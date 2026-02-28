各國撤僑　美國何時打？ 伊朗有無退路？

每隔半小時一個撤僑的信息，各國都在發。2月27日美國國務院下令，美國駐以色列使團非緊急必要人員及其家屬，立刻撤離以色列。美國駐以大使赫卡比（Mike Huckabee）當天表示，如要離開以色列，務必「今天離開」。「重點是迅速離開以色列」，然後再安排後續行程。

同一天，中國外交部發出警示，因伊朗面臨外部安全風險顯著上升，提醒中國公民暫勿前往伊朗，已在當地的中國公民加強安全防範，儘快撤離。還有，也在這一天，中國駐以色列使館發佈公告，基於中東地區安全風險進一步上升，提醒在以中國公民密切關注安全形勢變化，保持高度警惕。實際上，近一段時間以來，一眾西方國家，英國、法國、德國、澳洲、印度等已紛紛從伊朗開始撤僑。



確實，美國在中東進行了2003年美國入侵伊拉克後 「最大規模的一次武力集結」。美國已圍繞伊朗部署到位，約有500多架戰機和200多架支援機。包括但不限於：約100架第五代戰鬥機（F-22、F-35），最多可達100架空中加油機，約20架預警機，18架電子戰飛機，數十架偵察機和特種任務飛機，以及「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）兩個航母戰鬥群，其中「福特號」是美國最大航母。

2026年2月26日，美國「福特號」航母離開希臘克里特島（Reuters）

看似一觸即發，但氣氛又有着一點詭異。一個檢驗標準就是看國際金融市場的反映。一般來說，如果是國際資本沒有把握的恐慌，大概率會出現相當大的漲幅或熔斷樣的暴跌。但如果市場預判，規模可能並不大，通常波動的幅度也不大。目前看起來都在漲，但截止到現在，市場並沒有出現明顯異動。這就表示，資本還在靜觀其變。

這說明甚麼？至少一點，伊朗局勢已進入空前高危時刻。那麼大家都在等甚麼？——大打還是小打。對特朗普（Donald Trump，又譯川普）來說，即便是「有限軍事打擊」都將對11月中期選舉有很大影響，這場軍事衝突，只能勝，不能敗。

直白的說，即便是美國發動空襲能否達到滿意效果其實也不好說。畢竟伊朗不是伊拉克、敘利亞。一方面，伊朗的武力，尤其是導彈和反導裝備，要遠強於當年的薩達姆和阿薩德。

這意味着即便是空襲，也不是單方面碾壓性質的，伊朗有足夠的還手能力。其次，跟伊拉克、敘利亞一馬平川的沙漠不同，伊朗是山地國家，天然隱蔽性更強，所以美以不管是打導彈、反導等設施裝備，還是打革命衛隊以及他們手上的常規重武器，難度都大很多。如果不能大規模摧毀革命衛隊的戰鬥力，美以要面臨伊朗導彈的威脅。

美國官員和分析人士稱，五角大樓首個自殺式「神風」無人機隊已準備就緒，一旦總統特朗普（Donald Trump）決定對伊朗發動打擊，即可參與行動。 （Reuters）

萬一這個過程中被伊朗打掉一艘航母，那對美國的影響可會很大。這就是特朗普舉棋不定的原因。雖然美以之於伊朗神權政府有着絕對的武力優勢。但在不敢派地面部隊進場的情況下，這種優勢被大大削弱，使得特朗普無法確保對戰爭進程的有效控制。

從軍事動態講，林肯號打擊群已經進入了正式熱身狀態，艦載機每天起降100架次，只是局部戰爭的準備。且林肯號的打擊覆蓋範圍更多是偏伊朗南部地區，只能作為福特號航母群的策應。目前的軍事準備看，還沒有完全翻臉。其實，美國想通過斬首行動、定點打擊，然後再去談。如果伊朗行動弱，以美就會使勁兒打，如果伊朗反擊強，那就趕緊談。

可以看到，特朗普並不急於全面開戰，這麽長時間以來，明知道談不攏，但還是邊談判邊極限施壓。足可見，美國的真實意圖，並非立即發動全面戰爭，而是希望通過極限施壓找到伊朗的弱點再狠狠下手，同時擇機展開有限、精準的打擊，再配合內部顛覆。

2026年2月7日，阿拉伯海，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，中）、特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右二）及美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper，右一）在航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）上視察飛行作業。（Reuters）

這就引出了當前局勢最關鍵的判斷：美國不想直接爆發高烈度、不可控的戰爭，而是想以最低的戰爭成本獲得最大的戰爭收益。為了達到這一目的，美國很可能快打快收，從而儘量將戰爭成本降低、將戰爭成果放大。

那麼，伊朗應如何應對？如果你打我一輪，我打你一輪，實則對伊朗極端不利。美國擁有全球最強的精確打擊能力，一輪空襲即可癱瘓伊朗關鍵軍事節點、能源設施乃至指揮中樞；而伊朗的導彈和無人機反擊，雖能造成心理震懾，卻難以對美以造成同等程度的實質性損傷。長此以往，伊朗的戰爭潛力將在不斷的來回中被逐步耗盡，而美國則可憑藉其全球投送能力和盟友支持，從容應對。所以，對於伊朗來說，應當放棄最後對美國的幻想，全力打持久戰、消耗戰。

圖為2026年2月17日，伊朗德黑蘭街頭一份報紙的封面照片為美國總統特朗普。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS ）

中小國家對抗霸權，拼的從來不是硬實力，而是戰略意志與破局智慧。伊朗擁有8700萬人口、164萬平方公里國土，工業基礎遠超以色列，具備打持久戰的天然優勢。只要伊朗最高決策層下定決心，完全有可能將美以拖入泥潭。但如果伊朗還在做夢，美國只會得寸進尺。到目前為止，伊朗比以前要強硬，但也沒有完全想明白。事實上，伊朗的戰爭反應決定了戰爭的走向，特朗普可以臨時起意，也可以坐地起價，都可以。

2025年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布以色列和伊朗停火後，民眾在伊朗首都德黑蘭（Tehran）參加集會，表達對伊朗武裝部隊的支持。（Reuters）

時至今日，伊朗必須要清醒：美國和以色列的目標從來不是局部衝突，而是系統性削弱伊朗的地緣影響力，而要達到這一目標，美國和以色列的真正目標就是想盡一切辦法顛覆伊朗、分裂伊朗，並已經為此做好了打擊伊朗的軍事準備。