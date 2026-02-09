日本大選｜自民黨大勝後　高市早苗能否避免「卓慧思衝擊」覆轍？

當地時間2月8日20時，日本眾議院選舉投票結束。日本廣播協會（NHK）報道，截至香港時間9日2時30分許，自民黨已經贏下眾議院2/3席位（310席）以上的316席，自民和維新兩黨組成的執政聯盟拿下350席。高市早苗實施的「突襲式」選舉取得大勝。這不僅是自1996年日本改革眾議院選舉制度之後，自民黨獲得席位最多的一次，也是自民黨1955年成立以來獲得眾議院席位最多的一次。



而中左翼的最大在野黨中道改革聯合則慘敗，預計由選前的172席大幅縮水2/3以上。

自民黨實現歷史性大勝

根據日本廣播協會（NHK）發佈的開票結果速報，截至香港時間9日2時30分許，自民黨贏下316席，日本維新會拿下34席。兩黨組成的執政陣營合計獲得350席。自民黨單獨實現過2/3，不僅越過了「絕對穩定多數」（261席），即能夠確保在所有常任委員會中推出委員長並掌握過半委員人數，還具備支持被參議院否決的法案再次表決通過以及提出憲法修正案的議席基礎。自民黨所在的執政聯盟上一次獲得2/3是在安倍晉三時期的2017年。

當地時間10時許，高市在東京電視台的開票速報節目中表示，內閣上台剛剛三個多月，並不打算改組。她同時繼續希望維新會能有一人加入內閣。

對於修改憲法的問題，高市回應稱：「各政黨都已着手準備相關方案，自民黨方面也在進行相應籌備，希望能在憲法審查會上就具體方案展開紮實、深入的審議。」

「高市旋風」之猛烈，就連執政盟友維新會都壓力頗大，維新會黨代表吉村洋文在接受NHK採訪時表示，兩黨並沒有協調候選人，兩黨候選人在80多個小選區展開激烈競爭：「這是一次非常困難且嚴峻的選戰」。

日本眾議院選舉採取的是小選舉區與比例代表選區並行的方式。選民在投票時需要投出兩票，一票給小選舉區候選人，另一票給比例代表選區的政黨或政治團體。在此次眾議院選舉的465個議席中，小選舉區289席，比例代表選區176席。小選區選舉中，獲得最多選票的候選人直接當選；而比例代表選區選舉中，根據得票比例，各政黨和政治團體獲得相應席位，具體當選人則由各黨團事先提交的候補人名單順位決定。

《朝日新聞》推算本次選舉的投票率為55.68%上下。因為本次選舉是時隔36年在深冬2月舉行，所以提前投票人數創歷史新高。總務省8日發佈的數據顯示，共有2701.7萬人在選舉日前投票，佔有投票權人數的26.10%。

與此同時，選前由立憲民主黨和公明黨臨時合併的第一大在野黨「中道改革聯合」慘敗。由於兩黨的政策主張和選民不能完全重合，時間過短未充分磨合，所以實際上不僅沒有達到「1+1>2」，就連「1+1=2」也沒能維持住。多名重量級人物徹底落選。

政壇元老小澤一郎，曾任外務大臣和副首相的岡田克也，曾任外務大臣、眾議院副議長的玄葉光一郎，原立民幹事長、現中道共同幹事長安住淳，這四人均在各自小選區敗於自民黨候選人。曾任立民黨首的枝野幸男更是在敗給自民黨新人。據NHK報道，加之中道慘敗，安住已決定辭去共同幹事長一職。

對於此次慘敗，《朝日新聞》報道，中道兩名共同黨代表、原立憲民主黨黨首野田佳彥表示：「這是極其令人痛心的結果，自己負有不可推卸的重大責任。」

當被問及自身去留時，野田表示：「我心裏已經有了決定。」齊藤表示「關於如何承擔責任，我將於近日闡明自己的看法。」

此外，日本共產黨、令和新選組等左翼政黨均表現不佳。

立場偏保守的《讀賣新聞》網站8日晚間發佈了編輯委員吉田清久的評論文章。吉田稱讚本次解散眾議院「堪稱奇襲」，「足以在戰後政治史上留名」，可謂「精彩」。

偏進步的《朝日新聞》認為，高市本次帶領自民黨取得大勝，今後將形成「高市一強」的政治格局。自民黨大勝的同時，第一大在野黨中道改革聯合慘敗。由此，眾議院將重現安倍晉三2012年第二次執政時具有壓倒性優勢的「一強多弱」格局。

同時，自民黨內未來也將難以出現對高市的批評，高市對自民黨的掌控力大大提升，也將具備獨斷決策的基礎。在本次大勝後，高市被視作已獲得「國民信任」，預計將加快推行其財政、安保等政策。

