英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於1月28日至31日對中國進行正式訪問，此訪是英國首相時隔八年再次訪華，引發國際社會高度關注。1月28至29日，中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文接受英國廣播公司（BBC）、《泰晤士報》專訪，並在美國《外交學人》（The Diplomat）發表評論文章，就中英關係、國際秩序走向等議題展開深度解讀。



BBC直播解讀：英國不應該成為某個霸權國家的附庸

主持人：我們連線身在北京的王文。王文是中國人民大學重陽金融研究院的院長、教授。非常感謝您今天接受我們的採訪，請你談談英國首相此次訪華的意義，他是近期又一位訪華並會見習近平主席的西方國家領導人，您對英國首相的這次訪問有何評價？

王文：我認為這是一個非常重大的議題，因為中國人民十分歡迎英國重拾務實外交。眾所周知，在過去的八年裏，英國歷任首相過度追隨美國的外交政策，沒有來訪問中國，甚至導致中英關係惡化，使雙邊關係從曾經的「黃金時代」淪入「冰河時代」；這種局面是非常令人遺憾的。

2026年1月29日，國家主席習近平（右）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）握手，隨後舉行雙邊會晤。（Reuters）

事實上，我認為此前英國低估了中國的戰略誠意，即想要改善與英國關係的誠意。而且大家都很清楚，英國在中國的形象遠好於美國。正因如此，對於英國首相時隔八年後的再次訪華，我們表示讚賞。我們認為這對於雙邊關係，乃至對於當前的全球局勢，都具有極其重大的戰略意義。

主持人：好的，你剛才提到了美國。這種「組團訪華」的現象，和近期西方領導人接連訪問北京，多大程度上是因為特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府上台後一直推行「美國優先」政策所導致的？以及是特朗普與其長期盟友之間產生的哪些摩擦的結果？

王文：我認為對於英國施紀賢政府來說，他強調「不選邊站隊」，並拒絕在中國和美國之間製造一場新的冷戰，這其實是英國外交傳統中「國家利益優先」原則的回歸。我認為這種理性政策的轉變，展示了英國的外交自主性，我們對此高度讚賞。

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）與英國女演員露莎蒙碧姬（Rosamund Pike，又名裴淳華，中）在上海會見上海創新創意設計創新研究院的戲劇系學生。（Reuters）

事實上，在過去的兩個月裏，美國的傳統盟友，例如法國、加拿大、韓國、愛爾蘭、芬蘭，以及現在的英國，這些國家的領導人接連訪華。這些訪華的西方領導人表達了極其相似的觀點，即對華「脫鈎」是個錯誤，我們必須跟中國交朋友，與中國建立起全新的紐帶。我認為這意味着某些西方戰略家所謂的「封鎖中國」或「與中國脫鈎」的戰略，已經失敗了。

主持人：不過，施紀賢首相在國內也面臨壓力，被要求向中方提出人權問題，特別是關於香港的黎智英，他在那裏被捕且是一名英國公民。你認為這會被討論嗎？以及你認為中國會如何嘗試處理這個問題？

王文：我認為中英之間確實存在不少分歧，例如你提到的香港問題，甚至還有俄烏衝突。然而，這些問題不應成為外部障礙，去阻礙中英雙邊關係的改善和提升。中國和英國都是聯合國安理會常任理事國，也是具有全球影響力的主要國家。

現如今，我們都知道世界正處於危險時刻，單邊主義橫行，中英兩國完全有能力防止世界走向最糟糕的境地。大家都明白，英國不應淪為某個霸權國家的附庸，任何國家都不必成為別國的附屬。相反，我們認為英國是一個偉大的國家；只有通過保持外交獨立並展示自主性，才能「讓英國再次偉大」。

在《泰晤士報》發聲：西方「遏制中國」戰略敘事已終結

1月28日，王文在接受《泰晤士報》採訪時指出，施紀賢訪華期間發表「沒有必要在中美之間選邊站」的言論，暴露出西方「封鎖遏制中國」的集體戰略已出現裂痕甚至徹底失敗。這番務實表態，也宣告了西方「遏制中國」戰略敘事的終結。

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）與商業及貿易大臣靳秉德（Peter Kyle，左）訪問中國期間在上海外灘散步。（Reuters）

在《外交學人》發文：西方對華「脫鈎」的終結

1月29日，王文在美國《外交學人》發表英文評論文章，系統闡述了英國首相施紀賢訪華所標誌着的西方對華政策的結構性轉向，同時指出對華「脫鈎」戰略的不可行性以及其正走向終結的現實趨勢。 文章中文譯文如下：

