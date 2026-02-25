日本戰爭機器被中國「精准斬首」

2月24日，中國商務部一紙公告，將三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單，將斯巴魯株式會社等20家無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的日本實體列入關注名單。這份名單不是隨便挑幾個企業象徵一下，而是直接對準日本軍事能力最核心的骨架，這是對日本軍工體系的一次精準打擊。



自從高市早苗說出「台海有事就是日本有事」這句話後，中方對日本採取了一系列反制措施。但日本還在繼續一系列動作。就最近一段時間來說，高市早苗贏了選舉後即宣布了新內閣的外交政策方針，繼續大談所謂「價值觀外交」、還要求中國「採取負責任的態度」。與此同時，她還緊鑼密鼓地推動修憲，試圖將自衛隊寫進憲法，繞開憲法第9條，讓日本重新獲得戰爭能力。

更要注意日本在軍事方面的動作。日本一方面加強了與美軍的合作，包括派遣空自的F-15J與美軍B-52聯演，派遣海自的「加賀」號准航母，與美軍的F-35B聯訓；進一步推動所謂「加強西南諸島防禦」，在靠近中國疆域的島嶼上，增加部署人員、裝備，特別是有遠程打擊能力的導彈。

美日軍演「鐵拳」23日在沖繩縣金武町的美軍基地漢森營展開。（Ｘ圖片）

日本一再挑釁，中國必須下重手。這次名單上的這些日本企業，本質上就是日本現代軍事體系的根基，是日本軍事能力的發動機。

上榜的日企當中，首當其衝的就是三菱體系。三菱就是日本軍工的核心支柱，造船廠從1884年開始，就為日本生產軍艦，曾經建造過武藏號戰列艦，這是二戰時期日本海軍最強戰艦之一。今天，三菱造船仍在為日本海上自衛隊建造潛艇和最上級護衛艦，同時也參與了愛宕級宙斯盾驅逐艦的建造。三菱航空發動機公司是日本航空戰力的心臟。日本航空自衛隊戰鬥機的維護體系，就在三菱手裏。除此之外，三菱還負責給自衛隊組裝戰鬥機，包括F-2、F-15J、F-35，都是由三菱組裝；三菱還試圖擁有五代機的生產能力，也就是「心神」戰機的嘗試，雖然失敗了，但是野心一直都在。

再看川崎體系。川崎航空宇宙公司參與製造C-2運輸機和P-1反潛巡邏機，這兩種裝備都是日本遠程作戰能力的關鍵工具。P-1巡邏機的核心任務就是反潛作戰，其目標是誰，不需要解釋。C-2運輸機則承擔戰略投送任務，這是典型的軍事投送能力組成部分。除此之外，還有負責製造航空發動機核心材料和火箭發動機部件的IHI體系、日本宇宙航空研究開發機構。航天技術和彈道導彈技術，其實是一體兩面，擁有航天技術，就是擁有遠程打擊能力的基礎。

圖為2019年3月18日川崎重工向防衛省交付「升龍號」潛艇。（川崎重工官網）

IHI（原石川島播磨重工）是日本另一大軍工巨頭，是日本發動機、火箭與高端材料的核心供應商。此次IHI集團有高達6家子公司被列入管控名單，業務範圍涵蓋大型燃氣輪機等動力系統、應用於航空發動機的高性能金屬材料，並為軍用噴氣發動機提供維護與支持服務。其中，IHI宇航株式會社還參與了火箭發動機、航天器結構等宇航項目。

其他，日本海洋聯合（JMU）株式會社則是日本主要的民用與軍用船舶建造商之一。日本海上自衛隊現役最大作戰艦艇「出雲級」直升機航母就由JMU建造。而日本電氣（NEC）網絡傳感器株式會社負責研發和生產軍用雷達、傳感器與網絡通信系統；日本電氣航空宇宙系統株式會社負責為航空和航天器提供電子系統與解決方案。富士通（Fujitsu）是IT公司，富士通防衛與國家安全株式會社同樣在軟件開發和硬件研製兩方面服務自衛隊。

早在年初的時候，中國已經宣布過對日本的兩用物項出口管制，那次更多是制度層面動作建立規則，告訴日本，中國手裏有「工具」。這一次則是直接使用工具，對目標實施精準斬首，是從規則威懾進入實際打擊階段。

列入名單中的日本企業，是日本軍工與軍民兩用產業鏈中最具代表性的重工集團、航空航天製造商、防務電子企業以及核心科研機構，幾乎覆蓋日本現代軍事能力的關鍵支撐環節，是日本軍工領域的核心。足見，中國已經對日本製造業體系完成摸底，知道打哪裏最痛、卡哪裏致命。

澳洲去年宣布將向日本三菱重工購買11艘「最上級」（もがみ型）巡防艦，預計2030年起正式服役。（日本海上自衛隊網站）

這次被列入清單的，相當一部分是動力系統的產業，發動機、燃氣輪機、渦輪增壓器，這些全部是高端製造核心領域，而日本在這些領域恰恰依賴中國供應鏈，尤其是不可或缺的重稀土，嚴重依賴中國，沒有替代來源。中國兩用物項出口管制清單包含800多項產品，涵蓋稀土、化工、電子元件以及航運和航空航天設備和技術等。根據日本金屬和能源安全組織的數據，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。

這次只是列入管制名單，還沒有全面禁止，但又設立了名單，意味着隨時可以擴大範圍。這就是典型的極限施壓手段。中國能對日本用出極限施壓，證明已經完全掌握了主動權。

日本軍工體系長期依賴中國，不是短時間可以替代。這次行動說明，中國已經準備直接打擊日本的軍事基礎，而不是僅僅外交抗議。也相信，這次肯定不是最後一次。此次出口管制對民用領域衝擊相對有限，被制裁實體大多與國防相關，但如果高市早苗在強化日本軍事能力上採取激進舉措，中國完全可以擴大打擊範圍，從軍工企業擴大到關鍵民用企業，從材料擴大到設備，從出口管制擴大到全面限制。