；而且此次大選的國際因素，可能是近年來日本首相解散國會舉行大選決策中，影響最大的一次。

高市早苗在權衡大選結果不確定性和盡快鞏固國內執政基礎之間選擇前者，因為她認為，這個政治賭注是解開內政和外交困局的唯一辦法。

首先，大選具有明顯的不確定性，但如果成功，高市不僅將獲得在自民黨內的支持度，並且能加快推進保守色彩濃厚的政策。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

大選至少有三大不確定性。第一，這是自民黨時隔20多年來，首次沒有與公明黨合作。這意味著，過去長期以來的「自公選舉合作模式」終結，甚至出現同一個選區自民黨和公明黨候選人競爭的局面；第二是自民黨的金錢醜聞問題並沒有解決，只是在高市的高支持率下被暫時掩蓋，如何處理這些問題，可能會引發選民反彈；第三是這麼短時間解散眾議院舉行大選，會受到在野黨質疑。高市將以「積極財政」的龐大預算需要問信於民為理由，但在野黨會以這是為了自民黨和首相的私利追究。

儘管存在上述巨大不確定性，但一旦選舉成功，回報同樣具有強大吸引力。沒有公明黨的合作而贏得選舉，將顯著增強高市在黨內的地位。目前，自民黨與執政聯盟中的日本維新會，在眾議院的議席僅是勉強過半，在參議院則尚未取得過半席位。自民黨與維新會去年達成的聯合執政協議中，涉及外國人政策等多項保守議題，大多明確寫入截至2026年的期限。若此次選舉獲勝，將進一步鞏固這一新興保守執政聯盟的政治基礎。在安全政策層面，日本預計將在2026年前後對「武器出口三原則」「安保三文件」進行修改；若選舉順利，這些保守政策議程在推進過程中所面臨的政治阻力將大幅降低，甚至可能為未來推動修憲奠定基礎。

以實現高市早苗長期執政為目標，高市外交將此作為對外政策的基礎，試圖在此框架下重塑中日關係與日美關係，並構建由志同道合的「中等民主國家」組成的准同盟網路，以應對正在發生的國際秩序深刻變動。此次高市決定解散眾議院舉行大選，一個重要的外部因素，很可能正是中日關係。去年11月7日，高市在國會發表的涉臺言論，在涉臺問題上前所未有地展現出從戰略模糊轉向戰略清晰的立場，引發中國方面的強烈反彈，中日關係由此陷入明顯困境。隨後中方採取的一系列強力反制措施，尤其是1月6日中國決定強化軍民兩用物資對日本的出口管制，更是展示中國以「戰略清晰」回應日本「戰略清晰」的堅定態度。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，一同登上「喬治華盛頓號」航空母艦上。（路透社)

今年11月，亞太經合組織（APEC）領導人非正式峰會在深圳舉行，日本首相按慣例將出席。高市希望借此機會改善中日關係，但又不願公開撤回言論。她很可能寄望通過大選鞏固國內執政地位，展現出會長期執政的前景，讓中國認為她是一個不得不長期打交道的日本領導人，將11月7日的發言事件逐漸淡化，在深圳APEC峰會前，實現中日關係軟著陸。然而，此次涉及的是中國核心利益中的核心問題，這樣的想法可能過於樂觀。

與此同時，特朗普（Donald Trump，又譯川普）2.0對日本外交來說同樣也是挑戰。美國總統特朗普在中日問題上沒有公開支持日本，而中美元首今年有多次會晤的可能性，「中美越頂外交」始終是高市內閣擔心的事項。高市希望在訪美之前鞏固執政基礎，向特朗普展現一個將會長期執政的強人政治家「安倍晉三2.0」形象，有助於美日同盟的鞏固。

在日本看來，現在其他中等國家同樣面臨來自美國和中國的挑戰，因此構建中等大國之間，尤其是美國盟國之間的橫向同盟網路，是一個有效的選項。歐洲方面，隨著美俄關係緩和，烏克蘭危機解決的曙光漸現，特朗普對歐洲的蔑視則引發地區盟友的不安。在日本看來，韓國同樣面對美國壓力，加上朝鮮半島問題的南北緊張沒有進展，俄羅斯和朝鮮關係緊密也讓日韓有共同危機感。因此，高市將會把精力投入到與歐洲和韓國等中等國家聯合的外交上。

日韓首腦會談：日本首相高市早苗2026年1月13日下午在奈良市與韓國總統李在明舉行會談。（Reuters）

1月13日，韓國總統李在明訪問日本，未來幾個月七國峰會以及北約峰會將相繼召開。高市認為，大選勝利及長期執政領導人的形象，將順利推進她的「中等民主國家外交」，並提供重要政治基礎。然而，韓日關係雖然改善，但根基是否牢固值得懷疑；所謂中等民主國家，在美國入侵委內瑞拉等違反國際法的重大國際事務面前，往往態度含糊，所宣稱的共同價值觀顯得相當脆弱。

如果大選成功，高市的國內執政基礎當然會得到鞏固，但寄望借此來實現一招得手、滿盤皆活的魔術般效果，可能過於樂觀。

到目前為止，日本是發達國家中民粹主義不明顯、社會經濟秩序較穩定的發達國家。然而，去年的參議院大選，民粹主義政黨明顯抬頭，排外傾向上升，主流政治進一步右轉和保守化，加上以舉債為基礎的積極財政政策，都讓日本是否能夠保持抵禦民粹主義政治化的能力增添疑問。

高市早苗的高支持率，本質上反映的是選民對她執政的期待值，而非對政績的評價。即便此次選舉獲勝，高市執政的可持續性，最終仍須接受市場和國民的檢驗。與此同時，在對外關係上，寄希望於選舉勝利，能讓中日關係難題迎刃而解、美日關係回到「特朗普—安倍黃金時代」，或讓日本在中等國家聯合中扮演領導角色，恐怕都不是那麼容易實現的事情。

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）非常駐資深研究員張雲

