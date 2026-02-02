巴拿馬運河到達爾文港　美國背後「奪港」　中國需有動作

日前，短短兩日之內中資港口雙線告急，看似是兩個國家的獨立行為，實則是美國對華發動新一輪「奪港」攻勢的具體體現。1月28日，澳洲總理阿爾巴尼斯訪問東帝汶時，公開宣稱澳政府致力於將中國嵐橋集團運營的達爾文港「收回澳洲手中」。僅一天後，巴拿馬最高法院宣佈，中國香港長江和記實業運營巴拿馬運河兩端港口的合同「違反憲法」。



巴拿馬最高法院判定長和「違憲」，考慮到美總統特朗普對巴拿馬運河港口的「求之若渴」，相信巴拿馬在轉移長和的港口經營權後，最終很可能將其「獻」給美國，免成第二個委內瑞拉。且，巴拿馬方面作出裁決前，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾專程訪問巴拿馬，警告其政府遠離中國，明確表達美國對中資運營巴拿馬運河港口的不滿。明眼人都看得出，巴拿馬的裁決完全是迫於美國壓力作出的。

2025年5月6日，巴拿馬首都巴拿馬城，民眾抗議總統穆利諾（Jose Raul Mulino）與美國簽署安全合作備忘錄、允許美國軍艦和支援艦自由通行巴拿馬運河，並同意美軍在巴拿馬運河的三個前軍事基地部署軍隊。（Reuters）

當然，也不得不說巴拿馬屬實有點不講武德。根據約定，長和實業於1997年獲批，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），有效期為25年，到了2021年依照「自動續約條款」，經營權延長25年直到2047年。也就是說，長和實業的港口經營權早在20多年前就已經獲得。如果存在所謂的違法情況，這20來年都是違法經營嗎？巴拿馬政府的指控明顯是欲加之罪。

其次，長和應該徹底清醒了，這是「在商言商」嗎？自己將是竹籃打水一場空。而更重要的是，事情發展到現在，巴拿馬政府半路截胡，直接否定長和實業的港口經營權，等同於將中國排除在港口交易之外，不但損害了中企的合法權益，對中國的國家安全也是一大威脅。

巴拿馬運河不僅是國際主要航道，也是中國開展美洲貿易的重要通道，每年有4500萬噸中國貨物需要通航巴拿馬運河。如果巴拿馬運河被美方控制，中國的外貿、物流運輸將受到嚴重威脅，被徵收港口費或通行費事小，美方隨時能把中國船隻拒之門外。

自1997年以來，巴爾博亞港 （Balboa）和克里斯托瓦爾港（Cristóbal）一直由和記港口信託的一家子公司營運，而和記港口信託本身是香港億萬富翁李嘉誠的長江和記實業的子公司。(Reuters)

長和賣碼頭所引起的一波三折從去年3月一直發酵到現在，所以每每有消息都被廣泛關注。另一則很重要的信息被忽略了——1月28號，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）公開表示，政府正致力於將達爾文港口（Port Darwin）「收歸國有」，稱這符合澳洲的國家利益。符不符合澳洲的國家利益不知道，但阿爾巴尼斯這麼做，嚴重損害了中企的合法權益。

十年前，達爾文港還是澳洲的一個負資產，基建落後、長期虧損，為了緩解壓力，當地政府公開招標，最終中國嵐橋集團從全球60多家機構中脫穎而出，用5.06億澳元的價格，獲得了達爾文港99年的租賃權。隨後嵐橋集團投入10億澳元的資金擴建港口、升級裝卸系統，一步步盤活了這個港口，到了2025年，達爾文港的貨物吞吐量高達3000萬噸，相比2015年提升了6倍左右，首度盈利960萬澳元。

2025年4月5日，位於澳洲北領地（Northern Territory）的達爾文港口。（達爾文港口Facebook）

眼看達爾文港扭虧為盈，成為了一個香餑餑，澳洲就想卸磨殺驢，意圖撕毀還有88年才到期的合法租約。這一轉變背後，是澳洲對美國的戰略妥協與戰略依附。隨着美英澳「奧庫斯」合作持續推進，從2027年起，美英核潛艇預計將在澳洲部署，達爾文港附近的軍事設施戰略價值陡增。中資港口的成功，反而成了澳美戰略焦慮的來源。

