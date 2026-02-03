紹伊古突然訪華，俄羅斯要對特朗普出手了？

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergey Shoigu）2月1日訪華同中共中央外事辦公室主任兼中國外長王毅會晤。此次訪問行程只有一天，紹伊古在同王毅會見之後就離開了北京，並沒有訊息顯示中國國家主席習近平接見了他。

中國官方通稿的說法是紹伊古受普京（Vladimir Putin）委派赴華戰略溝通。在中俄兩國的戰略安全磋商機制下，中共中央外辦主任和俄羅斯聯邦安全會議秘書原則上每年舉行會晤磋商。2025年12月2日，王毅在莫斯科同紹伊古共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商。距離上次王毅到訪莫斯科只有一兩個月，紹伊古此次赴華，顯然具有臨時性。

紹伊古匆匆訪華究竟所為何事？除了繼續保持緊密溝通合作，概說雙方就共同關心的各種國際和地區問題深入進行了戰略溝通。紹伊古的發言提到了一個非常具體的事件。

圖為2026年2月1日，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）到訪北京，與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。（中國外交部圖片）

他說年初以來全球風雲變幻，安全熱點問題頻發。俄方始終恪守一個中國原則，密切關注敵對勢力破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速「再軍事化」圖謀。

這些說法的指向性特別清晰，特朗普（Donald Trump）指示軍隊劫持委內瑞拉總統，試圖吞併格陵蘭，並對伊朗磨刀霍霍，都算上風雲突變。中國和日本因為日本首相高市早苗的涉台言論關係緊張也是眾所周知的事實。

中俄需要就美國的最新動向進行溝通，這可以理解。但為什麼他提到密切關注敵對勢力破壞台海穩定，並表態反對日本再軍事化，俄羅斯在台海問題上如此向中國靠攏，積極表明助力中國的態度，到底是什麼意思？俄羅斯不可能是來提供免費幫助的，俄羅斯需要中國做什麼？到底發生了什麼需要普京臨時派人赴北京進行戰略溝通？

美俄談判近來進展神速，圖為2026年1月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克裏姆林宮會晤美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）時互相握手。（Reuters）

儘管美國和伊朗已經展開談判，但打起來的風險依然很高。敘利亞巴沙爾政權傾覆後，伊朗是俄羅斯在中東的最後戰略支點。如果美國動手，俄羅斯是否要採取措施支持伊朗？1月30日伊朗最高領袖顧問阿里·拉里賈尼（Ali Larijani）在莫斯科同普京舉行會晤，此後紹伊古就臨時訪華，他是否為協調中國的立場而來？俄羅斯是否已經在伊朗問題上做出最新決定？是為可能發生的伊朗戰事而赴華進行戰略溝通嗎？

美國和印度2月2日宣佈達成了貿易協議，根據特朗普的說法，印度停止購買俄羅斯石油。印度在之前就向俄羅斯通報了相關決定。

2022年俄烏衝突爆發時，印度曾以每桶35美元的折扣價瘋狂掃貨俄油。根據公開資料，自俄烏衝突爆發以來，印度累計進口了價值約‌1680億美元‌的俄羅斯原油。在2025-2026財年，俄羅斯原油在印度石油進口中的份額曾高達約40%。

為了穩住印度，兩個月前普京剛訪問印度，圖為2025年12月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在印度新德里（New Delhi）與印度總理莫迪（Narendra Modi）握手。（Reuters）

現在新德里「同意」停止購買俄羅斯石油，轉而擁抱美國的能源體系。這是對俄羅斯的重大背叛，當美國的制裁大棒落下時，印度妥協了舉了白旗。和印度一樣面臨美國製裁的還有中國，如果中國為了避免制裁停購俄羅斯石油，對俄羅斯的後果不敢設想。紹伊古訪問中國不斷做出在台海問題力挺中國的承諾，是否為了穩住中國才如此強調俄羅斯的支持作用？

最新一輪三方會談（美、俄、烏）將於2026年2月4日至5日在阿聯酋阿布扎比舉行‌，核心爭議包括烏克蘭領土主權和停火條件。在特朗普政府的施壓和主導下，俄羅斯是否將同烏克蘭談妥停火協議？紹伊古訪華是否為通報最新的談判進展？俄烏問題解決後美國不可避免將矛頭轉向中國，紹伊古此次訪華是否為向中國解釋俄羅斯同美烏的談判進程？

進入2026年由於美歐在格陵蘭島問題上分歧重重，西方世界的分裂加速。加拿大總理、英國首相、德國總理等西方政要已經或者將要陸續訪華，美國盟友尤其是歐洲大國對華態度的轉變，對俄羅斯有何影響？俄羅斯是否擔心中國和歐洲進一步靠攏影響中俄關系？

美俄關係： 圖為2025年8月15日，特朗普與普京與阿拉斯加舉行會談後，兩人一同會見傳媒。（Reuters）

從美軍劫持委內瑞拉總統，到美國威脅打伊朗，再到和美印簽署協議，特朗普政府和俄羅斯談判的同時，並沒有放棄威嚇俄羅斯，一忍再忍的普京會對特朗普發起反擊嗎？

俄羅斯在同美國談判，歐洲也在轉變對華態度，一切都在發生變化。中俄既有共同利益，也有各自的考量。俄羅斯需要考慮俄烏戰局，考慮俄歐地緣變化，考慮和美國在中東等勢力範圍的較量，更重要的是要顧及經濟承受能力。

為什麼俄羅斯公開提到台海並提到日本再軍事化，是因為俄羅斯需要中國購買其石油天然氣，需要中國在戰略上牽制美國，甚至需要中國協助其介入伊朗局勢。需求如此之多的俄羅斯能夠和中國交換的支持是什麼？

除了統一台灣是中國公開的訴求，其他方面，中國既沒有在中東擴張勢力範圍的需要，也沒有將取代美國作為目標。台海可能是俄羅斯能夠公開拿出來遊說中國繼續提供支持的由頭了。