英國首相施紀賢本周訪華，不僅帶來了隨行的50餘家英國領軍企業與中方開展新一輪務實合作，更標誌着西方對華「脫鈎」企圖的終結。2026年1月，注定將作為全球地緣政治的轉捩點載入史冊。

這是時隔八年英國首相首次訪問中國。就在兩周前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）也完成了九年來的首次中國之行。2018年加拿大應美國要求，在機場扣押華為高管孟晚舟，導致中加關係驟然冰封。數月後，時任英國首相文翠珊（Theresa May）任期結束，中英關係也從「黃金時代」墜入「冰河時代」。

加拿大總理卡尼訪華，2026年1月16日到訪北京日壇公園（Reuters）

此後八年間，加拿大和英國這兩個美國最忠誠的盟友，在貿易、科技、人權等諸多議題上緊密追隨華盛頓的對華競爭戰略。這一行動不僅限於美英加三方，更延伸至歐盟、澳大利亞、日韓等力量。西方試圖構築對華封鎖體系，甚至開啟一場「新冷戰」——直到2026年1月，西方媒體持續數年的「新冷戰」敘事才被徹底打破。英國首相施紀賢的中國之行，正突顯了這一轉變的重大意義。

施紀賢的中國之行，不僅是商業利益驅動的雙邊務實合作，更意味着西方對華政策的結構性轉向——一種遏制戰略敘事的終結。當然，經濟利益剛需早已使遏制戰略淪為自我設限。施紀賢自2024年當選後就將改善對華關係作為優先事項，核心目標正是藉助中國市場兌現「改善民生」的競選承諾。這一選擇背後，是1037億美元雙邊貨物貿易與近680億美元雙向投資構築的利益共同體。作為英國第四大貿易夥伴，中國為困境中的英國經濟提供了關鍵引擎。

西方商界的最新共識是：對華「脫鈎」已無可能，重點轉向如何更好促進貿易。這一共識構成了西方封鎖體系瓦解的底層邏輯。地緣格局重塑正逐漸削弱西方陣營過去針對中國的聯合陣線。施紀賢在訪華前夕對媒體宣稱「英國不會簡單在大國間選邊站」，正是西方對華政策裂痕擴大的明證。

2025年12月5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在四川省成都市訪問四川大學。（Reuters）

顯然，施紀賢訪華突顯了英國外交政策的重大轉向。英國正根據地緣變化重新評估全球夥伴關係，而這種轉向並非英國獨有。施紀賢的舉動展現了中等強國通過多元化夥伴關係維護利益的新趨勢。2025年12月以來，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、韓國總統李在明、加拿大總理卡尼、愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）、芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）等美國盟友領導人相繼訪華，勾勒出對美主導聯盟體系的集體疏離。

在特朗普政府頻繁威脅對盟友加徵關稅的背景下，英國重啟對華合作本質上是對沖美國不確定性的戰略選擇。這種基於本國利益的自主決策從根本上否定了遏制的邏輯，標誌着「新冷戰」戰略想像的終結。

全球治理的現實需求，則是遏制戰略喪失合法性的關鍵因素。中英兩國在人工智能、氣候變化、公共衛生等全球議題上立場相近，這些領域的合作正是終結遏制戰略的關鍵。

施紀賢重複了所有美國盟友訪華時都會講述的敘事：中國將為其企業帶來「重大機遇」，而這種機遇恰恰存在於協同解決全球性問題的過程中。中國在稀土、生物技術、供應鏈等領域持續鞏固全球核心地位。許多國際觀察家承認，西方需要中國遠勝於中國需要西方——這一判斷揭示了遏制戰略的致命缺陷。面對全球性挑戰，任何排他性的隔絕政策都註定失敗。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）主動提合影發「朋友圈」，他手上拿著「馬上騰飛」。（雲南網）

從這個角度看，施紀賢訪華不僅標誌着中英雙邊關係重啟，更意味着全球治理回歸「合作共贏」的理念。英國對華政策從「黃金時代」到「冰河時代」，再到如今「堅定而成熟」的務實回歸，正是西方遏制戰略興衰的縮影。

施紀賢訪華在西方輿論場引發的熱議，本質上是一場關於全球秩序未來的思想交鋒。愈來愈多西方觀察家開始像施紀賢那樣認識到，與中國建立「嚴肅而務實」的關係已屬必然。當商業利益、地緣自主性與全球治理三重邏輯都指向合作而非對抗時，西方的對華遏制戰略便迅速崩塌。這就是為什麼2026年1月，中國領導人會在北京密集接待接踵而至的美國盟友。

在經濟全球化不可逆轉、全球性挑戰日益嚴峻的今天，一個清晰的信號正在浮現：西方世界正在走出陣營對抗的迷思。一個以務實合作與多元共存為核心的新時代已經到來。