靠民粹主義獲勝，但如何應對外交挑戰？如何避免重蹈卓慧思覆轍？

《金融時報》指出，去年夏天時，自民黨的崩潰似乎是一個現實的可能性。自民黨在日本執政已有近80年的時間，其似乎也像其他歐美國家的老牌主流黨派那樣，面臨解體的命運。高市早苗的意外崛起，在一定程度上緩解了日本民眾長期以來對政治的失望。

報道稱，自成為首相以來，高市通過民粹主義、創新性及與以往首相執政風格的鮮明對比，扭轉了日本民眾的失望。但她能否在選舉後迎接國家治理的冷酷現實仍然不明朗——日本貨幣疲軟，民眾普遍感到經濟窘迫，且該國極易受到全球秩序崩潰的衝擊。

上智大學政治學教授三浦麻里表示，高市上任時間短，公眾尚未看到她在國會中的表現和政策實質的質詢。特別是，她的民粹主義過於聚焦國內問題，使她能夠在競選中專注於國內事務，而不受外交政策的干擾。

然而，一旦選舉結束，外交政策將成為主導，屆時她的挑戰將迅速堆積。日本戰後歷史深受與美國的關係和軍事同盟影響，如今高市與其他美國盟友一樣，面臨不可預測的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的挑戰。

英媒稱，日本8日選舉的結果也將產生全球性的影響。高市執政以來，已經引發了日本和美國債券市場的震動，她的錯誤言論導致中日爭端，也使亞洲最重要的貿易關係急劇惡化。

有商業領袖私下說，他們認為高市並不是一個值得信賴的領導人，許多人對她上任後激化中日爭端感到沮喪。她執政期間，日元波動劇烈，債券收益率飆升至歷史新高。

即便在日本國內，挑戰也無處不在。報道指出，高市關於通脹刺激的言辭與幫助家庭應對通脹的承諾存在根本矛盾。她成為首相後，金融市場一直高度警覺，擔心出現「卓慧思時刻」，即政府承諾的支出超出了國家財政能夠承受的範圍。

三浦麻里認為，在短暫的競選期間，選民還沒有時間看到高市的真實面目，因此他們的支持是基於他們認為她可能成為的樣子。三浦說：「問題是，這其中有許多問題，如果你聽她的實際政策，內容空洞，缺乏良好的解決方案。在這種情況下，像高市這樣的政治人物所做的是放棄提供解決方案的責任，轉而尋找替罪羊。」

《華爾街日報》在8日的社論中就關注了經濟議題：「本次選舉令人失望之處在於日本國內經濟議題。」

社論稱，儘管各候選人都提出經濟方案，但可行性有限。高市主張延續傳統凱恩斯式刺激政策，她已通過了一項約1170億美元（約9140億港元）的支出計劃，也在競選中承諾暫時免徵食品消費稅。

但投資者擔憂這些政策的可持續性，這也是為何日本政府債券收益率達到數十年來新高、日元兑美元持續承壓的原因。更大風險在於，高市的計劃可能難以真正刺激日本亟需的生產性投資，而經濟回升主要依賴十年前安倍推出的改革政策逐漸見效。

《華爾街日報》認為，日本經濟呈現出一種令人意外的希望跡象，經歷了35年的近乎停滯後，經濟似乎正在緩慢啟動。然而風險依然存在：金融體系正向高利率過渡，與中國的緊張關係仍在，且與美國的貿易摩擦持續存在。

「高市的政策計劃能否真正推動日本經濟發展，世界仍需繼續關注。」

《讀賣新聞》編委吉田在讚揚的同時也警告，高市政府在選舉結束後面臨一片雷區，四處地雷隨時可能引爆。有兩點尤為致命。

其一，高市勢必將在國會上面臨在野黨的嚴厲追問。早在選舉之初，在野黨就批評高市是「毫無大義名分的自私解散」，是「掩蓋失敗的解散」。選舉期間，她還缺席了例行的NHK政論節目辯論。統一教會問題和政治資金問題都是最尖鋭的問題。目前已有部分只有身邊人才知道的相關訊息被泄露給周刊雜誌。所謂「文春炮」（周刊文春爆出重大政治醜聞，在日本政壇上屢次發生）未來可能在關鍵時刻引爆，高市不得不提防。

其二，對日本版「卓慧思衝擊」的擔憂。英國前首相卓慧思（Liz Truss，又譯特拉斯）在任內推出大規模減稅政策，但缺乏財政保障，引發英國國債暴跌、英鎊暴跌、股市下挫的三重危機。有人擔心高市會重蹈卓慧思覆轍。高市如果也推行積極的財政政策，可能會重演英國2022年「卓慧思衝擊」的市場混亂。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

