未成年少女日記曝光：疑為愛潑斯坦誕女　指控成「人體孵化器」

《紐約郵報》報道，最新曝光的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關文件顯示，一名指控者在日記中詳細描述她在約2002年、年僅16或17歲時的經歷，講述自己為愛潑斯坦生下一名女嬰，嬰兒在出生後不久就被帶走，她形容自己被迫成為「人體孵化器」（human incubator）。



她在日記中寫道：「我只抱了她10到15分鐘，餵了她一次，他們就把她帶走了。她是我的！我要她回來！」日記附有懷孕掃描圖像，並暗示愛潑斯坦的前女友兼同謀馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）當時在場。

該女子形容自己像「人類孵化器」，並描述愛潑斯坦想創造「優良基因庫」和「完美後代」。她寫道：「優良基因庫？為什麼是我？為什麼是我的髮色和瞳色？這聽起來很像納粹的論調。」

《紐約時報》2019年曾報道，愛潑斯坦向科學家透露計劃用自己的精子讓新墨西哥州數十名女性懷孕，散播「優質」DNA以「改善人類」，2000年代初其多次提到在沙漠建造「嬰兒製造工廠」。新公開的少女日記也曾簡短提及搬到新墨西哥州。

最新文件中亦包含其他可能提及愛潑斯坦有子女的記錄，例如英國前王子安德魯（Prince Andrew）的前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）曾在2011年發送電子郵件祝賀其得子。然而，愛潑斯坦並未提到過有孩子，其遺囑中亦隻字未提。