美朝互釋對話信號　金正恩以小博大贏得戰略主動

韓聯社報道，白宮2月26日表示，美國總統特朗普就不設前提條件同朝鮮國務委員會委員長金正恩進行對話始終持開放態度。韓聯社報道說，白宮官員在回答韓媒相關提問時稱，美方的對朝政策毫無變化，特朗普一貫堅持可在不設任何前提條件的情況下與金正恩對話的立場。



而金正恩25日在朝鮮勞動黨第九次代表大會上作工作總結報告時，也提到與美方友好相處的可能性，稱「若美國尊重我們國家現況，並且放棄與朝鮮對立政策，我們沒有理由不能與美國和睦相處。」

金正恩在報告中將韓國視為「徹底的敵國、永遠的敵人」，並稱朝鮮已將朝韓關係定位為最敵對的國家與國家關係，這是朝方不變的原則立場。但是對夙敵美國卻釋放出願意恢復接觸對話的強烈信號。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

特朗普在第一任期和金正恩曾有過三次會晤。分別是：2018年6月12日，在新加坡舉行第一次會晤，雙方簽署聯合聲明，就建立新型朝美關係、推動半島無核化等四項內容達成共識 。2019年2月27日至28日，在越南河內展開第二次會晤，涉及制裁解除問題但未簽署協議，雙方同意繼續保持對話 。2019年6月30日，在朝韓非軍事區進行第三次會晤，決定重啟核問題談判。這次會晤，特朗普成為首位踏入朝鮮領土的美國在任總統。

這三次都是歷史性會晤，成果特別豐富。在當時搶盡了世界媒體版面。但造化弄人，和之前美朝就核問題等多次進行接觸，卻總倒在最後一刻一樣，特朗普與金正恩的三輪接觸最終也落入覆轍。2000年美國大選，因為特朗普輸掉選舉，眼看雙方就要就具體協議內容進一步更深入談判的安排也無疾而終。民主黨拜登一上任，美朝關係又恢復了隔絕狀態。

2025年1月20日，第二次競選併成功連任的特朗普再次走馬出任美國總統。當年2月，美方就通過外交渠道與朝鮮重新接觸，同年10月再次嘗試推動會晤。但這兩次美方主動釋放意願，都未獲朝鮮回應。

2025年9月3日，普京與金正恩在北京舉行會談（KCNA via REUTERS）

相反，在2025年內，通過介入俄烏戰爭，出兵俄羅斯，為陷入困境的俄羅斯提供軍事支持，和藉助到中國參加北京「九三閲兵」，金正恩反而強化了與中俄的傳統友好關係。

在政治後方更穩固之後，進入2026年2月，特朗普頻送的「秋波」終於得到朝方回應。在朝鮮勞動黨第九次代表大會報告中，金正恩向特朗普釋放了願意與美方恢復接觸的明確信號。

目前還知道朝美究竟什麼時候會開始正式恢復接觸。特朗普和金正恩是否會進行第四次會晤，目前也無人可知。因為朝鮮半島極其複雜的政治博弈，和美國兩黨政治經常互相掣肘，也沒有人敢保證美朝一定會在特朗普任期之內或之後達成協議。

但可以肯定的是，第一，背靠中俄兩棵大樹、權力比七年前更加鞏固的金正恩，有了更多與特朗普上桌交易的籌碼資本。第二，有中俄兩個大國做靠山，金正恩是迄今唯一一個不用屈就特朗普臉色行事，反而讓特朗普多次主動放低姿態釋放善意，無條件包容的國家領導人。

2026年2月25日，朝鮮領導人金正恩女兒金朱愛（又譯金主愛）在平壤出席紀念朝鮮勞動黨第九次代表大會閱兵式。（Reuters）

其他無論烏克蘭總統澤連斯基、南非總統拉馬福薩、加拿大前總理杜魯多及現總理卡尼，巴西總統盧拉、或者美國那些歐洲盟友的領導人，都被特朗普各種當面猛懟羞辱。委內瑞拉總統馬杜羅則是被特朗普直接派兵抓到美國受審，受盡凌辱。伊朗最高領袖哈梅內伊被特朗普調重兵包圍施壓，設置了種種強硬前提條件，逼着被要求籤協議。

甚至中俄兩個大國也是在和特朗普多次就關稅、俄烏戰爭、主權領土等重大核心利益多次交手之後，因為特朗普發現單邊施壓佔不到便宜，才被迫坐下來理性溝通。相較之下，受惠於朝鮮半島獨特地緣政治結構的金正恩在與美國的博弈中反而以小國地位贏得主動。