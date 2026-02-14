為何叫特朗普「Daddy」　北約秘書長辯稱英語不好

在2025年6月的北約峰會上，美國總統特朗普（Donald Trump）稱北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）稱呼他做「Daddy」（爸爸），一度成為熱話，呂特2月13日出席慕尼黑安全會議時再被問及他此事，他辯稱是英語不好。



北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）2026年2月12日在布魯塞爾召開記者會（Reuters）

此事始於特朗普2025年6月25日在北約峰會後的記者會上，突然爆料呂特曾稱他為「Daddy」（爸爸）一事，「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」，當時此話一出，讓在場的傳媒及站在特朗普身後的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）都不禁大笑。

特朗普2025年6月表示：「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」。此話一出，讓在場的傳媒及站在特朗普身後的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）都不禁大笑。(Reuters)

在最新舉行的慕尼黑安全會議上，呂特接受訪問時再被問及此事，他解釋是因為英語不好，「這暴露出我英語能力有限，當時我是說『爸爸有時須強硬一點』（Daddy sometimes has to be tough），當然後來我才意識到『爸爸』這個詞有很多含義。」

他又稱特朗普是個風趣幽默的人，「美方把這句話印在T恤上。他（特朗普）從北約峰會返國後，拍了個影片，影片內他說爸爸回家了。」他稱「就這樣，這句話就誕生了，但這並非本意。」

特朗普2025年6月出席完北約峰會返美後，不但發布影片稱「爸爸回家了」，特朗普競選籌款部門更是開始銷售印有「Daddy」字眼的T恤。