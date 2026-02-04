上流社會的下流生活｜愛潑斯坦案

超300萬頁涉案文件，含2000餘段視頻、18萬張圖片被公開，橫跨十餘年的未成年人性交易與權貴勾結大案——愛潑斯坦案，近日再次引爆輿論。

捲入其中的名人不計其數。美國前總統克林頓（Bill Clinton）26次搭乘「洛麗塔快線」 前往蘿莉島，美國總統特朗普（Donald Trump）被提及超5300次，前英國王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在現場跪在地上摸女性肚子的照片被公開，商界大佬比爾蓋茨（Bill Gates）感染性病，馬斯克（Elon Musk）郵件直接詢問「哪晚最瘋狂」，令人想不到還有連身患漸凍症坐着輪椅的大科學家霍金（Stephen Hawking）都曾經現身蘿莉島。

人們不止震驚於這些人涉嫌強姦、玩弄未成年女性，還有駭人聽聞的吃兒童人肉和內臟片段，簡直令人頭皮發麻、寒毛倒豎。

2025年12月19日，美國司法部發布有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，圖為愛潑斯坦位於曼哈頓的家中，懸掛一幅前總統克林頓（Bill Clinton）身穿裙子的畫像。（Reuters）

這是特權階層道德的全面潰敗，這些上流社會的精英們原來過的是如此臭氣熏天的下流生活，突破人倫和人性底線，顛覆人們對人類文明進步的認知。

這樁始於2005年佛羅里達州少女舉報，以2019年愛波斯坦（Jeffrey Epstein）被捕後離奇死亡暫告一段落的案件，為什麼被再次熱炒？恐怕不只是體面人的不體面被大眾所知這麼簡單。

愛波斯坦案遠非單一性犯罪，司法選擇性失靈貫穿全程。

2000年2月12日，美國佛羅裏達州棕櫚灘，房地產開發商特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

2006年，佛羅里達州檢察官已擬好53頁重罪起訴書，卻在11小時的秘密談判後，與愛潑斯坦達成「認罪協議」：愛潑斯坦僅需承認「教唆未成年人賣淫」這一輕罪，獲刑18個月，實際服刑僅13個月。更離譜的是，服刑期間他還享有「工作假釋」特權，每天可外出12小時處理「業務」，與自由身無異。

如此多的權貴牽涉其中，愛潑斯坦的重罪撤訴換輕罪協議是如何達成的？不用更多解釋，人們已經將此和權貴操弄相連。

2019年7月，愛潑斯坦再次被捕一個月之後在獄中離奇死亡，法醫的判定是自縊而亡，但死因讓人百思不得其解。案發前監控設備「恰好」故障，關鍵時段錄像恰好缺失，警衛睡着了，然後愛潑斯坦就自殺了。

2026年1月30日，美國司法部公布更多有關愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案的文件，全球首富馬斯克（Elon Musk，右）似乎曾與愛潑斯坦有過不錯的交情。文件中的電郵顯示，兩人曾兩次友好地互發訊息，討論馬斯克前往愛潑斯坦旗下私人島嶼的計劃。（Getty）

為什麼愛潑斯坦2019年必須死？這一年正巧是2020年美國大選的前一年。2026年為什麼重提愛波斯坦案？因為中期選舉就快到。美國兩黨把案子當成了互相攻擊的工具，誰都不在意真正的正義。在紙醉金迷的美國上流社會，利益至上是永遠不變的法則。所有的議題都可以用來獲取更多的選票。

2020年大選後拜登政府上台，當時司法部對愛潑斯坦案的處理堪稱精準。2023年6月，國家檔案館突然宣佈找到150萬頁愛潑斯坦相關文件，在公布時重點突出塗黑了119頁關鍵內容，其中包括特朗普與愛潑斯坦在2003年的郵件往來記錄。郵件顯示特朗普曾詢問「那些俄羅斯女孩是否真如傳聞中漂亮」，愛潑斯坦則回覆「比你想的更有趣」。

2026年1月31日，美國司法部公布最新文件指，淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦又指，蓋茲曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。圖為蓋茲（右）與愛潑斯坦（左）的合照。（網絡圖片）

2024年大選後特朗普政府登場，2025年12月，首批15萬頁文件在聖誕節假期前公布，其中詳細記錄了克林頓乘坐愛潑斯坦私人飛機26次的具體行程，卻將特朗普的名字從所有航班記錄中刪除。2026年1月公開的這批文件，美國司法部忙着給特朗普洗白，公開附上一份聲明宣稱「部分文件包含對特朗普總統的不是和聳人聽聞的指控」。

民主黨掌權公開特朗普和愛波斯坦的猛料，特朗普政府掌權則公布民主黨前總統等名人和愛波斯坦的關係。

一邊稱案件「審查已結束」當局將不會再提出任何指控，另一邊卻公布震撼內容，玩着互相攻擊的遊戲樂此不疲。愛波斯坦案件，撤下的何止上層社會的遮羞布，更暴露了法律匍匐跪地為權貴折腰的醜態。真正的正義已經無人關心，權力凌駕法律已經不是秘密，那些高舉人類文明燈塔的人早就黑透了。