畢竟達爾文港身處南海和印太航線的關鍵節點，具有巨大的戰略價值，阿爾巴尼斯政府很可能引入美國資本，澳方鼓吹所謂的「國家安全」擔憂完全是出於政治考慮，在「獻」出達爾文港的同時，為自己加一道「護身符」。 值得注意的是，2025年曾有報道披露，與美國國防部關係密切的美國私募股權公司Cerberus Capital Management曾表示要收購該港租約。

經濟全球化時代，港口是全球供應鏈的「核心節點」，控制港口就相當於控制了全球物流的「咽喉」。重返白宮以來，特朗普就頻頻炒作「中國港口威脅論」，對全球關鍵港口的爭奪與控制全面升級，推動全球港口「去中國化」。 去年10月，美國以「301調查」為由，對中國相關的船隻徵收港口費就是眼前的例子。

2025年1月31日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在暴力示威中焚毀帶有特朗普和魯比奧肖像的星條旗。（Reuters）

特朗普「奪港」進一步的現實算計就是從中資企業手中拿走具備強勁盈利能力的「搖錢樹」。無論是巴拿馬的兩個港口還是達爾文港，中資企業前期均投入巨額資金，經過長期運營將虧損資產盤活為盈利優質資產，港口的經濟價值大幅提升。

在此背景下，推動相關國家撕毀合約、逼退中資，再由美資或盟友資本接盤，就可以實現「卸磨殺驢」式的商業掠奪。這種掠奪不僅能讓美西方資本坐享其成，還能打擊中國海外投資，可謂是「一箭雙鵰」。

2025年11月10日，荷蘭Nijmegen，圖為安世半導體位於荷蘭的總部。（Getty）

特朗普其實一直在做容忍度測試。去年9月，荷蘭政府凍結安世半導體的股權，轉移給第三方託管。去年12月，美國海岸警衛隊扣押中企運營的「世紀號」油輪，運往中國的180萬桶原油被掠奪。今年1月9號，懸掛香港註冊旗的「奧莉娜」號油輪又被美國扣押。緊接着是巴拿馬和澳洲的火中取栗，如果中國處理不好，很可能是一個開始，未來部分國家會有樣學樣，對中國的全球產業強取豪奪。

當然，中方的反制已經拿上枱面。在巴拿馬政府話音剛落，中國外交部強調必要時將採取措施，堅決維護中企權益。1月30日，長和實業起訴巴拿馬政府，申請國際仲裁和賠償。1月30日晚上，中企中遠海運向巴拿馬運河管理局正式發函，取消12艘貨輪的到港計劃，此舉將使得巴拿馬每天損失約80萬美元的通行費。對洲方面，1月30日，中企暫停200億澳元的鐵礦勘探投資，中國海關總署更新進口目錄，其中葡萄酒檢測標準提高3倍，大麥新增17項檢測指標。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

從這兩場港口風波可以看出，特朗普正在加緊推進其「奪港」戰略，中國必須要有系統應對策略。隨着英國首相訪華，在近一年時間內，「五眼聯盟」有4個來中國「拜碼頭」，美方宣傳的「去中國化」其實是失敗的。越來越多的國家意識到，中國崛起勢不可擋，中國經濟展現獨有的活力和韌性，是世界各國經濟發展的重要機遇。

再看歐洲方向，近期愛爾蘭、法國、德國、芬蘭等國紛紛派人訪華，表明面對美國的霸凌和自身的發展困境，歐洲國家正集體向東看，希望從中國找到破局之道。在這個大勢下，還有澳洲、巴拿馬的搖擺也都是正常的，但如何穩住大勢的同時，也確實需要一些「手段」讓搖擺的國家認清做美國的打手損害中國利益是很不適宜的愚蠢之舉。