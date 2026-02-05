愛潑斯坦文件撕毀了西方民主與自由政治的所有假面

美國司法部1月30日公布了最後一批愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包括300萬頁文檔、近20萬份圖片及影片資料。很多在美西方政商金字塔頂層具有重要影響的頭面人物都深涉其中。文件曝光的內容顯示，這些政商高層，私生活看起來似乎混亂、荒誕、淫邪到令人髮指的地步。

曝光文件顯示，美國前總統克林頓（Bill Clinton）是愛潑斯坦私人飛機上的常客。克林頓通過工作人員在2001年至2004年間與愛潑斯坦及其前女友兼同夥馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）頻繁通信，內容包含大量淫穢詞句和露骨描述。克林頓在此期間至少16次搭乘愛潑斯坦的私人飛機，飛往美國國內及全球各地。部分航班是與當事人愛潑斯坦及馬克斯韋爾同行。

克林頓否認有任何不當行為，其發言人早前稱，克林頓在2006年愛潑斯坦被起訴前已與其斷絕聯繫，且從未去過愛潑斯坦的私人島嶼。克林頓夫婦二人此前亦拒絕就愛潑斯坦調查出席國會聽證。

眾議院原計畫本周進行全體投票，以便在克林頓夫婦繼續忽視愛潑斯坦案傳票的情況下，追究他們藐視國會的刑事責任。克林頓伉儷2日便同意就愛潑斯坦案出席眾議院聽證會。

在自殺富翁愛潑斯坦的家中，執法人員發現了一幅「女裝克林頓」。

曝光文件還顯示，微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）也是愛潑斯坦的座上客。愛潑斯坦在郵件中聲稱，比爾·蓋茨在與「俄羅斯女孩」發生性關係後，試圖向妻子梅琳達隱瞞性傳播疾病。

和克林頓一樣，比爾蓋茨也否認郵件內容，通過其發言人表示這些說法「絕對荒謬，完全是捏造的」。但是其前妻，梅琳達2月3日在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時的回應，似乎印證了愛潑斯坦在郵件中的指控。她說：「不管還存在什麼問題，都應該由那些人，甚至包括我的前夫，來回答，而不是我。我很高興能遠離那裏的一切污穢。」

文件顯示，Google聯合創始人、全球頂級富豪布林（Sergey Brin）曾造訪愛潑斯坦位於聖托馬斯島附近的私人島嶼，曾計劃在愛潑斯坦位於紐約上東區的住所與其共進晚餐，並曾與愛潑斯坦的長期伴侶、已被定罪的馬克斯韋爾通信。

美國總統特朗普已否認自己在與愛潑斯坦的關係中有任何不當行為。白宮在回應置評請求時援引了司法部此前發表的一份公開聲明，該聲明稱，周五公布的文件「可能包含偽造或虛假提交的圖像、文件或視頻」。沒有證據顯示那些事涉特朗普的照片、視頻或郵件是偽造。

文件披露，現任商務部長盧特尼克曾在2012年計劃前往愛潑斯坦的私人島嶼，更於2015年邀請過愛潑斯坦參加一場希拉里競選募款活動，儘管他此前聲稱自己在2005年前後再沒與愛潑斯坦往來。(愛潑斯坦於2008年已是被定罪的性罪犯)

2011年比爾蓋茨在愛潑斯坦曼哈頓豪宅。（Twitter@PaigeSully88）

甚至連英國安德魯王子也是愛潑斯坦的座上賓，深度捲入了蘿莉島上的各種活動。英國駐美國大使文德森的名字也出現在最新檔案文件中。2025年9月因與愛潑斯坦的關係而被解職，如今他名字再次出現。相關內容顯示，愛潑斯坦在2003年和2004年分3次向文德森支付了7.5萬美元。2月2日表示，英國首相施紀賢已下令就此展開緊急調查。

權貴一家，政商勾結，在各種合法手段掩護下，政治與商業人物互相勾連，進行利益輸送在美國不是新聞。在自由主義和資本主義的大本營美國，發生這些事情並不奇怪。但是一眾美西方政商金字塔頂端的政商人物，和一位臭名昭著的性犯罪有如此廣泛深入的關係，幾乎被這位性犯罪精心打造的性賄賂網絡一網打盡，實在是令人震驚。

如果不是愛潑斯坦文件曝光，誰能想到那些每天在電視新聞上、在政治與商業高層論壇上道貌岸然、指點江山的人，在人性的另一面竟然如此齷齪。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

這不是個別人的道德淪喪與違法犯罪，而是整個美西方權力階層系統性的潰敗。這種事發生在今天的美國，發生在自由主義和資本主義的大本營，有其內在的必然性。

不難想象，如果這種事發生在中國，西方媒體及政治人物會表現得多麼「震驚」，多麼義正詞嚴。它必然會成為外界對中國政治腐敗與法治失守的最有力指控。同時也不難想象，如果這種事發生在中國，涉入之人會面臨什麼下場。他們不僅會身敗名裂，還會面臨極嚴厲的刑罰。

但是，當這種刺破基本人性與道德、法律底線的醜聞發生在美國，從2019年事發至今，除了當事人愛潑斯坦在監獄裏不明不白死亡，其他所有人竟毫髮無損。不管是政府還是司法系統都好像和自己沒有任何關係一樣。輿論確實是曝光了，但是曝光的結果除了讓吃瓜民眾極度亢奮，沒有任何實質意義。如果說這就是輿論監督和民主自由政治，這樣的政治算什麼東西？